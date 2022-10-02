13:22 02.10.2022 (обновлено: 13:53 02.10.2022)
Госдума в понедельник рассмотрит ратификацию договоров по новым субъектам
ГД в понедельник рассмотрит поправки в законы и ратификацию договоров по новым субъектам
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник, заявил председатель Думы Вячеслав Володин.
Конституционный суд (КС) России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, следует из постановлений на сайте суда.
"В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров", - отметил политик в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
Политик отметил, что депутатам предстоит большая законодательная работа. Так, напомнил он, потребовалось принять "порядка 70 законов", когда Крым и Севастополь входили в состав РФ. Володин также добавил, что нужно учитывать, что в некоторых частях регионов продолжаются бои.
"Да, в этих регионах, в их части, еще идут бои. Мы должны этот фактор учитывать и делать всё от нас зависящее для того, чтобы освободить территорию Российской Федерации от нацистов. Чтобы как можно быстрее с территории Российской Федерации - там, где она до сегодняшнего дня остается захваченной нацистами, - эта нечисть убралась", - добавил он.
Также, перед пленарным заседанием Госдумы в понедельник, документы рассмотрят профильные комитеты по делам СНГ и по госстроительству и законодательству, сообщил ранее РИА Новости первый замглавы комитета палаты по госстроительству Даниил Бессарабов.
Согласно процедуре принятия новых территорий в состав РФ, международные договоры рассматривает Конституционный суд РФ, после документы одновременно с проектами конституционных законов вносятся и рассматриваются сначала Госдумой, потом Советом Федерации, заявил ранее РИА Новости глава комитета Думы по контролю Олег Морозов.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.