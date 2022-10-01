Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022"

ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022", в числе которых педагоги из Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской области, Московской области, Донецкой Народной Республики, Чеченской Республики, была объявлена на торжественной церемонии во дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости.Два первых тура финального этапа состязаний проходили в Тюмени с 21 сентября. В этом году в финал прошли 88 педагогов со всей страны, а также ЛНР и ДНР. По итогам первого тура заключительного этапа были выбраны 15 лауреатов. В субботу, 1 октября, была названа пятерка призеров:– учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова; – учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина;– учитель истории школы №16 (г. Орехово-Зуево) Дмитрий Лутовинов;– учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская;– учитель русского языка и литературы "Математической школы №1" (г. Грозный) Ахмед Ламаркаев.Им были вручены малые хрустальные пеликаны и ценные призы.Высокий уровень подготовки и острую борьбу конкурсантов за звание лучшего отметили члены жюри второго тура.Уникальность участников конкурса подчеркнул и член экспертного жюри, директор "Академии 76", победитель конкурса "Учитель года России – 1994" Михаил Нянковский."Не каждый преподаватель должен участвовать в таком большом конкурсе, как "Учитель года". Ведь, если будет участвовать каждый, то кто же будет тогда учить детей. А если серьезно, то такие состязания делаются, как мне кажется, как раз для остальных учителей. Потому что здесь (на конкурсе – прим. Ред.) формируются некие ориентиры, образовательные тренды. … И все, кто вошел в число лауреатов, призеров, как раз и должны их (тренды – прим. ред.) задавать", – рассказал он.Член жюри второго тура, учитель мировой художественной культуры "Сергеево-Посадской гимназии им. Ольбинского", победитель конкурса "Учитель года России – 2012" Александр Демахин назвал, какими качествами должен обладать настоящий Учитель года.Как отметили члены жюри, два больших этапа финала уже позади. Теперь пятерке призеров предстоит принять участие в заключительном испытании "Педагогический совет", который пройдет 3 октября в Москве.Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 21 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.
сн_образование, общество, тюмень, москва, государственный кремлевский дворец, учитель года 2022, социальный навигатор, московская область (подмосковье), челябинская область, ямало-ненецкий автономный округ (янао), макеевка, чеченская республика (чечня), днр
СН_Образование, Общество, Тюмень, Москва, Государственный Кремлевский дворец, Учитель года 2022, Социальный навигатор, Московская область (Подмосковье), Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Макеевка, Чеченская республика (Чечня), ДНР
ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022", в числе которых педагоги из Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской области, Московской области, Донецкой Народной Республики, Чеченской Республики, была объявлена на торжественной церемонии во дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония во дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко
Два первых тура финального этапа состязаний проходили в Тюмени с 21 сентября. В этом году в финал прошли 88 педагогов со всей страны, а также ЛНР и ДНР. По итогам первого тура заключительного этапа были выбраны 15 лауреатов.
В субботу, 1 октября, была названа пятерка призеров:
– учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова;
– учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина;
– учитель истории школы №16 (г. Орехово-Зуево) Дмитрий Лутовинов;
– учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская;
– учитель русского языка и литературы "Математической школы №1" (г. Грозный) Ахмед Ламаркаев.
Им были вручены малые хрустальные пеликаны и ценные призы.
Высокий уровень подготовки и острую борьбу конкурсантов за звание лучшего отметили члены жюри второго тура.
"В этом году, как и в предыдущие годы, лауреаты сильные, подготовленные, мотивированные. Конкурсные испытания по-разному впечатляют и трогают жюри. И как раз ценность "Учителя года" в том, что при равномерно высоком уровне методической, предметной подготовки, участники находят возможность привнести в довольно понятные технологии что-то свое, авторское. Это и позволяет, как говорится, найти Моцарта в педагогике. И каждый год такого Моцарта жюри ищут и находят", – подчеркнул директор лицея МГИМО имени А.М. Горчакова, абсолютный победитель конкурса "Учитель года России – 2017", член жюри Илья Демаков.
Уникальность участников конкурса подчеркнул и член экспертного жюри, директор "Академии 76", победитель конкурса "Учитель года России – 1994" Михаил Нянковский.
"Не каждый преподаватель должен участвовать в таком большом конкурсе, как "Учитель года". Ведь, если будет участвовать каждый, то кто же будет тогда учить детей. А если серьезно, то такие состязания делаются, как мне кажется, как раз для остальных учителей. Потому что здесь (на конкурсе – прим. Ред.) формируются некие ориентиры, образовательные тренды. … И все, кто вошел в число лауреатов, призеров, как раз и должны их (тренды – прим. ред.) задавать", – рассказал он.
Член жюри второго тура, учитель мировой художественной культуры "Сергеево-Посадской гимназии им. Ольбинского", победитель конкурса "Учитель года России – 2012" Александр Демахин назвал, какими качествами должен обладать настоящий Учитель года.
"В настоящем Учителе года должен быть баланс профессиональных качеств и человеческих. С одной стороны, важно, чтобы преподаватель глубоко владел предметом, транслировал собственные мысли и развивался в профессии. Но в тоже время важно, чтобы он не изображал какой-то образ для конкурса, а то каким он человеком он является и в своей профессиональной деятельности, и в собственной жизни", – обозначил он.
Как отметили члены жюри, два больших этапа финала уже позади. Теперь пятерке призеров предстоит принять участие в заключительном испытании "Педагогический совет", который пройдет 3 октября в Москве.
Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 21 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.