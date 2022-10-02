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Милонов рассказал о законопроекте, лишающем депутатов отсрочки по желанию - РИА Новости, 02.10.2022
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Милонов рассказал о законопроекте, лишающем депутатов отсрочки по желанию
Милонов рассказал о законопроекте, лишающем депутатов отсрочки по желанию - РИА Новости, 02.10.2022
Милонов рассказал о законопроекте, лишающем депутатов отсрочки по желанию
В Госдуме подготовят проект закона, который позволит лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в спецоперации на Украине,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T06:21
2022-10-02T09:25
виталий милонов
россия
украина
донбасс
госдума рф
единая россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Госдуме подготовят проект закона, который позволит лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в спецоперации на Украине, рассказал РИА Новости единоросс Виталий Милонов.По его словам, сейчас законодательство исключает парламентариев из числа подлежащих мобилизации, а это создает проблемы для тех, кто хочет стать добровольцем, — из-за пропусков заседаний к депутатам могут применяться санкции.Милонов отметил, что обсуждал этот вопрос с секретарем президиума генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и тот поручил занимающимся законодательством о статусе депутата проработать ситуацию. "Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, притом что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что депутаты, готовые отправиться в зону боевых действий, сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, так как подобные командировки не предусмотрены по закону.Он добавил, что парламентарии за службу в Донбассе денег не получают и делают это добровольно."Ездим за собственные средства, это важный момент", — заключил Милонов.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820798457.html
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виталий милонов, россия, украина, донбасс, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии
Виталий Милонов, Россия, Украина, Донбасс, Госдума РФ, Единая Россия, Частичная мобилизация в России
06:21 02.10.2022 (обновлено: 09:25 02.10.2022)
 
Милонов рассказал о законопроекте, лишающем депутатов отсрочки по желанию

Милонов: в ГД подготовят проект о лишении отсрочки депутатов, желающих участвовать в СВО

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДепутат Государственной думы Виталий Милонов
Депутат Государственной думы Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Госдуме подготовят проект закона, который позволит лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в спецоперации на Украине, рассказал РИА Новости единоросс Виталий Милонов.
По его словам, сейчас законодательство исключает парламентариев из числа подлежащих мобилизации, а это создает проблемы для тех, кто хочет стать добровольцем, — из-за пропусков заседаний к депутатам могут применяться санкции.
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Милонов отметил, что обсуждал этот вопрос с секретарем президиума генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и тот поручил занимающимся законодательством о статусе депутата проработать ситуацию.
"Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, притом что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что депутаты, готовые отправиться в зону боевых действий, сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, так как подобные командировки не предусмотрены по закону.

"Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги, депутаты-единороссы, и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было <…> Потому что если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности — быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано", — сказал Милонов.

Он добавил, что парламентарии за службу в Донбассе денег не получают и делают это добровольно.
"Ездим за собственные средства, это важный момент", — заключил Милонов.
С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
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