https://ria.ru/20221002/germaniya-1821010436.html

В Германии предложили план по Украине, который не понравится Зеленскому

В Германии предложили план по Украине, который не понравится Зеленскому - РИА Новости, 02.10.2022

В Германии предложили план по Украине, который не понравится Зеленскому

В НАТО должны дать гарантии России о нейтральном статусе Украины, вопреки требованиям Владимира Зеленского о вступлении в альянс, заявил в подкасте RND немецкий РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T18:00

2022-10-02T18:00

2022-10-02T20:18

в мире

владимир зеленский

андрей мельник

германия

украина

нато

россия

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В НАТО должны дать гарантии России о нейтральном статусе Украины, вопреки требованиям Владимира Зеленского о вступлении в альянс, заявил в подкасте RND немецкий публицист и ведущий телеканала ZDF Рихард Давид Прехт."Для вступления в военный блок нового члена нужно согласие всех стран-участниц. Исходя из этого, если хотя бы одна европейская страна даст России обязательные гарантии, что она проголосует против принятия Украины в НАТО, то нам удастся снизить градус давления и, возможно, подготовить почву для дальнейших переговоров", — сказал Прехт.Его инициатива вызвала бурную реакцию в Германии и за ее пределами. Так, предложение резко раскритиковал глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах. Также слова Прехта возмутили экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.

https://ria.ru/20221001/germaniya-1820913273.html

https://ria.ru/20221001/melnik-1820915043.html

германия

украина

россия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, андрей мельник, германия, украина, нато, россия