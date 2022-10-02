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В России возрастает потребность в квалифицированных кадрах, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.10.2022
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В России возрастает потребность в квалифицированных кадрах, заявил Мишустин
В России возрастает потребность в квалифицированных кадрах, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.10.2022
В России возрастает потребность в квалифицированных кадрах, заявил Мишустин
В России происходит глубокая трансформация экономики и идет активная работа по обеспечению технологического суверенитета, в таких условиях возрастает... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:30
2022-10-02T11:30
общество
михаил мишустин
россия
ссср
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В России происходит глубокая трансформация экономики и идет активная работа по обеспечению технологического суверенитета, в таких условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении с Днем среднего профессионального образования, который отмечается впервые."Сегодня в стране происходит глубокая трансформация экономики, ведется активная работа по обеспечению технологического суверенитета. В этих условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах. Для решения важных государственных задач разработан проект, стартовавший 1 сентября. Благодаря "Профессионалитету" в разных регионах открыты образовательно-производственные кластеры, где осуществляется подготовка специалистов для металлургии и машиностроения, химической, фармацевтической и транспортной отраслей, атомной и легкой промышленности", - говорится в сообщении.В своем поздравлении Мишустин отметил, что в настоящее время среднее профессиональное образование – одно из самых популярных и престижных, а выпускники колледжей и техникумов востребованы в самых разных сферах. Премьер выразил особую признательность преподавателям и мастерам производственного обучения. "Желаю вам новых достижений, ярких открытий. Пусть учебный год будет успешным, а всем начинаниям сопутствует удача", - подчеркнул Мишустин.Мишустин заметил, что дата для праздника, который в этом году отмечается впервые, была выбрана не случайно. 2 октября 1940 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР "О государственных трудовых резервах", положивший начало становлению системы отечественного профессионально-технического образования."Мы гордимся трудовыми подвигами, совершенными выпускниками техникумов в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период, и в этот день отдаем дань уважения многим поколениям преподавателей, мастеров, стоявших у истоков отечественного профобразования. А также тем, кто приумножает славные педагогические традиции", - отметил Мишустин.
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общество, михаил мишустин, россия, ссср
Общество, Михаил Мишустин, Россия, СССР
11:30 02.10.2022
 
В России возрастает потребность в квалифицированных кадрах, заявил Мишустин

Мишустин: в России возрастает потребность в квалифицированных кадрах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В России происходит глубокая трансформация экономики и идет активная работа по обеспечению технологического суверенитета, в таких условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении с Днем среднего профессионального образования, который отмечается впервые.
"Сегодня в стране происходит глубокая трансформация экономики, ведется активная работа по обеспечению технологического суверенитета. В этих условиях возрастает потребность в квалифицированных кадрах. Для решения важных государственных задач разработан проект, стартовавший 1 сентября. Благодаря "Профессионалитету" в разных регионах открыты образовательно-производственные кластеры, где осуществляется подготовка специалистов для металлургии и машиностроения, химической, фармацевтической и транспортной отраслей, атомной и легкой промышленности", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта бюджета
В своем поздравлении Мишустин отметил, что в настоящее время среднее профессиональное образование – одно из самых популярных и престижных, а выпускники колледжей и техникумов востребованы в самых разных сферах. Премьер выразил особую признательность преподавателям и мастерам производственного обучения. "Желаю вам новых достижений, ярких открытий. Пусть учебный год будет успешным, а всем начинаниям сопутствует удача", - подчеркнул Мишустин.
Мишустин заметил, что дата для праздника, который в этом году отмечается впервые, была выбрана не случайно. 2 октября 1940 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР "О государственных трудовых резервах", положивший начало становлению системы отечественного профессионально-технического образования.
"Мы гордимся трудовыми подвигами, совершенными выпускниками техникумов в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период, и в этот день отдаем дань уважения многим поколениям преподавателей, мастеров, стоявших у истоков отечественного профобразования. А также тем, кто приумножает славные педагогические традиции", - отметил Мишустин.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею активнее привлекать МСП к подготовке специалистов в колледжах - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 19:04Новости Подмосковья
Мишустин поддержал привлечение МСП к подготовке специалистов в колледжах
 
ОбществоМихаил МишустинРоссияСССР
 
 
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