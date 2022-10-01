https://ria.ru/20221001/sud-1820800812.html

Конституционный суд проверит договоры о принятии новых территорий

Конституционный суд проверит договоры о принятии новых территорий - РИА Новости, 01.10.2022

Конституционный суд проверит договоры о принятии новых территорий

Обращения президента РФ Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T08:50

2022-10-01T08:50

2022-10-01T09:11

россия

конституционный суд рф

владимир путин

луганская народная республика

херсонская область

госдума рф

совет федерации рф

олег морозов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Обращения президента РФ Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей поступил в Конституционный суд России, сообщается на сайте суда."Президент Российской Федерации… Обращение принято к рассмотрению", - сообщается на сайте.Поступило 4 обращения. Согласно сайту, это произошло в пятницу.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.Как сообщал РИА Новости глава комитета ГД по контролю Олег Морозов, после подписания международных договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, эти документы рассмотрят Конституционный суд, Госдума и Совет Федерации.

https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, конституционный суд рф, владимир путин, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф, совет федерации рф, олег морозов