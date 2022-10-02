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Минцифры определило уровень госучастия для аккредитованных IT-компаний - РИА Новости, 02.10.2022
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Минцифры определило уровень госучастия для аккредитованных IT-компаний
Минцифры определило уровень госучастия для аккредитованных IT-компаний - РИА Новости, 02.10.2022
Минцифры определило уровень госучастия для аккредитованных IT-компаний
Аккредитованные IT-компании с прямым или косвенным госучастием менее 50% сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре, рассказали в Минцифры России. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T19:27
2022-10-02T19:27
экономика
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Аккредитованные IT-компании с прямым или косвенным госучастием менее 50% сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре, рассказали в Минцифры России.В субботу правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации."Компании с любым косвенным - форма участия через третьих лиц - госучастием и/или прямым - государство напрямую участвует в капитале организации - госучастием менее 50%, которые ранее уже были аккредитованы, сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что при ежегодной проверке на соответствие таких организаций новым требованиям доля косвенного госучастия учитываться не будет. Прямого будет — должно быть менее 50% госучастия для сохранения аккредитации. Первая проверка на соответствие, как отметили в Минцифры, состоится состоится 1 июля 2023 года."Только ранее не аккредитованные компании с прямым или косвенным госучастием, 50% и более, не смогут получить аккредитацию по новому порядку", - подчеркнули в Минцифры.
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экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
19:27 02.10.2022
 
Минцифры определило уровень госучастия для аккредитованных IT-компаний

Минцифры: IT-компании с госучастием менее 50 процентов сохранят свою аккредитацию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДевушка работает в технопарке "Горизонт" в Москве
Девушка работает в технопарке Горизонт в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Девушка работает в технопарке "Горизонт" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Аккредитованные IT-компании с прямым или косвенным госучастием менее 50% сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре, рассказали в Минцифры России.
В субботу правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 21:11
Минцифры создаст форму на Госуслугах для аккредитации IT-компаний
"Компании с любым косвенным - форма участия через третьих лиц - госучастием и/или прямым - государство напрямую участвует в капитале организации - госучастием менее 50%, которые ранее уже были аккредитованы, сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что при ежегодной проверке на соответствие таких организаций новым требованиям доля косвенного госучастия учитываться не будет. Прямого будет — должно быть менее 50% госучастия для сохранения аккредитации. Первая проверка на соответствие, как отметили в Минцифры, состоится состоится 1 июля 2023 года.
"Только ранее не аккредитованные компании с прямым или косвенным госучастием, 50% и более, не смогут получить аккредитацию по новому порядку", - подчеркнули в Минцифры.
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Минцифры помогло ошибочно мобилизованному IT-специалисту
 
ЭкономикаРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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