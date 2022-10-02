14:33 02.10.2022 (обновлено: 15:31 02.10.2022)
Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО
Президент Румынии Йоханнис: главы девяти стран Европы поддержали вступление Украины в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО, сообщает администрация пресс-службы главы Румынии Клауса Йоханниса.
"Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы..., твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 года относительно будущего присоединения Украины", - говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте администрации президента Румынии.
Авторы декларации также просят Россию покинуть территорию Украины. Документ подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
В России не раз заявляли, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
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