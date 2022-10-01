https://ria.ru/20221001/sanktsii-1820854577.html

Украина ввела санкции против 3,6 тысячи физических и юридических лиц России

Украина ввела санкции против 3,6 тысячи физических и юридических лиц России - РИА Новости, 01.10.2022

Украина ввела санкции против 3,6 тысячи физических и юридических лиц России

Правительство Украины согласовало новый санкционный список из 3600 российских физических и юридических лиц, в отношении которых усилят санкционное давление с... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:57

2022-10-01T15:57

2022-10-01T15:57

владимир путин

украина

россия

совет федерации рф

санкции в отношении россии

g7

совет национальной безопасности и обороны украины

экономика

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правительство Украины согласовало новый санкционный список из 3600 российских физических и юридических лиц, в отношении которых усилят санкционное давление с помощью стран G7 в Германии, сообщает в субботу пресс-служба минэкономики."Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против более 3600 физических и юридических лиц", - говорится в сообщении на сайте минэкономики Украины.По словам министра экономики Юлия Свириденко, потенциал ужесточения санкций еще далеко не исчерпан, о чем говорилось, в частности, во время недавней встречи с министрами торговли стран G7 в Германии. Она отметила, что правительство и дальше продолжит "синхронизировать санкционные действия" с международными партнерами.По информации ведомства, в списке фигурируют дети и родственники президента РФ Владимира Путина и его близкого окружения, представители региональных элит и властей РФ, представители высшего руководящего состава Вооруженных сил РФ, олигархи, представители правительств ЛНР и ДНР, артисты, в том числе граждане Украины. Также приняты санкции против иностранных граждан - международных наблюдателей на референдумах. Санкции также введены и против ключевых системообразующих компаний, банков, предприятий добывающей, энергетической, коммуникационной, логистической и других сфер.Ранее Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 606 представителей власти РФ. Он уточнил, что санкции введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации России, 424 депутатов Госдумы.

https://ria.ru/20221001/bezhentsy-1820854005.html

https://ria.ru/20221001/zelenskiy-1820843093.html

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владимир путин, украина, россия, совет федерации рф, санкции в отношении россии, g7, совет национальной безопасности и обороны украины, экономика