https://ria.ru/20220927/uchitel_goda-1819815754.html

Названы имена лауреатов конкурса "Учитель года России – 2022"

Названы имена лауреатов конкурса "Учитель года России – 2022" - РИА Новости, 27.09.2022

Названы имена лауреатов конкурса "Учитель года России – 2022"

Имена 15 лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" были названы в тюменской гимназии №16. Они стали лучшими среди 88 учителей, принявших... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:58

2022-09-27T17:58

2022-09-27T18:58

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ТЮМЕНЬ, 27 сен – РИА Новости. Имена 15 лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" были названы в тюменской гимназии №16. Они стали лучшими среди 88 учителей, принявших участие в финальных состязаниях, сообщает корреспондент РИА Новости. На церемонии объявления лауреатов финалисты почтили память учителей и детей из Ижевска минутой молчания.В этом году в финал прошли 88 педагогов со всей России, ЛНР и ДНР, а также учитель школы при Посольстве России в Венгрии. По итогам двух первых конкурсных испытаний финала "Урок" и "Воспитательное событие" были выбраны 15 лауреатов. Ими стали: – учитель физики и астрономии Лицея №2 г. Нальчик Аслан Кашежев; – учитель истории и обществознания Гимназии №19 (г. Курган) Юрий Долгих; – учитель обществознания Лицея-интерната № 2 (г. Казань) Ильсур Зиганшин;– учитель биологии школы №75 (г. Рязань) Сергей Горюшкин; – учитель русского языка и литературы "Математической школы№1" (г. Грозный) Ахмед Ламаркаев;– учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская; – учитель ОБЖ школы на юго-востоке им. маршала В.И. Чуйкова (г. Москва) Геннадий Старунов;– учитель русского языка и литературы школы №17 (г. Саранск) Евгения Макарова;– учитель английского языка школы №1 (г. Абакан) Андрей Колоухов;– учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина;– учитель математики Гимназии №23 им. Николая Жугана (г. Краснодар) Екатерина Щербакова;– учитель истории школы №16 (г. Орехово-Зуево) Дмитрий Лутовинов;– учитель химии Губернаторский лицей № 101 им. Ю.И. Латышева (г. Ульяновск) Тимур Артыков;– учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова;– учитель истории Удмуртской государственной национальной гимназии им. Кузебая Герда (г. Ижевск) Артем Малинин.По словам финалистов, в этом году у них очень серьезные соперники."На этом конкурсе не может не быть сильных учителей. Здесь собрались победители региональных этапов. Они по определению не просто прекрасные преподаватели, но и методисты, креативщики. Это "концентрат" лучшего педагогического опыта регионов. Мы не воспринимаем друг друга как соперников, а делаем то, что умеем и любим", – прокомментировала финалистка конкурса, учитель истории, обществознания, права школы "Диалог" г. Перми Екатерина Горошенкина.Своими впечатлениями о коллегах поделилась и учитель иностранного языка школы №15 (г. Тюмень) Вероника Таут."Я посмотрела выступления своих коллег, мы все равны. Есть кто-то просто более амбициозный, более активный, а кто-то более сдержанный. Может быть, только в этом мы отличаемся. Конкурс "Учитель года России" – это личностный рост, мы реализуемся в своей профессии, повышаем квалификацию, учимся, обмениваемся навыками. В тоже время конкурс – это всегда соревнование, игра. Для меня участие – это уже победа. Я – финалистка", – подчеркнула Таут.Высокий профессионализм и творческую нотку конкурсантов подчеркнула и заместитель гимназии №16 г. Тюмень, победитель конкурса "Учитель года России – 2021", сопредседатель группы жюри первого тура Екатерина Костылева.Она добавила, что итог первого этапа финальных испытаний — это важный момент. "После первого тура финала кому-то из "пятнашки" будет проще, кому-то, наоборот, станет сложнее. Но накал не спадет", – отметила она.Теперь лауреаты продолжат борьбу за звание "Учитель года России – 2022". Пятнадцати педагогам предстоят испытания второго тура: "Мастер-класс" и "Вопрос учителю года", которые пройдут на площадке музейного комплекса имени И.Я. Словцова в Тюмени. По итогам этих испытаний будут выбраны пять призёров.Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 21 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.Учредители Всероссийского конкурса "Учитель года России" – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО "Издательский дом "Учительская газета".

https://ria.ru/20220924/uchitel_goda-1818980958.html

https://ria.ru/20220926/uchitel_goda-1819546601.html

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учитель года 2022, общество, россия, тюмень, государственный кремлевский дворец, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование