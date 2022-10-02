https://ria.ru/20221002/nato-1820976911.html

Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО

Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 02.10.2022

Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО

Президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО, сообщает администрация пресс-службы главы Румынии Клауса Йоханниса. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:33

2022-10-02T14:33

2022-10-02T15:31

в мире

украина

румыния

нато

клаус йоханнис

владимир зеленский

джейк салливан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg

КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО, сообщает администрация пресс-службы главы Румынии Клауса Йоханниса."Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы..., твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 года относительно будущего присоединения Украины", - говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте администрации президента Румынии.Авторы декларации также просят Россию покинуть территорию Украины. Документ подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.В России не раз заявляли, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20221002/lovushka-1820930270.html

https://ria.ru/20221001/nato-1820811431.html

украина

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, румыния, нато, клаус йоханнис, владимир зеленский, джейк салливан