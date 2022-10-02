https://ria.ru/20221002/nato-1821035866.html

"Он не понял иронии". В Китае увидели в словах Байдена о НАТО двойной смысл

"Он не понял иронии". В Китае увидели в словах Байдена о НАТО двойной смысл - РИА Новости, 02.10.2022

"Он не понял иронии". В Китае увидели в словах Байдена о НАТО двойной смысл

Слова президента США Джо Байдена о готовности защищать "каждый дюйм территории НАТО" напомнили миру о давнем обещании Вашингтона не расширять альянс на восток,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T21:11

2022-10-02T21:11

2022-10-02T21:12

в мире

джо байден

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о готовности защищать "каждый дюйм территории НАТО" напомнили миру о давнем обещании Вашингтона не расширять альянс на восток, пишет китайское издание Global Times.В СМИ вспомнили, что когда-то госсекретарь США Джеймс Бейкер дал обещание лидеру СССР Михаилу Горбачеву о том, что НАТО "ни на дюйм не продвинется на восток"."Очевидно, что Байден не понял иронии, когда подчеркнул слова "каждый дюйм", которые лишь напомнили людям о невыполненном обещании", — констатировало издание.В статье также подчеркивается, что Вашингтон не рассматривает Киев как потенциального союзника по НАТО, но лишь как пушечное мясо, чтобы максимально затянуть конфликт и попытаться ослабить Москву."Ценность Украины как пешки еще не полностью использована США. Пока они пытаются истощить Россию, у них не возникнет желания положить конец кризису или прекратить использовать Киев в своих интересах", — пишет GT.В материале констатируется, что при таком раскладе никто в мире не сможет чувствовать себя в безопасности.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.

https://ria.ru/20221002/nato-1820964477.html

https://ria.ru/20221002/bolgariya-1821035504.html

https://ria.ru/20221002/zelenskiy-1820989529.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, сша, нато, украина