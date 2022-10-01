https://ria.ru/20221001/vystavka-1819861809.html

В Москве впервые пройдет выставка молодых художников России

В Москве впервые пройдет выставка молодых художников России - РИА Новости, 01.10.2022

В Москве впервые пройдет выставка молодых художников России

В Москве впервые пройдет выставка молодых художников России "Наследие и современность". Она открылась в Центральном зале Союза художников России в Западном... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T05:00

2022-10-01T05:00

2022-10-01T05:00

культура

новости культуры

выставки

москва

россия

алтайский край

республика адыгея

республика башкортостан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819865618_0:50:2056:1207_1920x0_80_0_0_66bf899b53b47a578024b2a511ebdd8a.jpg

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Москве впервые пройдет выставка молодых художников России "Наследие и современность". Она открылась в Центральном зале Союза художников России в Западном крыле Новой Третьяковки, сообщает пресс-служба. Экспозиция расположена более чем на 1200 квадратных метрах. На выставке более 140 проектов 48 молодых мастеров в разных стилях, техниках и жанрах: живопись, графика, скульптура, фотография и цифровое искусство. Они отбирались из заявок 440 художников. Выставка посвящается Году культурного наследия народов России. В работах отображена национальная идентичность и культурный код разных регионов страны.Свое творчество представят мастера из Адыгеи, Алтайского края, Башкортостана, Ставропольского края, Томской, Магаданской, Мурманской, Тюменской, Свердловской и Омской областей, Бурятии, Красноярского края, Чувашии, а также Москвы и Санкт-Петербурга.Также запланированы встречи с авторами работ, осмотр экспозиции участниками профессионального сообщества – галеристами и искусствоведами. Артисты арт-проекта "Новая сказка" представят театральные выступления, в которых объединены классическая музыка и художественные видеопроекции.Выставка продлится до 10 октября 2022 года. Вход – свободный.

https://ria.ru/20220926/biennale-1819504979.html

москва

россия

алтайский край

республика адыгея

республика башкортостан

ставропольский край

томская область

магаданская область

мурманская область

тюменская область

свердловская область

омская область

республика бурятия

красноярский край

чувашская республика (чувашия)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, москва, россия, алтайский край, республика адыгея, республика башкортостан, ставропольский край, томская область, магаданская область, мурманская область, тюменская область, свердловская область, омская область, республика бурятия, красноярский край, чувашская республика (чувашия), санкт-петербург, куда сходить