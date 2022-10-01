https://ria.ru/20221001/uchitel_goda-1820606537.html

Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022"

Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022" - РИА Новости, 01.10.2022

Объявлена пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022"

Пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022", в числе которых педагоги из Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской области, Московской области, РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:04

2022-10-01T15:04

2022-10-01T15:43

сн_образование

общество

тюмень

москва

государственный кремлевский дворец

учитель года 2022

социальный навигатор

московская область (подмосковье)

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ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Пятерка призеров конкурса "Учитель года России – 2022", в числе которых педагоги из Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской области, Московской области, Донецкой Народной Республики, Чеченской Республики, была объявлена на торжественной церемонии во дворце культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко в Тюмени, передает корреспондент РИА Новости.Два первых тура финального этапа состязаний проходили в Тюмени с 21 сентября. В этом году в финал прошли 88 педагогов со всей страны, а также ЛНР и ДНР. По итогам первого тура заключительного этапа были выбраны 15 лауреатов. В субботу, 1 октября, была названа пятерка призеров:– учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова; – учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина;– учитель истории школы №16 (г. Орехово-Зуево) Дмитрий Лутовинов;– учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская;– учитель русского языка и литературы "Математической школы №1" (г. Грозный) Ахмед Ламаркаев.Им были вручены малые хрустальные пеликаны и ценные призы.Высокий уровень подготовки и острую борьбу конкурсантов за звание лучшего отметили члены жюри второго тура.Уникальность участников конкурса подчеркнул и член экспертного жюри, директор "Академии 76", победитель конкурса "Учитель года России – 1994" Михаил Нянковский."Не каждый преподаватель должен участвовать в таком большом конкурсе, как "Учитель года". Ведь, если будет участвовать каждый, то кто же будет тогда учить детей. А если серьезно, то такие состязания делаются, как мне кажется, как раз для остальных учителей. Потому что здесь (на конкурсе – прим. Ред.) формируются некие ориентиры, образовательные тренды. … И все, кто вошел в число лауреатов, призеров, как раз и должны их (тренды – прим. ред.) задавать", – рассказал он.Член жюри второго тура, учитель мировой художественной культуры "Сергеево-Посадской гимназии им. Ольбинского", победитель конкурса "Учитель года России – 2012" Александр Демахин назвал, какими качествами должен обладать настоящий Учитель года.Как отметили члены жюри, два больших этапа финала уже позади. Теперь пятерке призеров предстоит принять участие в заключительном испытании "Педагогический совет", который пройдет 3 октября в Москве.Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 21 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.

https://ria.ru/20221001/uchitel_goda-1820601423.html

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