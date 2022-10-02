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"Он не понял иронии". В Китае увидели в словах Байдена о НАТО двойной смысл - РИА Новости, 02.10.2022
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"Он не понял иронии". В Китае увидели в словах Байдена о НАТО двойной смысл
"Он не понял иронии". В Китае увидели в словах Байдена о НАТО двойной смысл - РИА Новости, 02.10.2022
"Он не понял иронии". В Китае увидели в словах Байдена о НАТО двойной смысл
Слова президента США Джо Байдена о готовности защищать "каждый дюйм территории НАТО" напомнили миру о давнем обещании Вашингтона не расширять альянс на восток,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T21:11
2022-10-02T21:12
в мире
джо байден
сша
нато
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о готовности защищать "каждый дюйм территории НАТО" напомнили миру о давнем обещании Вашингтона не расширять альянс на восток, пишет китайское издание Global Times.В СМИ вспомнили, что когда-то госсекретарь США Джеймс Бейкер дал обещание лидеру СССР Михаилу Горбачеву о том, что НАТО "ни на дюйм не продвинется на восток"."Очевидно, что Байден не понял иронии, когда подчеркнул слова "каждый дюйм", которые лишь напомнили людям о невыполненном обещании", — констатировало издание.В статье также подчеркивается, что Вашингтон не рассматривает Киев как потенциального союзника по НАТО, но лишь как пушечное мясо, чтобы максимально затянуть конфликт и попытаться ослабить Москву."Ценность Украины как пешки еще не полностью использована США. Пока они пытаются истощить Россию, у них не возникнет желания положить конец кризису или прекратить использовать Киев в своих интересах", — пишет GT.В материале констатируется, что при таком раскладе никто в мире не сможет чувствовать себя в безопасности.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.
https://ria.ru/20221002/nato-1820964477.html
https://ria.ru/20221002/bolgariya-1821035504.html
https://ria.ru/20221002/zelenskiy-1820989529.html
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в мире, джо байден, сша, нато, украина
В мире, Джо Байден, США, НАТО, Украина
21:11 02.10.2022 (обновлено: 21:12 02.10.2022)
 
"Он не понял иронии". В Китае увидели в словах Байдена о НАТО двойной смысл

GT: Байден словами о НАТО напомнил о несдержанном обещании США не расширять альянс

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Слова президента США Джо Байдена о готовности защищать "каждый дюйм территории НАТО" напомнили миру о давнем обещании Вашингтона не расширять альянс на восток, пишет китайское издание Global Times.
В СМИ вспомнили, что когда-то госсекретарь США Джеймс Бейкер дал обещание лидеру СССР Михаилу Горбачеву о том, что НАТО "ни на дюйм не продвинется на восток".
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"Очевидно, что Байден не понял иронии, когда подчеркнул слова "каждый дюйм", которые лишь напомнили людям о невыполненном обещании", — констатировало издание.
В статье также подчеркивается, что Вашингтон не рассматривает Киев как потенциального союзника по НАТО, но лишь как пушечное мясо, чтобы максимально затянуть конфликт и попытаться ослабить Москву.
"Ценность Украины как пешки еще не полностью использована США. Пока они пытаются истощить Россию, у них не возникнет желания положить конец кризису или прекратить использовать Киев в своих интересах", — пишет GT.
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В материале констатируется, что при таком раскладе никто в мире не сможет чувствовать себя в безопасности.
"Вместо того, чтобы добиваться решений, направленных на прекращение конфликта, Вашингтон снова и снова демонстрирует, что движется в другом направлении — раздувает пламя войны", — резюмировало СМИ.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.
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