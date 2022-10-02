https://ria.ru/20221002/dogovory-1820987916.html

В Госдуму внесли договоры о вхождении новых регионов в состав России

В Госдуму внесли договоры о вхождении новых регионов в состав России - РИА Новости, 02.10.2022

В Госдуму внесли договоры о вхождении новых регионов в состав России

Договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России внесли на ратификацию в Госдуму, следует из базы РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T15:39

2022-10-02T15:39

2022-10-02T17:42

политика

россия

госдума рф

виктор водолацкий

донецкая народная республика

луганская народная республика

снг

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России внесли на ратификацию в Госдуму, следует из базы данных палаты."Да, поступили, наш комитет их будет рассматривать (завтра. — Прим. ред.)", — сказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, и сегодня он признал их соответствующими Основному закону.Согласно решению КС:Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.

https://ria.ru/20220930/speech-1820637262.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

политика, россия, госдума рф, виктор водолацкий, донецкая народная республика, луганская народная республика, снг