https://ria.ru/20221002/gosduma-1820931971.html
Милонов рассказал о законопроекте, лишающем депутатов отсрочки по желанию
Милонов рассказал о законопроекте, лишающем депутатов отсрочки по желанию - РИА Новости, 02.10.2022
Милонов рассказал о законопроекте, лишающем депутатов отсрочки по желанию
В Госдуме подготовят проект закона, который позволит лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в спецоперации на Украине,... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T06:21
2022-10-02T06:21
2022-10-02T09:25
виталий милонов
россия
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донбасс
госдума рф
единая россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Госдуме подготовят проект закона, который позволит лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в спецоперации на Украине, рассказал РИА Новости единоросс Виталий Милонов.По его словам, сейчас законодательство исключает парламентариев из числа подлежащих мобилизации, а это создает проблемы для тех, кто хочет стать добровольцем, — из-за пропусков заседаний к депутатам могут применяться санкции.Милонов отметил, что обсуждал этот вопрос с секретарем президиума генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и тот поручил занимающимся законодательством о статусе депутата проработать ситуацию. "Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, притом что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что депутаты, готовые отправиться в зону боевых действий, сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, так как подобные командировки не предусмотрены по закону.Он добавил, что парламентарии за службу в Донбассе денег не получают и делают это добровольно."Ездим за собственные средства, это важный момент", — заключил Милонов.С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820798457.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виталий милонов, россия, украина, донбасс, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии
Виталий Милонов, Россия, Украина, Донбасс, Госдума РФ, Единая Россия, Частичная мобилизация в России
06:21 02.10.2022 (обновлено: 09:25 02.10.2022)
Милонов рассказал о законопроекте, лишающем депутатов отсрочки по желанию
Милонов: в ГД подготовят проект о лишении отсрочки депутатов, желающих участвовать в СВО
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Госдуме подготовят проект закона, который позволит лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в спецоперации на Украине, рассказал РИА Новости единоросс Виталий Милонов.
По его словам, сейчас законодательство исключает парламентариев из числа подлежащих мобилизации, а это создает проблемы для тех, кто хочет стать добровольцем, — из-за пропусков заседаний к депутатам могут применяться санкции.
Милонов
отметил, что обсуждал этот вопрос с секретарем президиума генсовета "Единой России
" Андреем Турчаком
и тот поручил занимающимся законодательством о статусе депутата проработать ситуацию.
"Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, притом что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что депутаты, готовые отправиться в зону боевых действий, сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, так как подобные командировки не предусмотрены по закону.
"Сейчас мы инициируем вопрос, чтобы мои коллеги, депутаты-единороссы, и я могли мобилизоваться. Раньше таких прецедентов не было <…> Потому что если отталкиваться от закона, то мои федеральные конституционные обязанности — быть на заседаниях Госдумы, и это четко прописано", — сказал Милонов.
Он добавил, что парламентарии за службу в Донбассе
денег не получают и делают это добровольно.
"Ездим за собственные средства, это важный момент", — заключил Милонов.
С 21 сентября в России
проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.