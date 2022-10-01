https://ria.ru/20221001/tsentr-1820842867.html
В Омской области открыли центр позитронной эмиссионной томографии
В Омской области открыли центр позитронной эмиссионной томографии - РИА Новости, 01.10.2022
В Омской области открыли центр позитронной эмиссионной томографии
Губернатор Омской области Александр Бурков открыл первый в регионе центр позитронной эмиссионной томографии, созданный совместно с группой компаний... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:28
2022-10-01T14:28
2022-10-01T14:28
омская область
омская область
общество
омск
москва
"мединвестгрупп"
александр бурков
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ОМСК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков открыл первый в регионе центр позитронной эмиссионной томографии, созданный совместно с группой компаний "МедИнвестГрупп", сообщает в субботу облправительство."В Омской области появилось подразделение крупнейшей федеральной сети медицинских центров высокоточной радионуклидной диагностики онкологических заболеваний. Центр позитронно-эмиссионной томографии оснащен новейшим оборудованием мирового класса. Это выведет Омскую область на новый уровень диагностики онкологических заболеваний и позволит тысячам пациентам вовремя диагностировать патологию, поставить правильный диагноз, провести мониторинг результативности проводимого лечения", - говорится в сообщении.Мощность центра – от 5 тысяч исследований в год. Абсолютное большинство процедур в центрах "ПЭТ-Технолоджи" проводятся в рамках системы обязательного медицинского страхования."Мы действительно приблизили диагностические центры к населению, это – последнее поколение диагностического оборудования, и оно позволяет, не выезжая с территории города, делать самые глубокие исследования в области онкологии. Многие люди считают, что невозможно победить онкологию. Нет, возможно, и для этого сегодня реализован совместный проект с компанией "МедИнвестГрупп", - сказал глава Омской области.Бурков отметил, что около 2 тысяч человек ежегодно были вынуждены из Омской области ездить в другие города, чтобы делать такие исследования. Теперь это возможно сделать в Омске."Сегодня население Омской области может спокойно получать самый высокотехнологичный вид медицинской помощи с точки зрения диагностики в области онкологии, который только известен в мире, — выше ничего нет. Это значит, что жителям региона больше не нужно ездить в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. А значит мы просто спасаем больше людей", - сказал в свою очередь президент группы компания "МедИнвестГрупп" Сергей Нотов.Губернатор Бурков отметил, что в дальнейших совместных с компанией планах на перспективу есть проекты, направленные на реконструкцию онкологического центра, расширение поликлиники и развитие коечного фонда именно для радиологического лечения. "Нельзя останавливаться на достигнутом, — мы должны дальше оснащать современным оборудованием наш онкоцентр, центр ядерной медицины, а, самое главное, готовить специалистов. Даже для этого центра приходилось переучивать людей, потому что у нас не было такого уровня подготовки кадров именно в ядерной медицине. Здесь наша омская медицинская академия, конечно, включается в процесс", - сказал он.
https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813608758.html
https://ria.ru/20220824/omsk-1811955779.html
https://ria.ru/20220707/infrastruktura-1800930566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, общество, омск, москва, "мединвестгрупп", александр бурков
Омская область , Омская область, Общество, Омск, Москва, "Мединвестгрупп", Александр Бурков
В Омской области открыли центр позитронной эмиссионной томографии
Глава Омской области Бурков открыл центр позитронной эмиссионной томографии
ОМСК, 1 окт – РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков открыл первый в регионе центр позитронной эмиссионной томографии, созданный совместно с группой компаний "МедИнвестГрупп", сообщает
в субботу облправительство.
"В Омской области появилось подразделение крупнейшей федеральной сети медицинских центров высокоточной радионуклидной диагностики онкологических заболеваний. Центр позитронно-эмиссионной томографии оснащен новейшим оборудованием мирового класса. Это выведет Омскую область на новый уровень диагностики онкологических заболеваний и позволит тысячам пациентам вовремя диагностировать патологию, поставить правильный диагноз, провести мониторинг результативности проводимого лечения", - говорится в сообщении.
Мощность центра – от 5 тысяч исследований в год. Абсолютное большинство процедур в центрах "ПЭТ-Технолоджи" проводятся в рамках системы обязательного медицинского страхования.
"Мы действительно приблизили диагностические центры к населению, это – последнее поколение диагностического оборудования, и оно позволяет, не выезжая с территории города, делать самые глубокие исследования в области онкологии. Многие люди считают, что невозможно победить онкологию. Нет, возможно, и для этого сегодня реализован совместный проект с компанией "МедИнвестГрупп", - сказал глава Омской области.
Бурков отметил, что около 2 тысяч человек ежегодно были вынуждены из Омской области ездить в другие города, чтобы делать такие исследования. Теперь это возможно сделать в Омске
.
"Сегодня население Омской области может спокойно получать самый высокотехнологичный вид медицинской помощи с точки зрения диагностики в области онкологии, который только известен в мире, — выше ничего нет. Это значит, что жителям региона больше не нужно ездить в Москву
, Санкт-Петербург
и другие крупные города. А значит мы просто спасаем больше людей", - сказал в свою очередь президент группы компания "МедИнвестГрупп" Сергей Нотов.
Губернатор Бурков отметил, что в дальнейших совместных с компанией планах на перспективу есть проекты, направленные на реконструкцию онкологического центра, расширение поликлиники и развитие коечного фонда именно для радиологического лечения. "Нельзя останавливаться на достигнутом, — мы должны дальше оснащать современным оборудованием наш онкоцентр, центр ядерной медицины, а, самое главное, готовить специалистов. Даже для этого центра приходилось переучивать людей, потому что у нас не было такого уровня подготовки кадров именно в ядерной медицине. Здесь наша омская медицинская академия, конечно, включается в процесс", - сказал он.