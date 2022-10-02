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Путин назначил представителей на ратификации договоров о новых регионах - РИА Новости, 02.10.2022
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Путин назначил представителей на ратификации договоров о новых регионах
Путин назначил представителей на ратификации договоров о новых регионах - РИА Новости, 02.10.2022
Путин назначил представителей на ратификации договоров о новых регионах
Президент России Владимир Путин назначил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы МИД РФ Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:22
2022-10-02T14:49
россия
политика
госдума рф
сергей лавров
владимир путин
луганская народная республика
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы МИД РФ Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом договоров о принятии новых регионов в состав России.Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо."Назначить Министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея Викторовича и статс-секретаря - заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Иванова Евгения Сергеевича - официальными представителями президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопросов о ратификации Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой... Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой... Договора между Российской Федерацией и Запорожской областью... Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью... подписанных в городе Москве 30 сентября 2022 года", - говорится в документе.
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россия, политика, госдума рф, сергей лавров, владимир путин, луганская народная республика, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях
Россия, Политика, Госдума РФ, Сергей Лавров, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях
14:22 02.10.2022 (обновлено: 14:49 02.10.2022)
 
Путин назначил представителей на ратификации договоров о новых регионах

Лавров и Иванов будут присутствовать при рассмотрении договоров о принятии новых регионов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы МИД РФ Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом договоров о принятии новых регионов в состав России.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
"Назначить Министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея Викторовича и статс-секретаря - заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Иванова Евгения Сергеевича - официальными представителями президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопросов о ратификации Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой... Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой... Договора между Российской Федерацией и Запорожской областью... Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью... подписанных в городе Москве 30 сентября 2022 года", - говорится в документе.
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 14:29
Новые регионы сохранят свои текущие названия при принятии в состав России
 
РоссияПолитикаГосдума РФСергей ЛавровВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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