https://ria.ru/20221002/lavra-1821006706.html

Эксперт прокомментировал задержание наместника Киево-Печерской лавры

Эксперт прокомментировал задержание наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.10.2022

Эксперт прокомментировал задержание наместника Киево-Печерской лавры

Наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), не поддерживающего раскольничью структуру - "Православную церковь... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T17:31

2022-10-02T17:31

2022-10-02T17:31

религия

украина

православная церковь украины (пцу)

московский патриархат

константинопольский патриархат

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

религия

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МОСКВА, 2 окт- РИА Новости. Наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), не поддерживающего раскольничью структуру - "Православную церковь Украины" (ПЦУ), - задержали под надуманным предлогом по доносам, которые пишутся на него с 2014 года, конечная цель этого - подчинить каноническую Церковь, заявил РИА Новости заведующий отделом по взаимодействию с РПЦ Института стран СНГ Кирилл Фролов.Ранее сообщалось, что наместника Киево-Печерской лавры - митрополита Павла (Лебедя) - задержали на границе при попытке вывезти церковное имущество с Украины. Издание утверждает, что архиерей якобы сам выписал себе сопроводительные документы для вывоза.“Информацию о задержании митрополита Павла мне подтвердил источник в Московском патриархате. Митрополит задержан на границе с Польшей и ему предъявлено обвинение в незаконном вывозе ценностей из Киево-Печерской лавры. Ему это предъявляют по доносам уже не первый раз после госпереворота 2014 года. За этими доносами стоит митрополит Александр Драбинко (запрещен в служении). Это задержание происходит в контексте создания повода, чтобы собрать синод УПЦ - чтобы отправить митрополита Павла, а также митрополита Одесского и Измаильского Агафангела (Саввина), митрополита Николаевского и Очаковского Питирима (Старинского), митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея (Середнего) на покой, так как эти митрополиты выступают против объединения УПЦ с ПЦУ. А им нужно полное отречение от православия, объединение с ПЦУ и униатами”, - считает Фролов.В сентябре на сайте украинского парламента был зарегистрирован проект обращения к украинскому правительству о передаче раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ) в безвозмездное пользование комплексов сооружений Киево-Печерской лавры и Почаевской Успенской лавры, которые на данный момент находятся в безвозмездном владении канонической Украинской православной церкви.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии", однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20220807/raskolniki-1807629631.html

https://ria.ru/20210916/raskolniki-1750377020.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, константинопольский патриархат, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, религия