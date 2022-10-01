https://ria.ru/20221001/sud-1820800812.html
Конституционный суд проверит договоры о принятии новых территорий
Конституционный суд проверит договоры о принятии новых территорий - РИА Новости, 01.10.2022
Конституционный суд проверит договоры о принятии новых территорий
Обращения президента РФ Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T08:50
2022-10-01T08:50
2022-10-01T09:11
россия
конституционный суд рф
владимир путин
луганская народная республика
херсонская область
госдума рф
совет федерации рф
олег морозов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Обращения президента РФ Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей поступил в Конституционный суд России, сообщается на сайте суда."Президент Российской Федерации… Обращение принято к рассмотрению", - сообщается на сайте.Поступило 4 обращения. Согласно сайту, это произошло в пятницу.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.Как сообщал РИА Новости глава комитета ГД по контролю Олег Морозов, после подписания международных договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, эти документы рассмотрят Конституционный суд, Госдума и Совет Федерации.
https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституционный суд рф, владимир путин, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф, совет федерации рф, олег морозов
Россия, Конституционный суд РФ, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Олег Морозов
08:50 01.10.2022 (обновлено: 09:11 01.10.2022)
Конституционный суд проверит договоры о принятии новых территорий
КС принял обращения Путина по конституционности договоров о принятии новых субъектов