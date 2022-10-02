https://ria.ru/20221002/lovushka-1820930270.html

Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку из-за России

Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку из-за России - РИА Новости, 02.10.2022

Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку из-за России

Запад попал в ловушку, попытавшись разрушить Россию санкциями, заявил в интервью Grayzone бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T04:20

2022-10-02T04:20

2022-10-02T04:20

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

сша

жак бо

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Запад попал в ловушку, попытавшись разрушить Россию санкциями, заявил в интервью Grayzone бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.Он отметил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине, чтобы использовать его как инструмент в борьбе с Москвой.Полковник объяснил, что по изначальным планам Вашингтона, санкции должны были нанести России колоссальный ущерб и боевые действия закончились бы крайне быстро. Но расчеты Штатов не оправдались, а Украина стала "жертвой просчета" своих союзников."Мы вводим против нее (России. — Прим. ред.) все новые и новые санкции — и все безрезультатно. Запад попал в ловушку собственного просчета, а для Украины это весьма прискорбно", — подчеркнул офицер.По его мнению, Запад сейчас безрезультатно пытается политически ослабить Москву.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221001/plan-1820892457.html

https://ria.ru/20221001/sanktsii-1820791535.html

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в мире, россия, украина, нато, сша, жак бо