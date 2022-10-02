https://ria.ru/20221002/astronomiya-1821018601.html
Российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии
Российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии - РИА Новости, 02.10.2022
Российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии
Российская сборная завоевала шесть золотых медалей на Открытой Международной астрономической олимпиаде школьников, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T18:43
2022-10-02T18:43
2022-10-02T19:45
россия
саранск
артем здунов
образование
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821017503_0:148:1280:868_1920x0_80_0_0_d45b06f5fde9c4cbf1c9faa448953525.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российская сборная завоевала шесть золотых медалей на Открытой Международной астрономической олимпиаде школьников, сообщила пресс-служба Министерства просвещения."Российская сборная завоевала первое место на первой Открытой Международной астрономической олимпиаде. Абсолютным победителем стала Екатерина Бобкова, окончившая в этом году Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школу-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ. Золотые медали получили все члены сборной команды России", — говорится в заявлении.Соревнования состояли из четырех туров (теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-тур), участники решали теоретические задачи и выполняли практические задания, некоторые из которых были разработаны на основе научных статей.Как уточнили в ведомстве, олимпиада проходила с 26 сентября по 2 октября в Саранске , она была организована по инициативе тренерского штаба по астрономии сборной команды России при поддержке Минпросвещения и главы Республики Мордовия Артема Здунова. В дистанционном режиме в олимпиаде приняли участие представители восьми стран.Подготовка сборной команды началась летом прошлого года. Из почти 120 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по астрономии отобрали шесть человек, показавших наиболее высокие результаты. Отбор и тренировки проводил тренерский штаб под руководством Бориса Эскина.В рамках подготовки к олимпиаде с 30 июня по 17 июля прошли летние учебно-тренировочные сборы, также для российской сборной организовали тренировку в рамках установочных сборов в центре "Сириус", добавили в Минпросвещения.
https://sn.ria.ru/20220930/olimpiady-1820564807.html
https://ria.ru/20220915/medal-1816946915.html
россия
саранск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821017503_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_07ec4d900d8e3d27602073a5034fce8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саранск, артем здунов, образование, образование - общество
Россия, Саранск, Артем Здунов, Образование, Образование - Общество
18:43 02.10.2022 (обновлено: 19:45 02.10.2022)
Российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии
Минпросвещения: российская сборная завоевала первое место на олимпиаде по астрономии
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Российская сборная завоевала шесть золотых медалей на Открытой Международной астрономической олимпиаде школьников, сообщила
пресс-служба Министерства просвещения.
"Российская сборная завоевала первое место на первой Открытой Международной астрономической олимпиаде. Абсолютным победителем стала Екатерина Бобкова, окончившая в этом году Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школу-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ. Золотые медали получили все члены сборной команды России", — говорится в заявлении.
Соревнования состояли из четырех туров (теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-тур), участники решали теоретические задачи и выполняли практические задания, некоторые из которых были разработаны на основе научных статей.
Как уточнили в ведомстве, олимпиада проходила с 26 сентября по 2 октября в Саранске
, она была организована по инициативе тренерского штаба по астрономии сборной команды России при поддержке Минпросвещения и главы Республики Мордовия Артема Здунова. В дистанционном режиме в олимпиаде приняли участие представители восьми стран.
Подготовка сборной команды началась летом прошлого года. Из почти 120 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по астрономии отобрали шесть человек, показавших наиболее высокие результаты. Отбор и тренировки проводил тренерский штаб под руководством Бориса Эскина.
В рамках подготовки к олимпиаде с 30 июня по 17 июля прошли летние учебно-тренировочные сборы, также для российской сборной организовали тренировку в рамках установочных сборов в центре "Сириус", добавили в Минпросвещения.