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Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку из-за России - РИА Новости, 02.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/lovushka-1820930270.html
Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку из-за России
Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку из-за России - РИА Новости, 02.10.2022
Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку из-за России
Запад попал в ловушку, попытавшись разрушить Россию санкциями, заявил в интервью Grayzone бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T04:20
2022-10-02T04:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
сша
жак бо
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Запад попал в ловушку, попытавшись разрушить Россию санкциями, заявил в интервью Grayzone бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.Он отметил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине, чтобы использовать его как инструмент в борьбе с Москвой.Полковник объяснил, что по изначальным планам Вашингтона, санкции должны были нанести России колоссальный ущерб и боевые действия закончились бы крайне быстро. Но расчеты Штатов не оправдались, а Украина стала "жертвой просчета" своих союзников."Мы вводим против нее (России. — Прим. ред.) все новые и новые санкции — и все безрезультатно. Запад попал в ловушку собственного просчета, а для Украины это весьма прискорбно", — подчеркнул офицер.По его мнению, Запад сейчас безрезультатно пытается политически ослабить Москву.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221001/plan-1820892457.html
https://ria.ru/20221001/sanktsii-1820791535.html
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в мире, россия, украина, нато, сша, жак бо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, США, Жак Бо
04:20 02.10.2022
 
Экс-советник НАТО рассказал, как Запад попал в ловушку из-за России

Полковник Бо: Украина стала жертвой просчета Запада, который попал в ловушку из-за России

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПодбитый танк ВСУ в Цуповке в Херсонской области
Подбитый танк ВСУ в Цуповке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Подбитый танк ВСУ в Цуповке в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Запад попал в ловушку, попытавшись разрушить Россию санкциями, заявил в интервью Grayzone бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо.
Он отметил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине, чтобы использовать его как инструмент в борьбе с Москвой.
"Нас не волнует Украина как таковая; изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций. Проблема в том, что они не работают", — сказал Бо.
Полковник объяснил, что по изначальным планам Вашингтона, санкции должны были нанести России колоссальный ущерб и боевые действия закончились бы крайне быстро. Но расчеты Штатов не оправдались, а Украина стала "жертвой просчета" своих союзников.
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"Мы вводим против нее (России. — Прим. ред.) все новые и новые санкции — и все безрезультатно. Запад попал в ловушку собственного просчета, а для Украины это весьма прискорбно", — подчеркнул офицер.
По его мнению, Запад сейчас безрезультатно пытается политически ослабить Москву.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНАТОСШАЖак Бо
 
 
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