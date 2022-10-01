https://ria.ru/20221001/zelenskiy-1820843093.html

Турки захотели выйти из НАТО после заявления Зеленского

Турки захотели выйти из НАТО после заявления Зеленского - РИА Новости, 01.10.2022

Турки захотели выйти из НАТО после заявления Зеленского

Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. "Он... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:32

2022-10-01T14:32

2022-10-01T14:36

в мире

владимир зеленский

йенс столтенберг

украина

сша

нато

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. "Он скоро потеряет Украину, при этом все еще надеется на помощь от НАТО и США. Иди и договаривайся с Путиным, пока не поздно", — написал один из комментаторов. "Мы должны немедленно выйти из НАТО", — заявил другой."Я определенно наложил бы вето на вступление Украины в НАТО", — отметил третий. "Он официально собирается втянуть мир в ядерную войну", — добавил пользователь. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

https://ria.ru/20221001/nato-1820804493.html

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украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, йенс столтенберг, украина, сша, нато