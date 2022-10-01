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Турки захотели выйти из НАТО после заявления Зеленского - РИА Новости, 01.10.2022
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Турки захотели выйти из НАТО после заявления Зеленского
Турки захотели выйти из НАТО после заявления Зеленского - РИА Новости, 01.10.2022
Турки захотели выйти из НАТО после заявления Зеленского
Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. "Он... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:32
2022-10-01T14:36
в мире
владимир зеленский
йенс столтенберг
украина
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. "Он скоро потеряет Украину, при этом все еще надеется на помощь от НАТО и США. Иди и договаривайся с Путиным, пока не поздно", — написал один из комментаторов. "Мы должны немедленно выйти из НАТО", — заявил другой."Я определенно наложил бы вето на вступление Украины в НАТО", — отметил третий. "Он официально собирается втянуть мир в ядерную войну", — добавил пользователь. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
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в мире, владимир зеленский, йенс столтенберг, украина, сша, нато
В мире, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Украина, США, НАТО
14:32 01.10.2022 (обновлено: 14:36 01.10.2022)
 
Турки захотели выйти из НАТО после заявления Зеленского

Читатели Haber7 захотели выйти из НАТО после намерения Зеленского вступить в альянс

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление в НАТО.

"Он скоро потеряет Украину, при этом все еще надеется на помощь от НАТО и США. Иди и договаривайся с Путиным, пока не поздно", — написал один из комментаторов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
09:16
Немцев поразила наглость Зеленского
"Мы должны немедленно выйти из НАТО", — заявил другой.

"Я определенно наложил бы вето на вступление Украины в НАТО", — отметил третий.

"Он официально собирается втянуть мир в ядерную войну", — добавил пользователь.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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В миреВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергУкраинаСШАНАТО
 
 
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