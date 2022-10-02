12:57 02.10.2022 (обновлено: 20:00 02.10.2022)
Российские ученые обнаружили приближающийся к Земле астероид
Обсерватории на юге России обнаружили приближающийся к Земле астероид 2022 SE37
© Международная сеть телескопов ИПМ им. М.В. Келдыша РАНВ ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей
В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2022 SE37, сообщается в Telegram-канале Института прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН.
"В ночь на 1 октября двумя обсерваториями на юге России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей", — говорится в публикации.
По полученным данным, его диаметр составляет 0,5 километра. Астероид вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года и опасности для планеты в ближайшем будущем не представляет.
Российские наблюдатели сделали снимки с помощью телескопов в хуторе Кочеванчик в Азовском районе Ростовской области и в Кубанском государственном университете.