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Британцы призвали "стереть с лица земли" Зеленского после его заявления - РИА Новости, 01.10.2022
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Британцы призвали "стереть с лица земли" Зеленского после его заявления
Британцы призвали "стереть с лица земли" Зеленского после его заявления - РИА Новости, 01.10.2022
Британцы призвали "стереть с лица земли" Зеленского после его заявления
Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на требование Владимира Зеленского принять Украину в НАТО в ускоренном порядке. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T10:25
2022-10-01T11:29
в мире
владимир зеленский
йенс столтенберг
сша
россия
украина
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на требование Владимира Зеленского принять Украину в НАТО в ускоренном порядке.Многие обвинили украинского лидера в затягивании конфликта."Зеленский стремится к еще большим разрушениям на Украине, блокируя мирные переговоры с Россией своим заявлением о вступлении в НАТО", — считает один из пользователей."Может быть, если бы Зеленский не преследовал русскоязычных, до этого бы не дошло? Почему бы просто не оставить их в покое? Зачем запрещать русский язык?" — выразил мнение другой комментатор."Похоже, авантюра Зеленского не окупится. Интересно, бросят ли США его на произвол судьбы?" — задался вопросом Hellouk."НАТО должна быть сумасшедшей, чтобы принять эту крысу", — отметил еще один из читателей.Накануне президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.
https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html
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в мире, владимир зеленский, йенс столтенберг, сша, россия, украина, нато, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
В мире, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, США, Россия, Украина, НАТО, Санкции в отношении России, Признание ДНР и ЛНР в России
10:25 01.10.2022 (обновлено: 11:29 01.10.2022)
 
Британцы призвали "стереть с лица земли" Зеленского после его заявления

Читатели Daily Mail осудили желание президента Украины Зеленского скорее вступить в НАТО

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на требование Владимира Зеленского принять Украину в НАТО в ускоренном порядке.
Многие обвинили украинского лидера в затягивании конфликта.
"Зеленский стремится к еще большим разрушениям на Украине, блокируя мирные переговоры с Россией своим заявлением о вступлении в НАТО", — считает один из пользователей.
"Может быть, если бы Зеленский не преследовал русскоязычных, до этого бы не дошло? Почему бы просто не оставить их в покое? Зачем запрещать русский язык?" — выразил мнение другой комментатор.
"Похоже, авантюра Зеленского не окупится. Интересно, бросят ли США его на произвол судьбы?" — задался вопросом Hellouk.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции и генеральным секретарем ООН во Львове - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:00
"Киев нам не союзник". Кто в США требует урезать помощь Украине
"НАТО должна быть сумасшедшей, чтобы принять эту крысу", — отметил еще один из читателей.

"Сотрите с лица земли этого идиота в зеленой рубашке и приступайте к мирному соглашению", — заключили пользователи.

Накануне президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.
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В миреВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергСШАРоссияУкраинаНАТОСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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