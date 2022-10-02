https://ria.ru/20221002/braziliya-1820940158.html

Эксперт: Россия выиграет от победы любого кандидата на выборах в Бразилии

Эксперт: Россия выиграет от победы любого кандидата на выборах в Бразилии - РИА Новости, 02.10.2022

Эксперт: Россия выиграет от победы любого кандидата на выборах в Бразилии

Россия выиграет при победе любого кандидата на выборах президента Бразилии – будь то действующий глава государства Жаир Болсонару, либо экс-президент Луис... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T09:08

2022-10-02T09:08

2022-10-02T09:08

в мире

бразилия

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

россия

российская академия наук

евразийский экономический союз

брикс

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БРАЗИЛИА/МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Россия выиграет при победе любого кандидата на выборах президента Бразилии – будь то действующий глава государства Жаир Болсонару, либо экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский."Россия и Бразилия – это крупнейшие, сопоставимые по ВВП экономики; у обеих мощный промышленный технологический сектор. У нас объективно есть взаимодополняемость и промышленная, и технологическая. И сотрудничество с Россией объективно отвечает интересам Бразилии, вне зависимости от того, кто находится у власти. То есть, любой бразильский лидер понимает, что взаимодействие с Россией - это прежде всего в интересах Бразилии, как и обратная ситуация. Поэтому, в принципе, мы рассчитываем и ожидаем, что любой победивший кандидат - он этих подходов будет придерживаться", - сказал он.Разумовский добавил, что у России есть успешный опыт взаимодействия как с Болсонару, так и с Лулой да Силвой. Во время правления последнего (2003-2011 годы) отношения России и Бразилии вышли на самый высокий уровень стратегического партнерства, и не только в двустороннем формате, но и в рамках Евразийского экономического союза, БРИКС, G20, в рамках Совбеза ООН."Есть этот позитивный багаж взаимодействия с Лулой, мы его как политика знаем, понимаем, и его подходы нам известны. В принципе, в случае его прихода к власти, возвращения во власть, можно ожидать, что в какой-то степени будет повторение того формата, той схемы сотрудничества, которая была в двухтысячных годах, но, конечно, с определенными изменениями", - сказал Разумовский."С Болсонару удалось сохранить почти весь объем сотрудничества, убедить его во взаимовыгодности… Ну, а то, что в последний год, особенно после визита Болсонару в феврале в Россию, у нас действительно более чем тесные дружеские отношения – это всем очевидно… Поэтому можно ожидать, что в случае, если Болсонару сохранит свой пост, то эта линия и формат сотрудничества будут продолжены", - добавил директор института."Я могу ожидать, предположить, что оба исхода для России позитивны. И это, в целом, очень благоприятная для нас ситуация. То есть особых рисков ухудшения отношений, отката их, сейчас нет", - подчеркнул Разумовский.

https://ria.ru/20221002/silva-1820938091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, россия, российская академия наук, евразийский экономический союз, брикс