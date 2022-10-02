https://ria.ru/20221002/mariupol-1820956779.html

В Мариуполе до конца года построят сто тысяч "квадратов" нового жилья

В Мариуполе до конца года построят сто тысяч "квадратов" нового жилья - РИА Новости, 02.10.2022

В Мариуполе до конца года построят сто тысяч "квадратов" нового жилья

До конца года в Мариуполе сдадут в строй не менее тысячи новых квартир, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T11:53

2022-10-02T11:53

2022-10-02T12:29

общество

жилье

мариуполь

марат хуснуллин

донецкая народная республика

донбасс

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. До конца года в Мариуполе сдадут в строй не менее тысячи новых квартир, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.На этой неделе вице-премьер побывал с рабочей поездкой в Мариуполе и Волновахе."Мы уже выдали в Мариуполе ключи от первых квартир. До конца года у нас будет построено 100 тысяч квадратных метров, и не менее тысячи квартир будет сдано уже до конца года жителям Мариуполя", — сказал он.Кроме того, заверил Хуснуллин, будут выполнены планы по ремонту 500 километров дорог и восстановлению не менее четырех мостов в Донбассе.Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР освободили Мариуполь в середине мая. Во время боев, продолжавшихся с начала марта, город серьезно пострадал — сообщалось, что 20 процентов жилого фонда не подлежат восстановлению. Ущерб, нанесенный украинскими националистами, Следственный комитет оценил почти в 46 миллиардов рублей.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказалось за. Тридцатого сентября Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.

https://realty.ria.ru/20220926/dnr-1819513661.html

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Ольга Фомченкова

общество, жилье, мариуполь, марат хуснуллин, донецкая народная республика, донбасс