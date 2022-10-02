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В Госдуму внесли договоры о вхождении новых регионов в состав России - РИА Новости, 02.10.2022
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В Госдуму внесли договоры о вхождении новых регионов в состав России
В Госдуму внесли договоры о вхождении новых регионов в состав России - РИА Новости, 02.10.2022
В Госдуму внесли договоры о вхождении новых регионов в состав России
Договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России внесли на ратификацию в Госдуму, следует из базы РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T15:39
2022-10-02T17:42
политика
россия
госдума рф
виктор водолацкий
донецкая народная республика
луганская народная республика
снг
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России внесли на ратификацию в Госдуму, следует из базы данных палаты."Да, поступили, наш комитет их будет рассматривать (завтра. — Прим. ред.)", — сказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, и сегодня он признал их соответствующими Основному закону.Согласно решению КС:Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.
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политика, россия, госдума рф, виктор водолацкий, донецкая народная республика, луганская народная республика, снг
Политика, Россия, Госдума РФ, Виктор Водолацкий, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, СНГ
15:39 02.10.2022 (обновлено: 17:42 02.10.2022)
 
В Госдуму внесли договоры о вхождении новых регионов в состав России

Водолацкий: в ГД внесли договоры ратификации о вхождении новых территорий в состав России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛюди с флагами во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России в Центральном парке Новосибирска
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России внесли на ратификацию в Госдуму, следует из базы данных палаты.
"Да, поступили, наш комитет их будет рассматривать (завтра. — Прим. ред.)", — сказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
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30 сентября, 16:06
Путин обратился к россиянам о вступлении новых регионов в состав страны
Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, и сегодня он признал их соответствующими Основному закону.
Согласно решению КС:
  • ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров (30 сентября);
  • переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов государственной власти установлен до 1 января 2026 года;
  • новые регионы сохранят названия — Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская и Запорожская области;
  • Руководители ДНР и ЛНР станут главами республик, Херсонской и Запорожской областей — губернаторами;
  • президент в течение десяти дней со дня принятия новых регионов в состав страны назначит временно исполняющих обязанности их руководителей;
  • граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих на новых территориях на день принятия в состав России, признают гражданами Российской Федерации;
  • государственным языком ЛНР и ДНР будет русский язык;
  • Россия гарантирует всем народам ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей право на сохранение и изучение родного языка.
Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Заседание нижней палаты намечено на понедельник, 3 октября, верхняя может рассмотреть законы на следующий день.
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ПолитикаРоссияГосдума РФВиктор ВодолацкийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСНГ
 
 
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