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В Германии предложили план по Украине, который не понравится Зеленскому - РИА Новости, 02.10.2022
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В Германии предложили план по Украине, который не понравится Зеленскому
В Германии предложили план по Украине, который не понравится Зеленскому - РИА Новости, 02.10.2022
В Германии предложили план по Украине, который не понравится Зеленскому
В НАТО должны дать гарантии России о нейтральном статусе Украины, вопреки требованиям Владимира Зеленского о вступлении в альянс, заявил в подкасте RND немецкий РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:00
2022-10-02T20:18
в мире
владимир зеленский
андрей мельник
германия
украина
нато
россия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В НАТО должны дать гарантии России о нейтральном статусе Украины, вопреки требованиям Владимира Зеленского о вступлении в альянс, заявил в подкасте RND немецкий публицист и ведущий телеканала ZDF Рихард Давид Прехт."Для вступления в военный блок нового члена нужно согласие всех стран-участниц. Исходя из этого, если хотя бы одна европейская страна даст России обязательные гарантии, что она проголосует против принятия Украины в НАТО, то нам удастся снизить градус давления и, возможно, подготовить почву для дальнейших переговоров", — сказал Прехт.Его инициатива вызвала бурную реакцию в Германии и за ее пределами. Так, предложение резко раскритиковал глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах. Также слова Прехта возмутили экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.
https://ria.ru/20221001/germaniya-1820913273.html
https://ria.ru/20221001/melnik-1820915043.html
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в мире, владимир зеленский, андрей мельник, германия, украина, нато, россия
В мире, Владимир Зеленский, Андрей Мельник, Германия, Украина, НАТО, Россия
18:00 02.10.2022 (обновлено: 20:18 02.10.2022)
 
В Германии предложили план по Украине, который не понравится Зеленскому

Ведущий ZDF Прехт предложил не принимать Украину в НАТО, вопреки требованиям Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В НАТО должны дать гарантии России о нейтральном статусе Украины, вопреки требованиям Владимира Зеленского о вступлении в альянс, заявил в подкасте RND немецкий публицист и ведущий телеканала ZDF Рихард Давид Прехт.
"Для вступления в военный блок нового члена нужно согласие всех стран-участниц. Исходя из этого, если хотя бы одна европейская страна даст России обязательные гарантии, что она проголосует против принятия Украины в НАТО, то нам удастся снизить градус давления и, возможно, подготовить почву для дальнейших переговоров", — сказал Прехт.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 21:55
Welt: глава Минобороны Германии прибыла с необъявленным визитом в Одессу
Его инициатива вызвала бурную реакцию в Германии и за ее пределами. Так, предложение резко раскритиковал глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах. Также слова Прехта возмутили экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника.
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 22:16
"Известный фашист". Немцев взбесило обращение экс-посла Украины к Берлину
 
В миреВладимир ЗеленскийАндрей МельникГерманияУкраинаНАТОРоссия
 
 
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