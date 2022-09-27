https://ria.ru/20220927/uchitel_goda-1819815754.html
Названы имена лауреатов конкурса "Учитель года России – 2022"
Названы имена лауреатов конкурса "Учитель года России – 2022" - РИА Новости, 27.09.2022
Названы имена лауреатов конкурса "Учитель года России – 2022"
Имена 15 лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" были названы в тюменской гимназии №16. Они стали лучшими среди 88 учителей, принявших... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:58
2022-09-27T17:58
2022-09-27T18:58
учитель года 2022
общество
россия
тюмень
государственный кремлевский дворец
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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ТЮМЕНЬ, 27 сен – РИА Новости. Имена 15 лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" были названы в тюменской гимназии №16. Они стали лучшими среди 88 учителей, принявших участие в финальных состязаниях, сообщает корреспондент РИА Новости. На церемонии объявления лауреатов финалисты почтили память учителей и детей из Ижевска минутой молчания.В этом году в финал прошли 88 педагогов со всей России, ЛНР и ДНР, а также учитель школы при Посольстве России в Венгрии. По итогам двух первых конкурсных испытаний финала "Урок" и "Воспитательное событие" были выбраны 15 лауреатов. Ими стали: – учитель физики и астрономии Лицея №2 г. Нальчик Аслан Кашежев; – учитель истории и обществознания Гимназии №19 (г. Курган) Юрий Долгих; – учитель обществознания Лицея-интерната № 2 (г. Казань) Ильсур Зиганшин;– учитель биологии школы №75 (г. Рязань) Сергей Горюшкин; – учитель русского языка и литературы "Математической школы№1" (г. Грозный) Ахмед Ламаркаев;– учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская; – учитель ОБЖ школы на юго-востоке им. маршала В.И. Чуйкова (г. Москва) Геннадий Старунов;– учитель русского языка и литературы школы №17 (г. Саранск) Евгения Макарова;– учитель английского языка школы №1 (г. Абакан) Андрей Колоухов;– учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина;– учитель математики Гимназии №23 им. Николая Жугана (г. Краснодар) Екатерина Щербакова;– учитель истории школы №16 (г. Орехово-Зуево) Дмитрий Лутовинов;– учитель химии Губернаторский лицей № 101 им. Ю.И. Латышева (г. Ульяновск) Тимур Артыков;– учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова;– учитель истории Удмуртской государственной национальной гимназии им. Кузебая Герда (г. Ижевск) Артем Малинин.По словам финалистов, в этом году у них очень серьезные соперники."На этом конкурсе не может не быть сильных учителей. Здесь собрались победители региональных этапов. Они по определению не просто прекрасные преподаватели, но и методисты, креативщики. Это "концентрат" лучшего педагогического опыта регионов. Мы не воспринимаем друг друга как соперников, а делаем то, что умеем и любим", – прокомментировала финалистка конкурса, учитель истории, обществознания, права школы "Диалог" г. Перми Екатерина Горошенкина.Своими впечатлениями о коллегах поделилась и учитель иностранного языка школы №15 (г. Тюмень) Вероника Таут."Я посмотрела выступления своих коллег, мы все равны. Есть кто-то просто более амбициозный, более активный, а кто-то более сдержанный. Может быть, только в этом мы отличаемся. Конкурс "Учитель года России" – это личностный рост, мы реализуемся в своей профессии, повышаем квалификацию, учимся, обмениваемся навыками. В тоже время конкурс – это всегда соревнование, игра. Для меня участие – это уже победа. Я – финалистка", – подчеркнула Таут.Высокий профессионализм и творческую нотку конкурсантов подчеркнула и заместитель гимназии №16 г. Тюмень, победитель конкурса "Учитель года России – 2021", сопредседатель группы жюри первого тура Екатерина Костылева.Она добавила, что итог первого этапа финальных испытаний — это важный момент. "После первого тура финала кому-то из "пятнашки" будет проще, кому-то, наоборот, станет сложнее. Но накал не спадет", – отметила она.Теперь лауреаты продолжат борьбу за звание "Учитель года России – 2022". Пятнадцати педагогам предстоят испытания второго тура: "Мастер-класс" и "Вопрос учителю года", которые пройдут на площадке музейного комплекса имени И.Я. Словцова в Тюмени. По итогам этих испытаний будут выбраны пять призёров.Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 21 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.Учредители Всероссийского конкурса "Учитель года России" – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО "Издательский дом "Учительская газета".
https://ria.ru/20220924/uchitel_goda-1818980958.html
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учитель года 2022, общество, россия, тюмень, государственный кремлевский дворец, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Учитель года 2022, Общество, Россия, Тюмень, Государственный Кремлевский дворец, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
ТЮМЕНЬ, 27 сен – РИА Новости. Имена 15 лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" были названы в тюменской гимназии №16. Они стали лучшими среди 88 учителей, принявших участие в финальных состязаниях, сообщает корреспондент РИА Новости. На церемонии объявления лауреатов финалисты почтили память учителей и детей из Ижевска минутой молчания.
В этом году в финал прошли 88 педагогов со всей России, ЛНР и ДНР, а также учитель школы при Посольстве России в Венгрии. По итогам двух первых конкурсных испытаний финала "Урок" и "Воспитательное событие" были выбраны 15 лауреатов. Ими стали:
– учитель физики и астрономии Лицея №2 г. Нальчик Аслан Кашежев;
– учитель истории и обществознания Гимназии №19 (г. Курган) Юрий Долгих;
– учитель обществознания Лицея-интерната № 2 (г. Казань) Ильсур Зиганшин;
– учитель биологии школы №75 (г. Рязань) Сергей Горюшкин;
– учитель русского языка и литературы "Математической школы№1" (г. Грозный) Ахмед Ламаркаев;
– учитель истории средней школы №83 г. Макеевки Юлия Бахмутская;
– учитель ОБЖ школы на юго-востоке им. маршала В.И. Чуйкова (г. Москва) Геннадий Старунов;
– учитель русского языка и литературы школы №17 (г. Саранск) Евгения Макарова;
– учитель английского языка школы №1 (г. Абакан) Андрей Колоухов;
– учитель английского языка Академического лицея №95 г. Челябинска Вероника Мушкарина;
– учитель математики Гимназии №23 им. Николая Жугана (г. Краснодар) Екатерина Щербакова;
– учитель истории школы №16 (г. Орехово-Зуево) Дмитрий Лутовинов;
– учитель химии Губернаторский лицей № 101 им. Ю.И. Латышева (г. Ульяновск) Тимур Артыков;
– учитель английского языка Гимназии №1 г. Ноябрьск Зильфира Батырова;
– учитель истории Удмуртской государственной национальной гимназии им. Кузебая Герда (г. Ижевск) Артем Малинин.
"Оглашен список тех, кто прошел в следующий этап. Все участники заключительного этапа конкурса получили наш главный знак – золотой значок с пеликаном и диплом финалиста. Те, кто вошли в "пятнашку", становятся лауреатами и таким образом оказываются в истории конкурсного движения. Их ждет дальнейшая борьба", – рассказал директор лицея МГИМО имени А.М. Горчакова, абсолютный победитель конкурса "Учитель года России – 2017", сопредседатель группы жюри первого тура Илья Демаков.
По словам финалистов, в этом году у них очень серьезные соперники.
"На этом конкурсе не может не быть сильных учителей. Здесь собрались победители региональных этапов. Они по определению не просто прекрасные преподаватели, но и методисты, креативщики. Это "концентрат" лучшего педагогического опыта регионов. Мы не воспринимаем друг друга как соперников, а делаем то, что умеем и любим", – прокомментировала финалистка конкурса, учитель истории, обществознания, права школы "Диалог" г. Перми Екатерина Горошенкина.
Своими впечатлениями о коллегах поделилась и учитель иностранного языка школы №15 (г. Тюмень) Вероника Таут.
"Я посмотрела выступления своих коллег, мы все равны. Есть кто-то просто более амбициозный, более активный, а кто-то более сдержанный. Может быть, только в этом мы отличаемся. Конкурс "Учитель года России" – это личностный рост, мы реализуемся в своей профессии, повышаем квалификацию, учимся, обмениваемся навыками. В тоже время конкурс – это всегда соревнование, игра. Для меня участие – это уже победа. Я – финалистка", – подчеркнула Таут.
Высокий профессионализм и творческую нотку конкурсантов подчеркнула и заместитель гимназии №16 г. Тюмень, победитель конкурса "Учитель года России – 2021", сопредседатель группы жюри первого тура Екатерина Костылева.
"В этом году очень сильные и талантливые участники, которые любят свое дело и вкладываются в то, чем они занимаются. Всех участников оценивают по специально разработанным критериям. Для членов жюри проводятся установочные семинары. Оцениваются предметные знания, методическая составляющая, психолого-педагогический аспект", – рассказала Костылева.
Она добавила, что итог первого этапа финальных испытаний — это важный момент. "После первого тура финала кому-то из "пятнашки" будет проще, кому-то, наоборот, станет сложнее. Но накал не спадет", – отметила она.
Теперь лауреаты продолжат борьбу за звание "Учитель года России – 2022". Пятнадцати педагогам предстоят испытания второго тура: "Мастер-класс" и "Вопрос учителю года", которые пройдут на площадке музейного комплекса имени И.Я. Словцова в Тюмени. По итогам этих испытаний будут выбраны пять призёров.
Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 21 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.
Учредители Всероссийского конкурса "Учитель года России" – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО "Издательский дом "Учительская газета".