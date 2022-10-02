https://ria.ru/20221002/konflikt-1821041540.html

Столтенберг: ядерное оружие могло бы изменить природу конфликта на Украине

Столтенберг: ядерное оружие могло бы изменить природу конфликта на Украине - РИА Новости, 02.10.2022

Столтенберг: ядерное оружие могло бы изменить природу конфликта на Украине

Использование ядерного оружия в конфликте на Украине полностью изменило бы природу конфликта, заявил в воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T22:16

2022-10-02T22:16

2022-10-02T22:16

нато

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ядерное оружие

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Использование ядерного оружия в конфликте на Украине полностью изменило бы природу конфликта, заявил в воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала NBC.Генсек Североатлантического альянса назвал рассуждения о применении такого типа оружия опасными и безрассудными."Мы сообщили президенту (России Владимиру) Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта на Украине", — сказал он.Ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".При этом в Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.Глава МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.

https://ria.ru/20221002/ukraina-1820952786.html

https://ria.ru/20221002/zelenskiy-1820953308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

нато, йенс столтенберг, россия, украина, в мире, ядерное оружие