Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку из-за России
Полковник Бо: Украина стала жертвой просчета Запада, который попал в ловушку из-за России
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПодбитый танк ВСУ в Цуповке в Херсонской области
Подбитый танк ВСУ в Цуповке в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Запад попал в ловушку, попытавшись разрушить Россию санкциями, заявил в интервью Grayzone бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.
"Нас не волнует Украина как таковая; изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций. Проблема в том, что они не работают", — сказал Бо.
Полковник объяснил, что по изначальным планам Вашингтона, санкции должны были нанести России колоссальный ущерб и боевые действия закончились бы крайне быстро. Но расчеты Штатов не оправдались, а Украина стала "жертвой просчета" своих союзников.
"Мы вводим против нее (России. — Прим. ред.) все новые и новые санкции — и все безрезультатно. Запад попал в ловушку собственного просчета, а для Украины это весьма прискорбно", — подчеркнул офицер.
По его мнению, Запад сейчас безрезультатно пытается политически ослабить Москву.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.