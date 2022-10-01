10:25 01.10.2022 (обновлено: 11:29 01.10.2022)
Британцы призвали "стереть с лица земли" Зеленского после его заявления
Читатели Daily Mail осудили желание президента Украины Зеленского скорее вступить в НАТО
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на требование Владимира Зеленского принять Украину в НАТО в ускоренном порядке.
Многие обвинили украинского лидера в затягивании конфликта.
"Зеленский стремится к еще большим разрушениям на Украине, блокируя мирные переговоры с Россией своим заявлением о вступлении в НАТО", — считает один из пользователей.
"Может быть, если бы Зеленский не преследовал русскоязычных, до этого бы не дошло? Почему бы просто не оставить их в покое? Зачем запрещать русский язык?" — выразил мнение другой комментатор.
"Похоже, авантюра Зеленского не окупится. Интересно, бросят ли США его на произвол судьбы?" — задался вопросом Hellouk.
"НАТО должна быть сумасшедшей, чтобы принять эту крысу", — отметил еще один из читателей.
"Сотрите с лица земли этого идиота в зеленой рубашке и приступайте к мирному соглашению", — заключили пользователи.
Накануне президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.
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