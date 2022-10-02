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Столтенберг: ядерное оружие могло бы изменить природу конфликта на Украине - РИА Новости, 02.10.2022
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Столтенберг: ядерное оружие могло бы изменить природу конфликта на Украине
Столтенберг: ядерное оружие могло бы изменить природу конфликта на Украине - РИА Новости, 02.10.2022
Столтенберг: ядерное оружие могло бы изменить природу конфликта на Украине
Использование ядерного оружия в конфликте на Украине полностью изменило бы природу конфликта, заявил в воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T22:16
2022-10-02T22:16
нато
йенс столтенберг
россия
украина
в мире
ядерное оружие
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Использование ядерного оружия в конфликте на Украине полностью изменило бы природу конфликта, заявил в воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала NBC.Генсек Североатлантического альянса назвал рассуждения о применении такого типа оружия опасными и безрассудными."Мы сообщили президенту (России Владимиру) Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта на Украине", — сказал он.Ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".При этом в Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.Глава МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.
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нато, йенс столтенберг, россия, украина, в мире, ядерное оружие
НАТО, Йенс Столтенберг, Россия, Украина, В мире, Ядерное оружие
22:16 02.10.2022
 
Столтенберг: ядерное оружие могло бы изменить природу конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: применение ядерного оружия на Украине изменит природу конфликта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Использование ядерного оружия в конфликте на Украине полностью изменило бы природу конфликта, заявил в воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канала NBC.
Генсек Североатлантического альянса назвал рассуждения о применении такого типа оружия опасными и безрассудными.
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В Германии забили тревогу из-за возможности ядерной войны
"Мы сообщили президенту (России Владимиру) Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта на Украине", — сказал он.
Ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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При этом в Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.
Глава МИД Сергей Лавров в апреле заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария, однако подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.
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НАТОЙенс СтолтенбергРоссияУкраинаВ миреЯдерное оружие
 
 
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