https://ria.ru/20221002/dnr-1821010977.html
В ГД внесли проект конституционного закона о принятии ДНР в состав России
В ГД внесли проект конституционного закона о принятии ДНР в состав России - РИА Новости, 02.10.2022
В ГД внесли проект конституционного закона о принятии ДНР в состав России
В Госдуму внесен проект федерального конституционного закона о принятии ДНР в состав РФ, документ доступен в думской базе данных. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:02
2022-10-02T18:02
2022-10-02T18:34
политика
александр башкин
россия
донецкая народная республика
совет федерации рф
госдума рф
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен проект федерального конституционного закона о принятии ДНР в состав РФ, документ доступен в думской базе данных.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Для этого необходимо, в том числе, принятие Госдумой закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сказал он.Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий. -0-
https://ria.ru/20221002/dnr-1821005852.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, александр башкин, россия, донецкая народная республика, совет федерации рф, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях
Политика, Александр Башкин, Россия, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях
18:02 02.10.2022 (обновлено: 18:34 02.10.2022)
В ГД внесли проект конституционного закона о принятии ДНР в состав России
Путин внес в ГД проект конституционного закона о принятии ДНР в состав России
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
В Госдуму внесен проект федерального конституционного закона о принятии ДНР в состав РФ, документ
доступен в думской базе данных.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по соответствующим конституционному закону и международному договору, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, сообщил ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
Для этого необходимо, в том числе, принятие Госдумой закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сказал он.
Как пояснил Башкин, вхождение нового субъекта происходит на основании международного договора о принятии в состав РФ, заключенного двумя сторонами. При этом инициатором предложения о вхождении в Россию должно выступить само иностранное государство.
Президент РФ после поступления этого предложения уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму, правительство и при необходимости проводит с ними соответствующие консультации, после подписания международного договора президент РФ обращается в Конституционный суд с запросом о проверке соответствия международного договора о приятии нового субъекта, одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, сообщил парламентарий. -0-