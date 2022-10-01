https://ria.ru/20221001/ukraina-1820812042.html

Британцы призвали "стереть с лица земли" Зеленского после его заявления

Британцы призвали "стереть с лица земли" Зеленского после его заявления - РИА Новости, 01.10.2022

Британцы призвали "стереть с лица земли" Зеленского после его заявления

Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на требование Владимира Зеленского принять Украину в НАТО в ускоренном порядке. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T10:25

2022-10-01T10:25

2022-10-01T11:29

в мире

владимир зеленский

йенс столтенберг

сша

россия

украина

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на требование Владимира Зеленского принять Украину в НАТО в ускоренном порядке.Многие обвинили украинского лидера в затягивании конфликта."Зеленский стремится к еще большим разрушениям на Украине, блокируя мирные переговоры с Россией своим заявлением о вступлении в НАТО", — считает один из пользователей."Может быть, если бы Зеленский не преследовал русскоязычных, до этого бы не дошло? Почему бы просто не оставить их в покое? Зачем запрещать русский язык?" — выразил мнение другой комментатор."Похоже, авантюра Зеленского не окупится. Интересно, бросят ли США его на произвол судьбы?" — задался вопросом Hellouk."НАТО должна быть сумасшедшей, чтобы принять эту крысу", — отметил еще один из читателей.Накануне президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.

https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

сша

россия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, йенс столтенберг, сша, россия, украина, нато, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии