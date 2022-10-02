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Эксперт прокомментировал задержание наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.10.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221002/lavra-1821006706.html
Эксперт прокомментировал задержание наместника Киево-Печерской лавры
Эксперт прокомментировал задержание наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.10.2022
Эксперт прокомментировал задержание наместника Киево-Печерской лавры
Наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), не поддерживающего раскольничью структуру - "Православную церковь... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T17:31
2022-10-02T17:31
религия
украина
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
константинопольский патриархат
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
религия
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МОСКВА, 2 окт- РИА Новости. Наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), не поддерживающего раскольничью структуру - "Православную церковь Украины" (ПЦУ), - задержали под надуманным предлогом по доносам, которые пишутся на него с 2014 года, конечная цель этого - подчинить каноническую Церковь, заявил РИА Новости заведующий отделом по взаимодействию с РПЦ Института стран СНГ Кирилл Фролов.Ранее сообщалось, что наместника Киево-Печерской лавры - митрополита Павла (Лебедя) - задержали на границе при попытке вывезти церковное имущество с Украины. Издание утверждает, что архиерей якобы сам выписал себе сопроводительные документы для вывоза.“Информацию о задержании митрополита Павла мне подтвердил источник в Московском патриархате. Митрополит задержан на границе с Польшей и ему предъявлено обвинение в незаконном вывозе ценностей из Киево-Печерской лавры. Ему это предъявляют по доносам уже не первый раз после госпереворота 2014 года. За этими доносами стоит митрополит Александр Драбинко (запрещен в служении). Это задержание происходит в контексте создания повода, чтобы собрать синод УПЦ - чтобы отправить митрополита Павла, а также митрополита Одесского и Измаильского Агафангела (Саввина), митрополита Николаевского и Очаковского Питирима (Старинского), митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея (Середнего) на покой, так как эти митрополиты выступают против объединения УПЦ с ПЦУ. А им нужно полное отречение от православия, объединение с ПЦУ и униатами”, - считает Фролов.В сентябре на сайте украинского парламента был зарегистрирован проект обращения к украинскому правительству о передаче раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ) в безвозмездное пользование комплексов сооружений Киево-Печерской лавры и Почаевской Успенской лавры, которые на данный момент находятся в безвозмездном владении канонической Украинской православной церкви.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20220807/raskolniki-1807629631.html
https://ria.ru/20210916/raskolniki-1750377020.html
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украина, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, религия
Религия, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат, Константинопольский патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Религия
17:31 02.10.2022
 
Эксперт прокомментировал задержание наместника Киево-Печерской лавры

Эксперт Фролов: главу Киево-Печерской лавры задержали, чтобы создать прецедент против УПЦ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт- РИА Новости. Наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), не поддерживающего раскольничью структуру - "Православную церковь Украины" (ПЦУ), - задержали под надуманным предлогом по доносам, которые пишутся на него с 2014 года, конечная цель этого - подчинить каноническую Церковь, заявил РИА Новости заведующий отделом по взаимодействию с РПЦ Института стран СНГ Кирилл Фролов.
Ранее сообщалось, что наместника Киево-Печерской лавры - митрополита Павла (Лебедя) - задержали на границе при попытке вывезти церковное имущество с Украины. Издание утверждает, что архиерей якобы сам выписал себе сопроводительные документы для вывоза.
Визит патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 08:00Религия
"Это нонсенс". Чем украинские раскольники пригрозили Москве
“Информацию о задержании митрополита Павла мне подтвердил источник в Московском патриархате. Митрополит задержан на границе с Польшей и ему предъявлено обвинение в незаконном вывозе ценностей из Киево-Печерской лавры. Ему это предъявляют по доносам уже не первый раз после госпереворота 2014 года. За этими доносами стоит митрополит Александр Драбинко (запрещен в служении). Это задержание происходит в контексте создания повода, чтобы собрать синод УПЦ - чтобы отправить митрополита Павла, а также митрополита Одесского и Измаильского Агафангела (Саввина), митрополита Николаевского и Очаковского Питирима (Старинского), митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея (Середнего) на покой, так как эти митрополиты выступают против объединения УПЦ с ПЦУ. А им нужно полное отречение от православия, объединение с ПЦУ и униатами”, - считает Фролов.
В сентябре на сайте украинского парламента был зарегистрирован проект обращения к украинскому правительству о передаче раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ) в безвозмездное пользование комплексов сооружений Киево-Печерской лавры и Почаевской Успенской лавры, которые на данный момент находятся в безвозмездном владении канонической Украинской православной церкви.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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РелигияУкраинаПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский ПатриархатКонстантинопольский патриархатСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская ЛавраРелигия
 
 
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