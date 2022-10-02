https://ria.ru/20221002/nato-1821021971.html

"Сумасшедший". Немцев разозлил ультиматум экс-посла Украины Шольцу

"Сумасшедший". Немцев разозлил ультиматум экс-посла Украины Шольцу - РИА Новости, 02.10.2022

"Сумасшедший". Немцев разозлил ультиматум экс-посла Украины Шольцу

Пользователей Twitter возмутил очередной призыв экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о немедленном предоставлении Киеву... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T19:07

2022-10-02T19:07

2022-10-02T19:53

в мире

андрей мельник

олаф шольц

германия

украина

нато

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил очередной призыв экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о немедленном предоставлении Киеву "ограниченного членства в НАТО для ядерного сдерживания Москвы".Многие комментаторы раскритиковали требование украинского чиновника, справедливо заметив, что подобный шаг лишь обострит международную обстановку и приблизит ядерный апокалипсис."А мы призываем вас, господин канцлер Германии, во что бы то ни стало не допустить этого. Страна, разрываемая конфликтом, не может быть частью альянса. Никогда!" — написал читатель."Этому не бывать, что замечательно. Не хочется думать о войне между двумя ядерными державами", — поддержал его второй."Согласно восьмой статье договора, принятие вовлеченной в международный конфликт страны невозможно. Прекратите постоянно выдвигать абсурдные требования, господин посол", — осадил Мельника юзер."НАТО должна самоликвидироваться, а американские войска покинуть Европу. Уходите домой и не возвращайтесь", — призвал еще один пользователь."Нет, Германия не должна позволить втянуть себя в этот конфликт. Поэтому, на мой взгляд, Украине не место в НАТО", — заметил другой."Украина ни в коем случае не должна стать членом НАТО. Какая безответственная и глупая идея", — резюмировал читатель.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен своими некорректными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", позднее выразив сожаление по поводу этих слов. На место Мельника назначили Алексея Макеева, который ранее был специальным представителем правительства по политике международных санкций.

https://ria.ru/20221002/germaniya-1821010436.html

https://ria.ru/20221002/ukraina-1820943722.html

https://ria.ru/20221002/ukraina-1820952786.html

https://ria.ru/20221001/melnik-1820915043.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, андрей мельник, олаф шольц, германия, украина, нато