https://ria.ru/20221002/granitsy-1821011911.html

Новые субъекты войдут в Россию в границах на день их образования

Новые субъекты войдут в Россию в границах на день их образования - РИА Новости, 02.10.2022

Новые субъекты войдут в Россию в границах на день их образования

Пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T18:08

2022-10-02T18:08

2022-10-02T20:37

россия

запорожская область

донецкая народная республика

госдума рф

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

совет федерации рф

луганская народная республика

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования и день принятия в состав России, указывается во внесенных в Госдуму международных договорах."Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта", — говорится в одном из документов.Те же формулировки содержатся в договорах с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.Согласно постановлению Конституционного суда, новые территории считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров (30 сентября), они сохранят свои нынешние названия, руководители ДНР и ЛНР станут главами республик, а Херсонской и Запорожской областей — губернаторами.Кроме того, переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов государственной власти установлен до 1 января 2026 года.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, и сегодня он признал их соответствующими Основному закону.Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть документы на следующий день.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

https://ria.ru/20220930/vstuplenie-1820681089.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, запорожская область, донецкая народная республика, госдума рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, совет федерации рф, луганская народная республика, владимир путин, политика