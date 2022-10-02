https://ria.ru/20221002/relikvii-1820985023.html
Глава Киево-Печерской лавры пытался вывезти реликвии за границу, пишут СМИ
Глава Киево-Печерской лавры пытался вывезти реликвии за границу, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2022
Глава Киево-Печерской лавры пытался вывезти реликвии за границу, пишут СМИ
Украинское интернет-издание "Информационный поток" сообщает, что главу Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Павел Лебедь), задержали при попытке вывезти... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:20
2022-10-02T15:20
2022-10-02T15:21
религия
павел лебедев
украина
киев
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
украинская православная церковь
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинское интернет-издание "Информационный поток" сообщает, что главу Киево-Печерской лавры, митрополита Павла (Павел Лебедь), задержали при попытке вывезти церковное имущество с Украины."Глава Киево-Печерской лавры Петр Лебедь, известный как митрополит Павел, был задержан на границе. Владыка Павел был пойман при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей", - говорится на сайте издания.Издание утверждает, что священнослужитель якобы сам выписал себе сопроводительные документы для вывоза реликвий.В сентябре на сайте украинского парламента был зарегистрирован проект обращения к украинскому правительству о передаче раскольнической структуре "Православная церковь Украины" (ПЦУ) в безвозмездное пользование комплексов сооружений Киево-Печерской лавры и Почаевской Успенской лавры, которые на данный момент находятся в безвозмездном владении канонической Украинской православной церкви.Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20221002/ukraina-1820966409.html
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павел лебедев, украина, киев, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, украинская православная церковь, киево-печерская лавра
Религия, Павел Лебедев, Украина, Киев, Православная церковь Украины (ПЦУ), Константинопольский патриархат, Украинская православная церковь, Киево-Печерская Лавра
15:20 02.10.2022 (обновлено: 15:21 02.10.2022)
Глава Киево-Печерской лавры пытался вывезти реликвии за границу, пишут СМИ
СМИ: глава Киево-Печерской лавры митрополит Павел пытался вывезти реликвии за границу