https://ria.ru/20221001/vystavka-1819861809.html
В Москве впервые пройдет выставка молодых художников России
В Москве впервые пройдет выставка молодых художников России - РИА Новости, 01.10.2022
В Москве впервые пройдет выставка молодых художников России
В Москве впервые пройдет выставка молодых художников России "Наследие и современность". Она открылась в Центральном зале Союза художников России в Западном... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T05:00
2022-10-01T05:00
2022-10-01T05:00
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Москве впервые пройдет выставка молодых художников России "Наследие и современность". Она открылась в Центральном зале Союза художников России в Западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба. Экспозиция расположена более чем на 1200 квадратных метрах. На выставке более 140 проектов 48 молодых мастеров в разных стилях, техниках и жанрах: живопись, графика, скульптура, фотография и цифровое искусство. Они отбирались из заявок 440 художников. Выставка посвящается Году культурного наследия народов России. В работах отображена национальная идентичность и культурный код разных регионов страны.Свое творчество представят мастера из Адыгеи, Алтайского края, Башкортостана, Ставропольского края, Томской, Магаданской, Мурманской, Тюменской, Свердловской и Омской областей, Бурятии, Красноярского края, Чувашии, а также Москвы и Санкт-Петербурга.Также запланированы встречи с авторами работ, осмотр экспозиции участниками профессионального сообщества – галеристами и искусствоведами. Артисты арт-проекта "Новая сказка" представят театральные выступления, в которых объединены классическая музыка и художественные видеопроекции.Выставка продлится до 10 октября 2022 года. Вход – свободный.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве впервые пройдет выставка молодых художников России
В Москве впервые пройдет выставка молодых художников России "Наследие и современность"
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Москве впервые пройдет выставка молодых художников России "Наследие и современность". Она открылась в Центральном зале Союза художников России в Западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба.
Экспозиция расположена более чем на 1200 квадратных метрах. На выставке более 140 проектов 48 молодых мастеров в разных стилях, техниках и жанрах: живопись, графика, скульптура, фотография и цифровое искусство. Они отбирались из заявок 440 художников.
Выставка посвящается Году культурного наследия народов России. В работах отображена национальная идентичность и культурный код разных регионов страны.
Свое творчество представят мастера из Адыгеи, Алтайского края, Башкортостана, Ставропольского края, Томской, Магаданской, Мурманской, Тюменской, Свердловской и Омской областей, Бурятии, Красноярского края, Чувашии, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
Также запланированы встречи с авторами работ, осмотр экспозиции участниками профессионального сообщества – галеристами и искусствоведами. Артисты арт-проекта "Новая сказка" представят театральные выступления, в которых объединены классическая музыка и художественные видеопроекции.
Выставка продлится до 10 октября 2022 года. Вход – свободный.