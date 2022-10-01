https://ria.ru/20221001/rpts-1820902249.html

Отношения с Ватиканом фактически заморожены, заявили в РПЦ

Отношения с Ватиканом фактически заморожены, заявили в РПЦ - РИА Новости, 01.10.2022

Отношения с Ватиканом фактически заморожены, заявили в РПЦ

Отношения Русской православной и Римско-католической церквей в настоящее время фактически заморожены, заявил председатель Отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T20:18

2022-10-01T20:18

2022-10-01T20:18

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

казахстан

иерусалим

римско-католическая церковь

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Отношения Русской православной и Римско-католической церквей в настоящее время фактически заморожены, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк)."В последнее время, к сожалению, я должен сказать, что наши отношения практически заморожены... На данном этапе я должен сказать, что некоторые комментарии, которые мы читаем и слышим не только из уст папы Римского, но по большей части его помощников, совершенно не способствуют подготовке этой встречи (папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла – ред.) и нашему дальнейшему сотрудничеству", – сообщил он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.Ранее митрополит Антоний сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл не посетит съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане в сентябре и не встретится там с папой Римским Франциском. Подготовка же новой встречи, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, по словам митрополита, была приостановлена ватиканской стороной.Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.

https://ria.ru/20220916/zapad-1817149343.html

https://ria.ru/20220921/patriarkh-1818432329.html

ватикан

казахстан

иерусалим

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франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, казахстан, иерусалим, римско-католическая церковь, русская православная церковь, московский патриархат, патриарх кирилл (владимир гундяев)