Отношения с Ватиканом фактически заморожены, заявили в РПЦ
Митрополит Волоколамский Антоний назвал отношения РПЦ и Ватикана фактически замороженными
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Отношения Русской православной и Римско-католической церквей в настоящее время фактически заморожены, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
"В последнее время, к сожалению, я должен сказать, что наши отношения практически заморожены... На данном этапе я должен сказать, что некоторые комментарии, которые мы читаем и слышим не только из уст папы Римского, но по большей части его помощников, совершенно не способствуют подготовке этой встречи (папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла – ред.) и нашему дальнейшему сотрудничеству", – сообщил он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.
16 сентября, 04:02Папа римский заявил, что Запад пошел по ложному пути
Ранее митрополит Антоний сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл не посетит съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане в сентябре и не встретится там с папой Римским Франциском. Подготовка же новой встречи, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, по словам митрополита, была приостановлена ватиканской стороной.
Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.
21 сентября, 14:48РелигияПатриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами