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Отношения с Ватиканом фактически заморожены, заявили в РПЦ - РИА Новости, 01.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221001/rpts-1820902249.html
Отношения с Ватиканом фактически заморожены, заявили в РПЦ
Отношения с Ватиканом фактически заморожены, заявили в РПЦ - РИА Новости, 01.10.2022
Отношения с Ватиканом фактически заморожены, заявили в РПЦ
Отношения Русской православной и Римско-католической церквей в настоящее время фактически заморожены, заявил председатель Отдела внешних церковных связей... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:18
2022-10-01T20:18
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
казахстан
иерусалим
римско-католическая церковь
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Отношения Русской православной и Римско-католической церквей в настоящее время фактически заморожены, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк)."В последнее время, к сожалению, я должен сказать, что наши отношения практически заморожены... На данном этапе я должен сказать, что некоторые комментарии, которые мы читаем и слышим не только из уст папы Римского, но по большей части его помощников, совершенно не способствуют подготовке этой встречи (папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла – ред.) и нашему дальнейшему сотрудничеству", – сообщил он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.Ранее митрополит Антоний сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл не посетит съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане в сентябре и не встретится там с папой Римским Франциском. Подготовка же новой встречи, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, по словам митрополита, была приостановлена ватиканской стороной.Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.
https://ria.ru/20220916/zapad-1817149343.html
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франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, казахстан, иерусалим, римско-католическая церковь, русская православная церковь, московский патриархат, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан, Казахстан, Иерусалим, Римско-католическая церковь, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
20:18 01.10.2022
 
Отношения с Ватиканом фактически заморожены, заявили в РПЦ

Митрополит Волоколамский Антоний назвал отношения РПЦ и Ватикана фактически замороженными

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Отношения Русской православной и Римско-католической церквей в настоящее время фактически заморожены, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
"В последнее время, к сожалению, я должен сказать, что наши отношения практически заморожены... На данном этапе я должен сказать, что некоторые комментарии, которые мы читаем и слышим не только из уст папы Римского, но по большей части его помощников, совершенно не способствуют подготовке этой встречи (папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла – ред.) и нашему дальнейшему сотрудничеству", – сообщил он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Ранее митрополит Антоний сообщил РИА Новости, что патриарх Кирилл не посетит съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане в сентябре и не встретится там с папой Римским Франциском. Подготовка же новой встречи, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, по словам митрополита, была приостановлена ватиканской стороной.
Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканКазахстанИерусалимРимско-католическая церковьРусская православная церковьМосковский ПатриархатПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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