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Госдума в понедельник рассмотрит ратификацию договоров по новым субъектам - РИА Новости, 02.10.2022
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Госдума в понедельник рассмотрит ратификацию договоров по новым субъектам
Госдума в понедельник рассмотрит ратификацию договоров по новым субъектам - РИА Новости, 02.10.2022
Госдума в понедельник рассмотрит ратификацию договоров по новым субъектам
Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник, заявил председатель Думы Вячеслав Володин. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:22
2022-10-02T13:53
госдума рф
политика
вячеслав володин
павел зарубин
россия
луганская народная республика
херсонская область
олег морозов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник, заявил председатель Думы Вячеслав Володин.Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, следует из постановлений на сайте суда."В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров", - отметил политик в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".Политик отметил, что депутатам предстоит большая законодательная работа. Так, напомнил он, потребовалось принять "порядка 70 законов", когда Крым и Севастополь входили в состав РФ. Володин также добавил, что нужно учитывать, что в некоторых частях регионов продолжаются бои."Да, в этих регионах, в их части, еще идут бои. Мы должны этот фактор учитывать и делать всё от нас зависящее для того, чтобы освободить территорию Российской Федерации от нацистов. Чтобы как можно быстрее с территории Российской Федерации - там, где она до сегодняшнего дня остается захваченной нацистами, - эта нечисть убралась", - добавил он.Также, перед пленарным заседанием Госдумы в понедельник, документы рассмотрят профильные комитеты по делам СНГ и по госстроительству и законодательству, сообщил ранее РИА Новости первый замглавы комитета палаты по госстроительству Даниил Бессарабов.Согласно процедуре принятия новых территорий в состав РФ, международные договоры рассматривает Конституционный суд РФ, после документы одновременно с проектами конституционных законов вносятся и рассматриваются сначала Госдумой, потом Советом Федерации, заявил ранее РИА Новости глава комитета Думы по контролю Олег Морозов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221002/kherson-1820968863.html
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госдума рф, политика, вячеслав володин, павел зарубин, россия, луганская народная республика, херсонская область , олег морозов, снг, совет федерации рф
Госдума РФ, Политика, Вячеслав Володин, Павел Зарубин, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Олег Морозов, СНГ, Совет Федерации РФ
13:22 02.10.2022 (обновлено: 13:53 02.10.2022)
 
Госдума в понедельник рассмотрит ратификацию договоров по новым субъектам

ГД в понедельник рассмотрит поправки в законы и ратификацию договоров по новым субъектам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник, заявил председатель Думы Вячеслав Володин.
Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, следует из постановлений на сайте суда.
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"В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров", - отметил политик в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
Политик отметил, что депутатам предстоит большая законодательная работа. Так, напомнил он, потребовалось принять "порядка 70 законов", когда Крым и Севастополь входили в состав РФ. Володин также добавил, что нужно учитывать, что в некоторых частях регионов продолжаются бои.
"Да, в этих регионах, в их части, еще идут бои. Мы должны этот фактор учитывать и делать всё от нас зависящее для того, чтобы освободить территорию Российской Федерации от нацистов. Чтобы как можно быстрее с территории Российской Федерации - там, где она до сегодняшнего дня остается захваченной нацистами, - эта нечисть убралась", - добавил он.
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Также, перед пленарным заседанием Госдумы в понедельник, документы рассмотрят профильные комитеты по делам СНГ и по госстроительству и законодательству, сообщил ранее РИА Новости первый замглавы комитета палаты по госстроительству Даниил Бессарабов.
Согласно процедуре принятия новых территорий в состав РФ, международные договоры рассматривает Конституционный суд РФ, после документы одновременно с проектами конституционных законов вносятся и рассматриваются сначала Госдумой, потом Советом Федерации, заявил ранее РИА Новости глава комитета Думы по контролю Олег Морозов.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Госдума РФПолитикаВячеслав ВолодинПавел ЗарубинРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьОлег МорозовСНГСовет Федерации РФ
 
 
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