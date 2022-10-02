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Новые субъекты войдут в Россию в границах на день их образования - РИА Новости, 02.10.2022
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Новые субъекты войдут в Россию в границах на день их образования
Новые субъекты войдут в Россию в границах на день их образования - РИА Новости, 02.10.2022
Новые субъекты войдут в Россию в границах на день их образования
Пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:08
2022-10-02T20:37
россия
запорожская область
донецкая народная республика
госдума рф
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
совет федерации рф
луганская народная республика
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования и день принятия в состав России, указывается во внесенных в Госдуму международных договорах."Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта", — говорится в одном из документов.Те же формулировки содержатся в договорах с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.Согласно постановлению Конституционного суда, новые территории считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров (30 сентября), они сохранят свои нынешние названия, руководители ДНР и ЛНР станут главами республик, а Херсонской и Запорожской областей — губернаторами.Кроме того, переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов государственной власти установлен до 1 января 2026 года.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, и сегодня он признал их соответствующими Основному закону.Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть документы на следующий день.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
https://ria.ru/20220930/vstuplenie-1820681089.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, госдума рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, совет федерации рф, луганская народная республика, владимир путин, политика
Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Совет Федерации РФ, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Политика
18:08 02.10.2022 (обновлено: 20:37 02.10.2022)
 
Новые субъекты войдут в Россию в границах на день их образования

Новые субъекты войдут в Россию в границах, существовавших в день их образования

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАгитационный баннер на улице в Донецке
Агитационный баннер на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости
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Агитационный баннер на улице в Донецке
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования и день принятия в состав России, указывается во внесенных в Госдуму международных договорах.
"Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта", — говорится в одном из документов.
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Те же формулировки содержатся в договорах с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
Согласно постановлению Конституционного суда, новые территории считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров (30 сентября), они сохранят свои нынешние названия, руководители ДНР и ЛНР станут главами республик, а Херсонской и Запорожской областей — губернаторами.
Кроме того, переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов государственной власти установлен до 1 января 2026 года.
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Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, и сегодня он признал их соответствующими Основному закону.
Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть документы на следующий день.
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