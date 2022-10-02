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Два сотрудника "Басидж" погибли в результате беспорядков в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2022
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Два сотрудника "Басидж" погибли в результате беспорядков в Иране, пишут СМИ
Два сотрудника "Басидж" погибли в результате беспорядков в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2022
Два сотрудника "Басидж" погибли в результате беспорядков в Иране, пишут СМИ
Два сотрудника военного ополчения "Басидж" (входит в элитные воинские формирования Корпуса стражей исламской революции) погибли в результате протестов и... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T16:58
2022-10-02T16:58
в мире
иран
кум
тегеран (город)
корпус стражей исламской революции
мид ирана
протесты в иране
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Два сотрудника военного ополчения "Басидж" (входит в элитные воинские формирования Корпуса стражей исламской революции) погибли в результате протестов и беспорядков в провинции Ирана Кум и в городе Кешм, расположенном на юге страны, передает агентство Tasnim."Мехди Захедлуи - один из сотрудников "Басидж" по провинции Кум, на которого напали участники беспорядков, скончался сегодня в больнице. Также мэр города Кешм сообщил о гибели еще одно сотрудника - Муджтаба Амири Домари - этого города", - говорится в сообщении.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).В результате, на протяжении более 10 дней в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в понедельник в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а в четверг – поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатом была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
https://ria.ru/20220922/demonstratsiya-1818717286.html
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иран
кум
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в мире, иран, кум, тегеран (город), корпус стражей исламской революции, мид ирана, протесты в иране
В мире, Иран, Кум, Тегеран (город), Корпус стражей исламской революции, МИД Ирана, Протесты в Иране
16:58 02.10.2022
 
Два сотрудника "Басидж" погибли в результате беспорядков в Иране, пишут СМИ

Tasnim: два сотрудника военного ополчения "Басидж" погибли в ходе беспорядков в Иране

© AP PhotoУчастники акции протеста в Иране
Участники акции протеста в Иране - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo
Участники акции протеста в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Два сотрудника военного ополчения "Басидж" (входит в элитные воинские формирования Корпуса стражей исламской революции) погибли в результате протестов и беспорядков в провинции Ирана Кум и в городе Кешм, расположенном на юге страны, передает агентство Tasnim.
"Мехди Захедлуи - один из сотрудников "Басидж" по провинции Кум, на которого напали участники беспорядков, скончался сегодня в больнице. Также мэр города Кешм сообщил о гибели еще одно сотрудника - Муджтаба Амири Домари - этого города", - говорится в сообщении.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 15:59
Власти Ирана ответят на протесты и беспорядки массовой демонстрацией
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).
В результате, на протяжении более 10 дней в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.
Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в понедельник в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а в четверг – поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатом была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
Иранский полицейский в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 19:57
США ввели санкции против полиции нравов Ирана за нарушение прав женщин
 
В миреИранКумТегеран (город)Корпус стражей исламской революцииМИД ИранаПротесты в Иране
 
 
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