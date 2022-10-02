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В Мариуполе до конца года построят сто тысяч "квадратов" нового жилья - РИА Новости, 02.10.2022
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В Мариуполе до конца года построят сто тысяч "квадратов" нового жилья
В Мариуполе до конца года построят сто тысяч "квадратов" нового жилья - РИА Новости, 02.10.2022
В Мариуполе до конца года построят сто тысяч "квадратов" нового жилья
До конца года в Мариуполе сдадут в строй не менее тысячи новых квартир, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T11:53
2022-10-02T12:29
общество
жилье
мариуполь
марат хуснуллин
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. До конца года в Мариуполе сдадут в строй не менее тысячи новых квартир, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.На этой неделе вице-премьер побывал с рабочей поездкой в Мариуполе и Волновахе."Мы уже выдали в Мариуполе ключи от первых квартир. До конца года у нас будет построено 100 тысяч квадратных метров, и не менее тысячи квартир будет сдано уже до конца года жителям Мариуполя", — сказал он.Кроме того, заверил Хуснуллин, будут выполнены планы по ремонту 500 километров дорог и восстановлению не менее четырех мостов в Донбассе.Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая. Во время боев, продолжавшихся с начала марта, город серьезно пострадал — сообщалось, что 20 процентов жилого фонда не подлежат восстановлению. Ущерб, нанесенный украинскими националистами, Следственный комитет оценил почти в 46 миллиардов рублей.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за. Тридцатого сентября Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
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мариуполь
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общество, жилье, мариуполь, марат хуснуллин, донецкая народная республика, донбасс
Общество, Жилье, Мариуполь, Марат Хуснуллин, Донецкая Народная Республика, Донбасс
11:53 02.10.2022 (обновлено: 12:29 02.10.2022)
 
В Мариуполе до конца года построят сто тысяч "квадратов" нового жилья

Вице-премьер Хуснуллин: до конца года в Мариуполе сдадут не менее тысячи новых квартир

© РИА Новости / Илья ПиталевСтроительство нового жилого дома на Проспекте Мира в Мариуполе
Строительство нового жилого дома на Проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Строительство нового жилого дома на Проспекте Мира в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. До конца года в Мариуполе сдадут в строй не менее тысячи новых квартир, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
На этой неделе вице-премьер побывал с рабочей поездкой в Мариуполе и Волновахе.
"Мы уже выдали в Мариуполе ключи от первых квартир. До конца года у нас будет построено 100 тысяч квадратных метров, и не менее тысячи квартир будет сдано уже до конца года жителям Мариуполя", — сказал он.
Кроме того, заверил Хуснуллин, будут выполнены планы по ремонту 500 километров дорог и восстановлению не менее четырех мостов в Донбассе.
Глава ДНР Денис Пушилин и председатель правительства РФ Марат Хуснуллин посетили порт в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 13:42
В Донбассе работают более 30 тысяч строителей из России
Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая. Во время боев, продолжавшихся с начала марта, город серьезно пострадал — сообщалось, что 20 процентов жилого фонда не подлежат восстановлению. Ущерб, нанесенный украинскими националистами, Следственный комитет оценил почти в 46 миллиардов рублей.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за. Тридцатого сентября Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
Тысяча квартир с нуля: военные строят жилой микрорайон в Мариуполе
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.

Строящийся жилой квартал в Мариуполе
1 из 13

Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.

Военные строители из РФ возводят жилые дома в Мариуполе
2 из 13

На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.

Робототехнический комплекс разминирования Кобра сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ выносит найденный корпус от мины во время разминирования стройплощадки в Мариуполе
3 из 13

Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.

Специалисты сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования стройплощадки в Мариуполе
4 из 13

Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.

Уничтожение обнаруженных боеприпасов специалистами сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования стройплощадки в Мариуполе
5 из 13

На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин инспектируют строительство новых жилых кварталов в Мариуполе
6 из 13

Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.

Специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ во время строительства жилых кварталов в Мариуполе
7 из 13

Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.

Интерьер квартиры в одном из домов строящегося жилого квартала в Мариуполе
8 из 13

Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.

Вид из окна одного из домов нового строящегося жилого квартала в Мариуполе
9 из 13

На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.

Интерьер квартиры в одном из домов строящегося жилого квартала в Мариуполе
10 из 13

Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.

Работа полевой кухни, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя
11 из 13

Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.

Местные жители стоят в очереди к полевой кухне, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя
12 из 13

В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Горячее питание могут получить все желающие.

Местная жительница стоит в очереди к полевой кухне, организованной Министерством обороны РФ, на одной из улиц Мариуполя
13 из 13

Горячее питание могут получить все желающие.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
1 из 13

Первую очередь нового жилого микрорайона для жителей Мариуполя планируют сдать уже осенью, до наступления холодов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 13

На строительстве работают более 600 человек и 80 единиц спецтехники.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
3 из 13

Чтобы военные строители смогли выйти на площадку, территорию сначала обследовали саперы.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
4 из 13

Место будущей застройки нужно было освободить от неразорвавшихся боеприпасов и опасных предметов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
5 из 13

На разминирование площадки в 115 гектаров потребовался месяц.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 13

Замминистра обороны России Тимур Иванов и глава ДНР Денис Пушилин проинспектировали ход строительства нового жилья в Мариуполе.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
7 из 13

Для обеспечения строительства российские специалисты развернули три растворобетонных завода.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
8 из 13

Обещают, что строящийся микрорайон будет полностью функциональным.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
9 из 13

На первых этажах домов обустроят магазины и аптеки, внутри квартала — детский сад.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
10 из 13

Сейчас стоят 12 пятиэтажных домов на тысячу одиннадцать квартир. Во второй очереди запланированы еще полторы тысячи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
11 из 13

Кроме всего прочего, военные строители развернули в Мариуполе полевые кухни.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
12 из 13

В разрушенных кварталах бесплатно раздают гречневую кашу с тушенкой и хлеб со сладким чаем.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
13 из 13

Горячее питание могут получить все желающие.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
 
ОбществоЖильеМариупольМарат ХуснуллинДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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