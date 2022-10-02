https://ria.ru/20221002/iran-1821001675.html

Два сотрудника "Басидж" погибли в результате беспорядков в Иране, пишут СМИ

Два сотрудника "Басидж" погибли в результате беспорядков в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2022

Два сотрудника "Басидж" погибли в результате беспорядков в Иране, пишут СМИ

Два сотрудника военного ополчения "Басидж" (входит в элитные воинские формирования Корпуса стражей исламской революции) погибли в результате протестов и... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T16:58

2022-10-02T16:58

2022-10-02T16:58

в мире

иран

кум

тегеран (город)

корпус стражей исламской революции

мид ирана

протесты в иране

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Два сотрудника военного ополчения "Басидж" (входит в элитные воинские формирования Корпуса стражей исламской революции) погибли в результате протестов и беспорядков в провинции Ирана Кум и в городе Кешм, расположенном на юге страны, передает агентство Tasnim."Мехди Захедлуи - один из сотрудников "Басидж" по провинции Кум, на которого напали участники беспорядков, скончался сегодня в больнице. Также мэр города Кешм сообщил о гибели еще одно сотрудника - Муджтаба Амири Домари - этого города", - говорится в сообщении.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают "хиджаб" или платок "русари" (который должен обязательно покрывать голову иранской женщины).В результате, на протяжении более 10 дней в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе них были убиты четверо сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек был убит, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов были разбиты более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.Согласно заявлениям иранских властей, беспорядки в стране руководились из-за рубежа. В связи с этим в понедельник в МИД Ирана были вызваны послы Великобритании и Норвегии, а в четверг – поверенный в делах Франции в Иране. Европейским дипломатом была вручена нота протеста в связи с пропагандированием в их СМИ сообщений подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.

https://ria.ru/20220922/demonstratsiya-1818717286.html

https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818788978.html

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в мире, иран, кум, тегеран (город), корпус стражей исламской революции, мид ирана, протесты в иране