https://ria.ru/20221002/dogovory-1820968653.html

Госдума в понедельник рассмотрит ратификацию договоров по новым субъектам

Госдума в понедельник рассмотрит ратификацию договоров по новым субъектам - РИА Новости, 02.10.2022

Госдума в понедельник рассмотрит ратификацию договоров по новым субъектам

Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник, заявил председатель Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:22

2022-10-02T13:22

2022-10-02T13:53

госдума рф

политика

вячеслав володин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник, заявил председатель Думы Вячеслав Володин.Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, следует из постановлений на сайте суда."В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров", - отметил политик в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".Политик отметил, что депутатам предстоит большая законодательная работа. Так, напомнил он, потребовалось принять "порядка 70 законов", когда Крым и Севастополь входили в состав РФ. Володин также добавил, что нужно учитывать, что в некоторых частях регионов продолжаются бои."Да, в этих регионах, в их части, еще идут бои. Мы должны этот фактор учитывать и делать всё от нас зависящее для того, чтобы освободить территорию Российской Федерации от нацистов. Чтобы как можно быстрее с территории Российской Федерации - там, где она до сегодняшнего дня остается захваченной нацистами, - эта нечисть убралась", - добавил он.Также, перед пленарным заседанием Госдумы в понедельник, документы рассмотрят профильные комитеты по делам СНГ и по госстроительству и законодательству, сообщил ранее РИА Новости первый замглавы комитета палаты по госстроительству Даниил Бессарабов.Согласно процедуре принятия новых территорий в состав РФ, международные договоры рассматривает Конституционный суд РФ, после документы одновременно с проектами конституционных законов вносятся и рассматриваются сначала Госдумой, потом Советом Федерации, заявил ранее РИА Новости глава комитета Думы по контролю Олег Морозов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221002/kherson-1820968863.html

https://ria.ru/20221002/sud-1820966793.html

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Екатерина Зайцева

госдума рф, политика, вячеслав володин, павел зарубин, россия, луганская народная республика, херсонская область , олег морозов, снг, совет федерации рф