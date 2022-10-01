https://ria.ru/20221001/putin-1820803412.html

Путин поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

Путин поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР - РИА Новости, 01.10.2022

Путин поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики и отметил, что,... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T09:11

2022-10-01T09:11

2022-10-01T09:28

си цзиньпин

китай

москва

пекин

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владимир путин

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики и отметил, что, несмотря на сложность международной обстановки, Россия и Китай сотрудничают на самых различных направлениях, объединяя усилия в целях построения справедливого миропорядка.Данная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля."Примите самые тёплые, дружеские поздравления по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Общепризнанны успехи, достигнутые Китаем в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в телеграмме.Путин отмечает, что российско-китайские отношения динамично развиваются в духе стратегического взаимодействия и партнёрства. Кроме того, страны успешно сотрудничают, несмотря на сложность международной обстановки, на самых разных направлениях, а также благодаря общим целям и усилиям будет возможно построить более демократичный и справедливый миропорядок, противодействовать современным угрозам и вызовам."Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего диалога и тесной совместной работы на благо дружественных народов Российской Федерации и Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.Президент пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в проведении предстоящего XX съезда КПК.

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си цзиньпин, китай, москва, пекин, в мире, владимир путин