https://ria.ru/20221002/gosduma-1820931971.html

Милонов рассказал о законопроекте, лишающем депутатов отсрочки по желанию

Милонов рассказал о законопроекте, лишающем депутатов отсрочки по желанию - РИА Новости, 02.10.2022

Милонов рассказал о законопроекте, лишающем депутатов отсрочки по желанию

В Госдуме подготовят проект закона, который позволит лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в спецоперации на Украине,... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T06:21

2022-10-02T06:21

2022-10-02T09:25

виталий милонов

россия

украина

донбасс

госдума рф

единая россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/85/1513308585_0:78:2954:1740_1920x0_80_0_0_c2ab73d11869ff6049201c5a83b38ef6.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Госдуме подготовят проект закона, который позволит лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в спецоперации на Украине, рассказал РИА Новости единоросс Виталий Милонов.По его словам, сейчас законодательство исключает парламентариев из числа подлежащих мобилизации, а это создает проблемы для тех, кто хочет стать добровольцем, — из-за пропусков заседаний к депутатам могут применяться санкции.Милонов отметил, что обсуждал этот вопрос с секретарем президиума генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и тот поручил занимающимся законодательством о статусе депутата проработать ситуацию. "Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, притом что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что депутаты, готовые отправиться в зону боевых действий, сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, так как подобные командировки не предусмотрены по закону.Он добавил, что парламентарии за службу в Донбассе денег не получают и делают это добровольно."Ездим за собственные средства, это важный момент", — заключил Милонов.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820798457.html

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виталий милонов, россия, украина, донбасс, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии