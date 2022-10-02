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В ГД внесли проект закона о принятии Херсонской области в состав России
В ГД внесли проект закона о принятии Херсонской области в состав России - РИА Новости, 02.10.2022
В ГД внесли проект закона о принятии Херсонской области в состав России
В Госдуму внесен проект федерального конституционного закона о принятии Херсонской области в состав РФ и образовании в составе России нового субъекта, документ... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:27
2022-10-02T18:27
2022-10-02T18:31
политика
александр башкин
россия
херсонская область
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен проект федерального конституционного закона о принятии Херсонской области в состав РФ и образовании в составе России нового субъекта, документ доступен в думской базе данных.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо, в том числе, принятие Госдумой закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сказал он.Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.
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политика, александр башкин, россия, херсонская область , госдума рф, совет федерации рф
Политика, Александр Башкин, Россия, Херсонская область , Госдума РФ, Совет Федерации РФ
18:27 02.10.2022 (обновлено: 18:31 02.10.2022)
В ГД внесли проект закона о принятии Херсонской области в состав России
В ГД внесли проект конституционного закона о принятии Херсонской области в состав России
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен проект федерального конституционного закона о принятии Херсонской области в состав РФ и образовании в составе России нового субъекта, документ доступен в думской базе данных.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации
по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин
.
Для этого необходимо, в том числе, принятие Госдумой закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сказал он.
Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.
Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий.