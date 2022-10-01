14:32 01.10.2022 (обновлено: 14:36 01.10.2022)
Турки захотели выйти из НАТО после заявления Зеленского
Читатели Haber7 захотели выйти из НАТО после намерения Зеленского вступить в альянс
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО.
"Он скоро потеряет Украину, при этом все еще надеется на помощь от НАТО и США. Иди и договаривайся с Путиным, пока не поздно", — написал один из комментаторов.
"Он скоро потеряет Украину, при этом все еще надеется на помощь от НАТО и США. Иди и договаривайся с Путиным, пока не поздно", — написал один из комментаторов.
"Мы должны немедленно выйти из НАТО", — заявил другой.
"Я определенно наложил бы вето на вступление Украины в НАТО", — отметил третий.
"Он официально собирается втянуть мир в ядерную войну", — добавил пользователь.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
"Я определенно наложил бы вето на вступление Украины в НАТО", — отметил третий.
"Он официально собирается втянуть мир в ядерную войну", — добавил пользователь.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.