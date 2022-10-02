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Давление на "Северном потоке" стабилизировалось, утечка закончилась

Давление на "Северном потоке" стабилизировалось, утечка закончилась - РИА Новости, 02.10.2022

Давление на "Северном потоке" стабилизировалось, утечка закончилась

Утечка газа на нитке "Северного потока 1" завершилась, давление стабилизировалось, сообщило датское энергетическое агентство. РИА Новости, 02.10.2022

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МУРМАНСК, 2 окт - РИА Новости. Утечка газа на нитке "Северного потока 1" завершилась, давление стабилизировалось, сообщило датское энергетическое агентство.В субботу агентство сделало аналогичное заявление по поводу прекращения утечки и стабилизации давления на "Северном потоке 2".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках "Северного потока" в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.

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Евгения Нефедова

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