Глава МИД Армении обсудил урегулирование карабахского вопроса
Глава МИД Армении Мирзоян обсудил урегулирование карабахского вопроса со спецпредом ЕС
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил в Женеве со специальным представителем ЕС на Южном Кавказе и по вопросу кризиса в Грузии Тойво Клааром вопросы урегулирования конфликта в Карабахе и отношений с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся урегулирования нагорно-карабахского конфликта, отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится на сайте МИД.
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Отмечается, что Мирзоян назвал императивом "устранение последствий последней азербайджанской агрессии в отношении Армении", в частности, подчеркнув "необходимость вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенных территорий Армении, немедленного освобождения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных" и "безоговорочного соблюдения режима прекращения огня".
"Мирзоян решительно осудил грубейшие нарушения международного права и военные преступления, совершенные вооруженными силами Азербайджана, в частности преднамеренный обстрел гражданского населения и инфраструктуры, бесчеловечные пытки и внесудебные убийства армянских военнопленных, и подчеркнул, что виновники должны понести соответствующую ответственность в том числе путем применения санкций", - говорится в сообщении.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
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