https://ria.ru/20221002/it-1821024862.html

Минцифры определило уровень госучастия для аккредитованных IT-компаний

Минцифры определило уровень госучастия для аккредитованных IT-компаний - РИА Новости, 02.10.2022

Минцифры определило уровень госучастия для аккредитованных IT-компаний

Аккредитованные IT-компании с прямым или косвенным госучастием менее 50% сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре, рассказали в Минцифры России. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T19:27

2022-10-02T19:27

2022-10-02T19:27

экономика

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Аккредитованные IT-компании с прямым или косвенным госучастием менее 50% сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре, рассказали в Минцифры России.В субботу правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации."Компании с любым косвенным - форма участия через третьих лиц - госучастием и/или прямым - государство напрямую участвует в капитале организации - госучастием менее 50%, которые ранее уже были аккредитованы, сохранят свою аккредитацию и останутся в реестре", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что при ежегодной проверке на соответствие таких организаций новым требованиям доля косвенного госучастия учитываться не будет. Прямого будет — должно быть менее 50% госучастия для сохранения аккредитации. Первая проверка на соответствие, как отметили в Минцифры, состоится состоится 1 июля 2023 года."Только ранее не аккредитованные компании с прямым или косвенным госучастием, 50% и более, не смогут получить аккредитацию по новому порядку", - подчеркнули в Минцифры.

https://ria.ru/20221001/it-1820909578.html

https://ria.ru/20220930/mobilizatsiya-1820755754.html

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экономика, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)