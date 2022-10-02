https://ria.ru/20221002/dogovory-1820974964.html

Путин назначил представителей на ратификации договоров о новых регионах

Путин назначил представителей на ратификации договоров о новых регионах - РИА Новости, 02.10.2022

Путин назначил представителей на ратификации договоров о новых регионах

Президент России Владимир Путин назначил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы МИД РФ Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:22

2022-10-02T14:22

2022-10-02T14:49

россия

политика

госдума рф

сергей лавров

владимир путин

луганская народная республика

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы МИД РФ Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом договоров о принятии новых регионов в состав России.Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо."Назначить Министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея Викторовича и статс-секретаря - заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Иванова Евгения Сергеевича - официальными представителями президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопросов о ратификации Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой... Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой... Договора между Российской Федерацией и Запорожской областью... Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью... подписанных в городе Москве 30 сентября 2022 года", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221002/regiony-1820976084.html

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Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, сергей лавров, владимир путин, луганская народная республика, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях