https://ria.ru/20221002/bolsonaru-1820936499.html

Действующий президент Бразилии Болсонару поборется за второй срок

Действующий президент Бразилии Болсонару поборется за второй срок - РИА Новости, 02.10.2022

Действующий президент Бразилии Болсонару поборется за второй срок

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, несмотря на соцопросы не в свою пользу, 2 октября постарается победить уже в первом туре выборов главы... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T08:25

2022-10-02T08:25

2022-10-02T08:25

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БРАЗИЛИА, 2 окт – РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, несмотря на соцопросы не в свою пользу, 2 октября постарается победить уже в первом туре выборов главы государства, обещая рост экономики, развитие технологий и создание новых рабочих мест.Четыре года назад Болсонару, военный по образованию, известный своими неоднозначными высказываниями в адрес женщин и соцменьшинств, а также открытой симпатией ко временам военной диктатуры, ворвался в политику неожиданно для многих."Я помню, когда он еще был национальным депутатом и впервые заговорил о своем президентстве, его не воспринимали всерьез и не рассчитывали, что он наберет какие-то голоса. Но надо отдать ему должное, Болсонару – талантливый политик. Он очень почувствовал общественный запрос, так сказать, на правый популизм", - сказал РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.Тогда, в 2018 году, Болсонару уже в первом туре президентских выборов набрал больше 46% голосов, серьезно оторвавшись от своего соперника – представителя левых сил Фернанду Аддада, а во втором туре получил 55,13%.Тропический ТрампБолсонару из-за его взглядов и резких выражений зачастую называют "тропическим Трампом". Бразильский президент не раз высказывался в поддержку своего американского экс-коллеги. Еще в начале своей избирательной кампании Болсонару открыто заявлял, что Трамп, известный в мире своей непредсказуемостью, является его главным примером для подражания.Как и Трамп, он не стеснялся в выражениях в адрес женщин и представителей сексуальных меньшинств. В одном из интервью еще до выборов он заявил, что женщина должна получать меньшую, чем мужчина зарплату, потому что может забеременеть и уйти в декрет. В другом интервью он заявил, что не смог бы полюбить сына-гея.Вслед за Трампом Болсонару не поверил в коронавирус, назвал его "небольшим гриппом", отказывался носить маску на публичных мероприятиях, критиковал ограничительные меры, которые отдельные штаты вводили для борьбы с распространением вируса. При этом он заболел сам.Специальная комиссия Сената Бразилии обвинила Болсонару в девяти преступлениях во время борьбы с пандемией, соцсети часто блокировали аккаунты президента из-за фейков о коронавирусе. От COVID-19 в Бразилии скончались около 700 тысяч человек.Желая поддержать Трампа после выборов в США, где победа досталась Джо Байдену, Болсонару заявил о фальсификациях при голосовании, сославшись на свои источники информации. Такая позиция не могла не сказаться на дальнейших отношениях президента Бразилии с новым американским лидером. Ещё во время предвыборной кампании Байден очень жестко критиковал Болсонару за уничтожение лесов в амазонском регионе, грозил ввести санкции против Бразилии, если эта политика не изменится."Подражание" Трампу, а также критика в адрес избирательной системы со стороны Болсонару, дали почву для слухов о том, что действующий президент в случае проигрыша откажется признавать итоги выборов и покинуть пост, как когда-то его американский коллега. Однако в одном из своих последних заявлений Болсонару пообещал, что если он проиграет выборы, то уйдет в отставку и вообще из политики.Вместе с тем Болсонару рассчитывает, что изберется на второй срок президента уже 2 октября. "Мы не можем не победить в первом туре", - заявил он на одной из последних встреч со сторонниками.Пожары в бразильской Амазонии, которые бьют рекорды каждый год, стали камнем преткновения не только с Байденом, но и поводом для ссоры между Болсонару и французским президентом. Эммануэль Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур. Болсонару в ответ обвинил Макрона в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей.Однако конфликт не был этим исчерпан. Один из пользователей разместил в соцсети фотоколлаж, изображающий президентов Франции и Бразилии с их женами Брижит и Мишель соответственно. Картинку сопровождала надпись: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Это ревность". К этому комментарию с официального аккаунта Болсонару был размещен ответ: "Не унижай этого типа, хаха". Французский президент назвал комментарий "крайне неуважительным" по отношению к его супруге. Комментарий позднее был удален.Что сделано"Болсонару можно много за что критиковать, но, тем не менее, его экономическая политика, в целом, была успешной, и он тоже уделял внимание социальной политике, добился снятия ограничений на бюджеты на социальные программы. Он много сделал действительно объективно необходимого в плане реформы банковского сектора в Бразилии. Просто взрывной рост многих технологий в виде, например, финтеха. Крупнейший цифровой банк – это бразильский банк. И это, безусловно, заслуга именно Болсонару и его правительства", - отметил Разумовский.Кроме того, Болсонару запустил крупную программу приватизации в различных секторах экономики. Уже одобрена продажа госпакета в государственной Eletrobrás - крупнейшей электроэнергетической компании в Латинской Америке.При правительстве Болсонару в Бразилии заработала технология 5G, которая позволит охватить связью и интернетом в том числе удаленные районы страны."Поэтому не надо Болсонару недооценивать, как это многие часто делают. Это политик. У Болсонару сейчас есть очень мощная команда… управленцев, технократов, губернаторов, многие из которых объективно серьезные профессионалы, это нельзя недооценивать", - подчеркнул Разумовский.Что предстоитВместе с тем, несмотря на успехи, экономика Бразилии переживает не лучшие времена, на ней сильно сказываются влияние пандемии, а также рост цен на топливо и продукты питания, трудности с доставкой удобрений, возникшие после введения санкций Запада против России.По данным бразильского института исследований по вопросам продовольственного суверенитета (Penssan), в настоящее время в Бразилии, где проживает свыше 212 миллионов человек, 33,1 миллиона страдают от голода и 125 миллионов человек находятся в ситуации отсутствия продовольственной безопасности, то есть они не знают, смогут ли они питаться три раза в день.Болсонару в предвыборной программе обещает сделать упор на создании рабочих мест, в первую очередь для молодежи и женщин, планирует налоговые послабления для малоимущих граждан, хочет строить и развивать инфраструктуру в регионах, продолжить программу приватизации, а также обещает увеличить вложения в борьбу с преступностью.

https://ria.ru/20221002/vybory-1820249748.html

https://ria.ru/20220714/bolsonaru-1802580369.html

https://ria.ru/20221002/braziliya-1820936180.html

https://ria.ru/20220530/putin-1791823162.html

https://ria.ru/20220317/podlodki-1778579162.html

https://ria.ru/20220907/braziliya-1815037943.html

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в мире, технологии, жаир болсонару, фернанду аддад, джо байден, бразилия, сша, франция, российская академия наук, евросоюз