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Давление на "Северном потоке" стабилизировалось, утечка закончилась
Давление на "Северном потоке" стабилизировалось, утечка закончилась - РИА Новости, 02.10.2022
Давление на "Северном потоке" стабилизировалось, утечка закончилась
Утечка газа на нитке "Северного потока 1" завершилась, давление стабилизировалось, сообщило датское энергетическое агентство. РИА Новости, 02.10.2022
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МУРМАНСК, 2 окт - РИА Новости. Утечка газа на нитке "Северного потока 1" завершилась, давление стабилизировалось, сообщило датское энергетическое агентство.В субботу агентство сделало аналогичное заявление по поводу прекращения утечки и стабилизации давления на "Северном потоке 2".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, мария захарова, россия, европа, дания, twitter, siemens, нато, северный поток, северный поток — 2
Цены на нефть, Мария Захарова, Россия, Европа, Дания, Twitter, Siemens, НАТО, Северный поток, Северный поток — 2
15:13 02.10.2022 (обновлено: 15:19 02.10.2022)
Давление на "Северном потоке" стабилизировалось, утечка закончилась
Датское энергетическое агентство сообщило о стабилизации давления на "Северном потоке"
МУРМАНСК, 2 окт - РИА Новости.
Утечка газа на нитке "Северного потока 1" завершилась, давление стабилизировалось, сообщило
датское энергетическое агентство.
"Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах "Северного потока 1" давление стабилизировалось. Это означает, что утечки газа на обоих "Северных потоках" прекратились", - говорится в сообщении в Twitter агентства.
В субботу агентство сделало аналогичное заявление по поводу прекращения утечки и стабилизации давления на "Северном потоке 2".
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.