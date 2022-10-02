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"Сумасшедший". Немцев разозлил ультиматум экс-посла Украины Шольцу - РИА Новости, 02.10.2022
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"Сумасшедший". Немцев разозлил ультиматум экс-посла Украины Шольцу
"Сумасшедший". Немцев разозлил ультиматум экс-посла Украины Шольцу - РИА Новости, 02.10.2022
"Сумасшедший". Немцев разозлил ультиматум экс-посла Украины Шольцу
Пользователей Twitter возмутил очередной призыв экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о немедленном предоставлении Киеву... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T19:07
2022-10-02T19:53
в мире
андрей мельник
олаф шольц
германия
украина
нато
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил очередной призыв экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о немедленном предоставлении Киеву "ограниченного членства в НАТО для ядерного сдерживания Москвы".Многие комментаторы раскритиковали требование украинского чиновника, справедливо заметив, что подобный шаг лишь обострит международную обстановку и приблизит ядерный апокалипсис."А мы призываем вас, господин канцлер Германии, во что бы то ни стало не допустить этого. Страна, разрываемая конфликтом, не может быть частью альянса. Никогда!" — написал читатель."Этому не бывать, что замечательно. Не хочется думать о войне между двумя ядерными державами", — поддержал его второй."Согласно восьмой статье договора, принятие вовлеченной в международный конфликт страны невозможно. Прекратите постоянно выдвигать абсурдные требования, господин посол", — осадил Мельника юзер."НАТО должна самоликвидироваться, а американские войска покинуть Европу. Уходите домой и не возвращайтесь", — призвал еще один пользователь."Нет, Германия не должна позволить втянуть себя в этот конфликт. Поэтому, на мой взгляд, Украине не место в НАТО", — заметил другой."Украина ни в коем случае не должна стать членом НАТО. Какая безответственная и глупая идея", — резюмировал читатель.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен своими некорректными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", позднее выразив сожаление по поводу этих слов. На место Мельника назначили Алексея Макеева, который ранее был специальным представителем правительства по политике международных санкций.
https://ria.ru/20221002/germaniya-1821010436.html
https://ria.ru/20221002/ukraina-1820943722.html
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в мире, андрей мельник, олаф шольц, германия, украина, нато
В мире, Андрей Мельник, Олаф Шольц, Германия, Украина, НАТО
19:07 02.10.2022 (обновлено: 19:53 02.10.2022)
 
"Сумасшедший". Немцев разозлил ультиматум экс-посла Украины Шольцу

Пользователи Twitter призвали экс-посла Украины Мельника забыть о вступлении Киева в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил очередной призыв экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу о немедленном предоставлении Киеву "ограниченного членства в НАТО для ядерного сдерживания Москвы".
Многие комментаторы раскритиковали требование украинского чиновника, справедливо заметив, что подобный шаг лишь обострит международную обстановку и приблизит ядерный апокалипсис.
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"А мы призываем вас, господин канцлер Германии, во что бы то ни стало не допустить этого. Страна, разрываемая конфликтом, не может быть частью альянса. Никогда!" — написал читатель.
"Этому не бывать, что замечательно. Не хочется думать о войне между двумя ядерными державами", — поддержал его второй.
"Черт возьми, этот сумасшедший, вероятно, намерен спровоцировать начало третьей мировой. Кто-то уже может отключить интернет этому агрессивному разжигателю войны?" — возмутился третий.
"Согласно восьмой статье договора, принятие вовлеченной в международный конфликт страны невозможно. Прекратите постоянно выдвигать абсурдные требования, господин посол", — осадил Мельника юзер.
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"НАТО должна самоликвидироваться, а американские войска покинуть Европу. Уходите домой и не возвращайтесь", — призвал еще один пользователь.
"Нет, Германия не должна позволить втянуть себя в этот конфликт. Поэтому, на мой взгляд, Украине не место в НАТО", — заметил другой.
"Господин Мельник, пожалуйста, закройте рот. Слушать вас уже тошно. Я живу на Украине или в Германии? Почему вы пытаетесь определять политику Берлина", — подчеркнул комментатор.
"Украина ни в коем случае не должна стать членом НАТО. Какая безответственная и глупая идея", — резюмировал читатель.
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Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.
Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен своими некорректными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", позднее выразив сожаление по поводу этих слов. На место Мельника назначили Алексея Макеева, который ранее был специальным представителем правительства по политике международных санкций.
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"Известный фашист". Немцев взбесило обращение экс-посла Украины к Берлину
 
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