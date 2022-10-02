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Российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии - РИА Новости, 02.10.2022
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Российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии
Российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии - РИА Новости, 02.10.2022
Российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии
Российская сборная завоевала шесть золотых медалей на Открытой Международной астрономической олимпиаде школьников, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:43
2022-10-02T19:45
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российская сборная завоевала шесть золотых медалей на Открытой Международной астрономической олимпиаде школьников, сообщила пресс-служба Министерства просвещения."Российская сборная завоевала первое место на первой Открытой Международной астрономической олимпиаде. Абсолютным победителем стала Екатерина Бобкова, окончившая в этом году Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школу-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ. Золотые медали получили все члены сборной команды России", — говорится в заявлении.Соревнования состояли из четырех туров (теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-тур), участники решали теоретические задачи и выполняли практические задания, некоторые из которых были разработаны на основе научных статей.Как уточнили в ведомстве, олимпиада проходила с 26 сентября по 2 октября в Саранске , она была организована по инициативе тренерского штаба по астрономии сборной команды России при поддержке Минпросвещения и главы Республики Мордовия Артема Здунова. В дистанционном режиме в олимпиаде приняли участие представители восьми стран.Подготовка сборной команды началась летом прошлого года. Из почти 120 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по астрономии отобрали шесть человек, показавших наиболее высокие результаты. Отбор и тренировки проводил тренерский штаб под руководством Бориса Эскина.В рамках подготовки к олимпиаде с 30 июня по 17 июля прошли летние учебно-тренировочные сборы, также для российской сборной организовали тренировку в рамках установочных сборов в центре "Сириус", добавили в Минпросвещения.
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россия, саранск, артем здунов, образование, образование - общество
Россия, Саранск, Артем Здунов, Образование, Образование - Общество
18:43 02.10.2022 (обновлено: 19:45 02.10.2022)
 
Российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии

Минпросвещения: российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии

© Фото : пресс-служба Минпросвещения РоссииШесть золотых медалей завоевала российская сборная на I Открытой Международной астрономической олимпиаде школьников
Шесть золотых медалей завоевала российская сборная на I Открытой Международной астрономической олимпиаде школьников - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© Фото : пресс-служба Минпросвещения России
Шесть золотых медалей завоевала российская сборная на I Открытой Международной астрономической олимпиаде школьников
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российская сборная завоевала шесть золотых медалей на Открытой Международной астрономической олимпиаде школьников, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.
"Российская сборная завоевала первое место на первой Открытой Международной астрономической олимпиаде. Абсолютным победителем стала Екатерина Бобкова, окончившая в этом году Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школу-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ. Золотые медали получили все члены сборной команды России", — говорится в заявлении.
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30 сентября, 12:50
Минобрнауки утвердило перечень олимпиад школьников на 2022-2023 учебный год
Соревнования состояли из четырех туров (теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-тур), участники решали теоретические задачи и выполняли практические задания, некоторые из которых были разработаны на основе научных статей.
Как уточнили в ведомстве, олимпиада проходила с 26 сентября по 2 октября в Саранске , она была организована по инициативе тренерского штаба по астрономии сборной команды России при поддержке Минпросвещения и главы Республики Мордовия Артема Здунова. В дистанционном режиме в олимпиаде приняли участие представители восьми стран.
Подготовка сборной команды началась летом прошлого года. Из почти 120 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по астрономии отобрали шесть человек, показавших наиболее высокие результаты. Отбор и тренировки проводил тренерский штаб под руководством Бориса Эскина.
В рамках подготовки к олимпиаде с 30 июня по 17 июля прошли летние учебно-тренировочные сборы, также для российской сборной организовали тренировку в рамках установочных сборов в центре "Сириус", добавили в Минпросвещения.
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РоссияСаранскАртем ЗдуновОбразованиеОбразование - Общество
 
 
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