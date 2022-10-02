https://ria.ru/20221002/astronomiya-1821018601.html

Российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии

Российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии - РИА Новости, 02.10.2022

Российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии

Российская сборная завоевала шесть золотых медалей на Открытой Международной астрономической олимпиаде школьников, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T18:43

2022-10-02T18:43

2022-10-02T19:45

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российская сборная завоевала шесть золотых медалей на Открытой Международной астрономической олимпиаде школьников, сообщила пресс-служба Министерства просвещения."Российская сборная завоевала первое место на первой Открытой Международной астрономической олимпиаде. Абсолютным победителем стала Екатерина Бобкова, окончившая в этом году Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школу-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ. Золотые медали получили все члены сборной команды России", — говорится в заявлении.Соревнования состояли из четырех туров (теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-тур), участники решали теоретические задачи и выполняли практические задания, некоторые из которых были разработаны на основе научных статей.Как уточнили в ведомстве, олимпиада проходила с 26 сентября по 2 октября в Саранске , она была организована по инициативе тренерского штаба по астрономии сборной команды России при поддержке Минпросвещения и главы Республики Мордовия Артема Здунова. В дистанционном режиме в олимпиаде приняли участие представители восьми стран.Подготовка сборной команды началась летом прошлого года. Из почти 120 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по астрономии отобрали шесть человек, показавших наиболее высокие результаты. Отбор и тренировки проводил тренерский штаб под руководством Бориса Эскина.В рамках подготовки к олимпиаде с 30 июня по 17 июля прошли летние учебно-тренировочные сборы, также для российской сборной организовали тренировку в рамках установочных сборов в центре "Сириус", добавили в Минпросвещения.

https://sn.ria.ru/20220930/olimpiady-1820564807.html

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саранск

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, саранск, артем здунов, образование, образование - общество