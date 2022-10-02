18:08 02.10.2022 (обновлено: 20:37 02.10.2022)
Новые субъекты войдут в Россию в границах на день их образования
Новые субъекты войдут в Россию в границах, существовавших в день их образования
Агитационный баннер на улице в Донецке
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования и день принятия в состав России, указывается во внесенных в Госдуму международных договорах.
"Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта", — говорится в одном из документов.
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Те же формулировки содержатся в договорах с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
Согласно постановлению Конституционного суда, новые территории считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров (30 сентября), они сохранят свои нынешние названия, руководители ДНР и ЛНР станут главами республик, а Херсонской и Запорожской областей — губернаторами.
Кроме того, переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов государственной власти установлен до 1 января 2026 года.
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Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, и сегодня он признал их соответствующими Основному закону.
Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть документы на следующий день.
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