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Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022" - РИА Новости, 01.10.2022
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Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022"
Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022" - РИА Новости, 01.10.2022
Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022"
Пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022", в числе которых педагоги из Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской области, Московской области, РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T15:04
2022-10-01T15:43
сн_образование
общество
тюмень
москва
государственный кремлевский дворец
учитель года 2022
социальный навигатор
московская область (подмосковье)
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ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022", в числе которых педагоги из Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской области, Московской области, Донецкой Народной Республики, Чеченской Республики, была объявлена на торжественной церемонии во дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости.Два первых тура финального этапа состязаний проходили в Тюмени с 21 сентября. В этом году в финал прошли 88 педагогов со всей страны, а также ЛНР и ДНР. По итогам первого тура заключительного этапа были выбраны 15 лауреатов. В субботу, 1 октября, была названа пятерка призеров:– учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова; – учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина;– учитель истории школы №16 (г. Орехово-Зуево) Дмитрий Лутовинов;– учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская;– учитель русского языка и литературы "Математической школы №1" (г. Грозный) Ахмед Ламаркаев.Им были вручены малые хрустальные пеликаны и ценные призы.Высокий уровень подготовки и острую борьбу конкурсантов за звание лучшего отметили члены жюри второго тура.Уникальность участников конкурса подчеркнул и член экспертного жюри, директор "Академии 76", победитель конкурса "Учитель года России – 1994" Михаил Нянковский."Не каждый преподаватель должен участвовать в таком большом конкурсе, как "Учитель года". Ведь, если будет участвовать каждый, то кто же будет тогда учить детей. А если серьезно, то такие состязания делаются, как мне кажется, как раз для остальных учителей. Потому что здесь (на конкурсе – прим. Ред.) формируются некие ориентиры, образовательные тренды. … И все, кто вошел в число лауреатов, призеров, как раз и должны их (тренды – прим. ред.) задавать", – рассказал он.Член жюри второго тура, учитель мировой художественной культуры "Сергеево-Посадской гимназии им. Ольбинского", победитель конкурса "Учитель года России – 2012" Александр Демахин назвал, какими качествами должен обладать настоящий Учитель года.Как отметили члены жюри, два больших этапа финала уже позади. Теперь пятерке призеров предстоит принять участие в заключительном испытании "Педагогический совет", который пройдет 3 октября в Москве.Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 21 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.
https://ria.ru/20221001/uchitel_goda-1820601423.html
тюмень
москва
московская область (подмосковье)
челябинская область
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сн_образование, общество, тюмень, москва, государственный кремлевский дворец, учитель года 2022, социальный навигатор, московская область (подмосковье), челябинская область, ямало-ненецкий автономный округ (янао), макеевка, чеченская республика (чечня), днр
СН_Образование, Общество, Тюмень, Москва, Государственный Кремлевский дворец, Учитель года 2022, Социальный навигатор, Московская область (Подмосковье), Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Макеевка, Чеченская республика (Чечня), ДНР
15:04 01.10.2022 (обновлено: 15:43 01.10.2022)
 

Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022"

© Учитель года России 2022"Учитель года России - 2022"
Учитель года России - 2022
© Учитель года России 2022
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ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022", в числе которых педагоги из Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской области, Московской области, Донецкой Народной Республики, Чеченской Республики, была объявлена на торжественной церемонии во дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости.
© Учитель года России 2022Торжественная церемония во дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко
Торжественная церемония во дворце культуры Нефтяник им. В.И. Муравленко
© Учитель года России 2022
Торжественная церемония во дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко
Два первых тура финального этапа состязаний проходили в Тюмени с 21 сентября. В этом году в финал прошли 88 педагогов со всей страны, а также ЛНР и ДНР. По итогам первого тура заключительного этапа были выбраны 15 лауреатов.
В субботу, 1 октября, была названа пятерка призеров:
– учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова;
– учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина;
– учитель истории школы №16 (г. Орехово-Зуево) Дмитрий Лутовинов;
– учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская;
– учитель русского языка и литературы "Математической школы №1" (г. Грозный) Ахмед Ламаркаев.
© Учитель года России 2022Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова
Учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова
1 из 5
Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова
© Учитель года России 2022
© Учитель года России 2022Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина
Учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина
2 из 5
Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина
© Учитель года России 2022
© Учитель года России 2022Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель истории школы №16 (г. Орехово-Зуево) Дмитрий Лутовинов
Учитель истории школы №16 (г. Орехово-Зуево) Дмитрий Лутовинов
3 из 5
Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель истории школы №16 (г. Орехово-Зуево) Дмитрий Лутовинов
© Учитель года России 2022
© Учитель года России 2022

Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская

учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская;
4 из 5

Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская

© Учитель года России 2022
© Учитель года России 2022Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель русского языка и литературы "Математической школы №1" (г. Грозный) Ахмед Ламаркаев
 Учитель русского языка и литературы Математической школы №1 (г. Грозный) Ахмед Ламаркаев
5 из 5
Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель русского языка и литературы "Математической школы №1" (г. Грозный) Ахмед Ламаркаев
© Учитель года России 2022
1 из 5
Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова
© Учитель года России 2022
2 из 5
Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина
© Учитель года России 2022
3 из 5
Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель истории школы №16 (г. Орехово-Зуево) Дмитрий Лутовинов
© Учитель года России 2022
4 из 5

Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская

© Учитель года России 2022
5 из 5
Призер конкурса "Учитель года России - 2022", учитель русского языка и литературы "Математической школы №1" (г. Грозный) Ахмед Ламаркаев
© Учитель года России 2022
Им были вручены малые хрустальные пеликаны и ценные призы.
Высокий уровень подготовки и острую борьбу конкурсантов за звание лучшего отметили члены жюри второго тура.

"В этом году, как и в предыдущие годы, лауреаты сильные, подготовленные, мотивированные. Конкурсные испытания по-разному впечатляют и трогают жюри. И как раз ценность "Учителя года" в том, что при равномерно высоком уровне методической, предметной подготовки, участники находят возможность привнести в довольно понятные технологии что-то свое, авторское. Это и позволяет, как говорится, найти Моцарта в педагогике. И каждый год такого Моцарта жюри ищут и находят", – подчеркнул директор лицея МГИМО имени А.М. Горчакова, абсолютный победитель конкурса "Учитель года России – 2017", член жюри Илья Демаков.

Уникальность участников конкурса подчеркнул и член экспертного жюри, директор "Академии 76", победитель конкурса "Учитель года России – 1994" Михаил Нянковский.
"Не каждый преподаватель должен участвовать в таком большом конкурсе, как "Учитель года". Ведь, если будет участвовать каждый, то кто же будет тогда учить детей. А если серьезно, то такие состязания делаются, как мне кажется, как раз для остальных учителей. Потому что здесь (на конкурсе – прим. Ред.) формируются некие ориентиры, образовательные тренды. … И все, кто вошел в число лауреатов, призеров, как раз и должны их (тренды – прим. ред.) задавать", – рассказал он.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
15:39
Министр просвещения проэкзаменует призеров конкурса "Учитель года России"
Член жюри второго тура, учитель мировой художественной культуры "Сергеево-Посадской гимназии им. Ольбинского", победитель конкурса "Учитель года России – 2012" Александр Демахин назвал, какими качествами должен обладать настоящий Учитель года.

"В настоящем Учителе года должен быть баланс профессиональных качеств и человеческих. С одной стороны, важно, чтобы преподаватель глубоко владел предметом, транслировал собственные мысли и развивался в профессии. Но в тоже время важно, чтобы он не изображал какой-то образ для конкурса, а то каким он человеком он является и в своей профессиональной деятельности, и в собственной жизни", – обозначил он.

Как отметили члены жюри, два больших этапа финала уже позади. Теперь пятерке призеров предстоит принять участие в заключительном испытании "Педагогический совет", который пройдет 3 октября в Москве.
Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 21 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.
 
СН_ОбразованиеОбществоТюменьМоскваГосударственный Кремлевский дворецУчитель года 2022Социальный навигаторМосковская область (Подмосковье)Челябинская областьЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)МакеевкаЧеченская республика (Чечня)ДНР
 
 
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