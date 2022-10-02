https://ria.ru/20221002/asteroid-1820965982.html

Российские ученые обнаружили приближающийся к Земле астероид

Российские ученые обнаружили приближающийся к Земле астероид - РИА Новости, 02.10.2022

Российские ученые обнаружили приближающийся к Земле астероид

Российские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2022 SE37, сообщается в Telegram-канале Института прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T12:57

2022-10-02T12:57

2022-10-02T20:00

космос - риа наука

россия

земля

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820965539_83:0:1402:742_1920x0_80_0_0_f7ab000e75ff7a28cc2e029a2cbf1319.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2022 SE37, сообщается в Telegram-канале Института прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН. По полученным данным, его диаметр составляет 0,5 километра. Астероид вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года и опасности для планеты в ближайшем будущем не представляет.Российские наблюдатели сделали снимки с помощью телескопов в хуторе Кочеванчик в Азовском районе Ростовской области и в Кубанском государственном университете.

https://ria.ru/20220831/vulkany-1813244706.html

россия

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

космос - риа наука, россия, земля, российская академия наук