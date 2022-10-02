21:11 02.10.2022 (обновлено: 21:12 02.10.2022)
"Он не понял иронии". В Китае увидели в словах Байдена о НАТО двойной смысл
GT: Байден словами о НАТО напомнил о несдержанном обещании США не расширять альянс
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о готовности защищать "каждый дюйм территории НАТО" напомнили миру о давнем обещании Вашингтона не расширять альянс на восток, пишет китайское издание Global Times.
В СМИ вспомнили, что когда-то госсекретарь США Джеймс Бейкер дал обещание лидеру СССР Михаилу Горбачеву о том, что НАТО "ни на дюйм не продвинется на восток".
"Очевидно, что Байден не понял иронии, когда подчеркнул слова "каждый дюйм", которые лишь напомнили людям о невыполненном обещании", — констатировало издание.
В материале констатируется, что при таком раскладе никто в мире не сможет чувствовать себя в безопасности.
"Вместо того, чтобы добиваться решений, направленных на прекращение конфликта, Вашингтон снова и снова демонстрирует, что движется в другом направлении — раздувает пламя войны", — резюмировало СМИ.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.