https://ria.ru/20221002/dogovory-1820974964.html
Путин назначил представителей на ратификации договоров о новых регионах
Путин назначил представителей на ратификации договоров о новых регионах - РИА Новости, 02.10.2022
Путин назначил представителей на ратификации договоров о новых регионах
Президент России Владимир Путин назначил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы МИД РФ Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:22
2022-10-02T14:22
2022-10-02T14:49
россия
политика
госдума рф
сергей лавров
владимир путин
луганская народная республика
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820677866_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_3fe434b5c1cfd396b3be0a7ed3ea10f0.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы МИД РФ Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом договоров о принятии новых регионов в состав России.Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо."Назначить Министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея Викторовича и статс-секретаря - заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Иванова Евгения Сергеевича - официальными представителями президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопросов о ратификации Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой... Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой... Договора между Российской Федерацией и Запорожской областью... Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью... подписанных в городе Москве 30 сентября 2022 года", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221002/regiony-1820976084.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820677866_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_e0630163c07353b1c551df514829a633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, госдума рф, сергей лавров, владимир путин, луганская народная республика, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях
Россия, Политика, Госдума РФ, Сергей Лавров, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях
14:22 02.10.2022 (обновлено: 14:49 02.10.2022)
Путин назначил представителей на ратификации договоров о новых регионах
Лавров и Иванов будут присутствовать при рассмотрении договоров о принятии новых регионов