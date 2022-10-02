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Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 02.10.2022
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Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО
Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 02.10.2022
Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО
Президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО, сообщает администрация пресс-службы главы Румынии Клауса Йоханниса. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:33
2022-10-02T15:31
в мире
украина
румыния
нато
клаус йоханнис
владимир зеленский
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КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО, сообщает администрация пресс-службы главы Румынии Клауса Йоханниса."Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы..., твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 года относительно будущего присоединения Украины", - говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте администрации президента Румынии.Авторы декларации также просят Россию покинуть территорию Украины. Документ подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.В России не раз заявляли, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
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в мире, украина, румыния, нато, клаус йоханнис, владимир зеленский, джейк салливан
В мире, Украина, Румыния, НАТО, Клаус Йоханнис, Владимир Зеленский, Джейк Салливан
14:33 02.10.2022 (обновлено: 15:31 02.10.2022)
 
Девять европейских стран поддержали вступление Украины в НАТО

Президент Румынии Йоханнис: главы девяти стран Европы поддержали вступление Украины в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Президенты девяти стран Европы поддерживают возможное присоединение Украины к НАТО, сообщает администрация пресс-службы главы Румынии Клауса Йоханниса.
"Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы..., твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 года относительно будущего присоединения Украины", - говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте администрации президента Румынии.
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Авторы декларации также просят Россию покинуть территорию Украины. Документ подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
В России не раз заявляли, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
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