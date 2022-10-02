18:00 02.10.2022 (обновлено: 20:18 02.10.2022)
В Германии предложили план по Украине, который не понравится Зеленскому
Ведущий ZDF Прехт предложил не принимать Украину в НАТО, вопреки требованиям Зеленского
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В НАТО должны дать гарантии России о нейтральном статусе Украины, вопреки требованиям Владимира Зеленского о вступлении в альянс, заявил в подкасте RND немецкий публицист и ведущий телеканала ZDF Рихард Давид Прехт.
"Для вступления в военный блок нового члена нужно согласие всех стран-участниц. Исходя из этого, если хотя бы одна европейская страна даст России обязательные гарантии, что она проголосует против принятия Украины в НАТО, то нам удастся снизить градус давления и, возможно, подготовить почву для дальнейших переговоров", — сказал Прехт.
Его инициатива вызвала бурную реакцию в Германии и за ее пределами. Так, предложение резко раскритиковал глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах. Также слова Прехта возмутили экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.