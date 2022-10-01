https://ria.ru/20221001/tsentr-1820842867.html

В Омской области открыли центр позитронной эмиссионной томографии

В Омской области открыли центр позитронной эмиссионной томографии - РИА Новости, 01.10.2022

В Омской области открыли центр позитронной эмиссионной томографии

Губернатор Омской области Александр Бурков открыл первый в регионе центр позитронной эмиссионной томографии, созданный совместно с группой компаний... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T14:28

2022-10-01T14:28

2022-10-01T14:28

омская область

омская область

общество

омск

москва

"мединвестгрупп"

александр бурков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820842296_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_cf1bc11a5958c16647f4e88082bc4ace.jpg

ОМСК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков открыл первый в регионе центр позитронной эмиссионной томографии, созданный совместно с группой компаний "МедИнвестГрупп", сообщает в субботу облправительство."В Омской области появилось подразделение крупнейшей федеральной сети медицинских центров высокоточной радионуклидной диагностики онкологических заболеваний. Центр позитронно-эмиссионной томографии оснащен новейшим оборудованием мирового класса. Это выведет Омскую область на новый уровень диагностики онкологических заболеваний и позволит тысячам пациентам вовремя диагностировать патологию, поставить правильный диагноз, провести мониторинг результативности проводимого лечения", - говорится в сообщении.Мощность центра – от 5 тысяч исследований в год. Абсолютное большинство процедур в центрах "ПЭТ-Технолоджи" проводятся в рамках системы обязательного медицинского страхования."Мы действительно приблизили диагностические центры к населению, это – последнее поколение диагностического оборудования, и оно позволяет, не выезжая с территории города, делать самые глубокие исследования в области онкологии. Многие люди считают, что невозможно победить онкологию. Нет, возможно, и для этого сегодня реализован совместный проект с компанией "МедИнвестГрупп", - сказал глава Омской области.Бурков отметил, что около 2 тысяч человек ежегодно были вынуждены из Омской области ездить в другие города, чтобы делать такие исследования. Теперь это возможно сделать в Омске."Сегодня население Омской области может спокойно получать самый высокотехнологичный вид медицинской помощи с точки зрения диагностики в области онкологии, который только известен в мире, — выше ничего нет. Это значит, что жителям региона больше не нужно ездить в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. А значит мы просто спасаем больше людей", - сказал в свою очередь президент группы компания "МедИнвестГрупп" Сергей Нотов.Губернатор Бурков отметил, что в дальнейших совместных с компанией планах на перспективу есть проекты, направленные на реконструкцию онкологического центра, расширение поликлиники и развитие коечного фонда именно для радиологического лечения. "Нельзя останавливаться на достигнутом, — мы должны дальше оснащать современным оборудованием наш онкоцентр, центр ядерной медицины, а, самое главное, готовить специалистов. Даже для этого центра приходилось переучивать людей, потому что у нас не было такого уровня подготовки кадров именно в ядерной медицине. Здесь наша омская медицинская академия, конечно, включается в процесс", - сказал он.

https://ria.ru/20220901/obrazovanie-1813608758.html

https://ria.ru/20220824/omsk-1811955779.html

https://ria.ru/20220707/infrastruktura-1800930566.html

омская область

омск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

омская область, общество, омск, москва, "мединвестгрупп", александр бурков