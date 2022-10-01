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Губернатор Петербурга поручил реагировать на просьбы семей мобилизованных

Губернатор Петербурга поручил реагировать на просьбы семей мобилизованных - РИА Новости, 01.10.2022

Губернатор Петербурга поручил реагировать на просьбы семей мобилизованных

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил связаться с семьей каждого призванного по частичной мобилизации и выяснить, в какой поддержке они... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T20:11

2022-10-01T20:11

2022-10-01T20:11

общество

александр беглов

санкт-петербург

россия

республика коми

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт- РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил связаться с семьей каждого призванного по частичной мобилизации и выяснить, в какой поддержке они нуждаются, а также адресно реагировать на каждую ситуацию, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Беглов посетил воинскую часть, где проходят подготовку мобилизованные из трех регионов – Петербурга, Карелии и Республики Коми. Он ознакомился с бытовыми условиями, качеством питания и обстановкой в учебном центре, где проводится боевое слаживание.Отмечается, что город обеспечил пункт сбора в учебном центре Военной академии связи имени Буденного дополнительным снаряжением, необходимым для мобилизованных.Беглов напомнил, что город принял важные решения по дополнительным мерам социальной поддержки, которые будут предоставлены мобилизованным жителям Петербурга и их семьям."Дал поручение в инициативном порядке связаться с семьей каждого мобилизованного, выяснить, в какой поддержке или помощи они нуждаются. Районным социальным и медицинским службам поручено оперативно и адресно реагировать на каждую ситуацию", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Дети мобилизованных получат расширенный пакет социальных гарантий. Это первоочередной прием в образовательные учреждения, освобождение от родительской платы в детских садах, бесплатное питание в школах, бесплатный проезд в общественном транспорте, путевки за счет бюджета в лагеря отдыха, отмечается в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221001/moskva-1820867095.html

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820850793.html

санкт-петербург

россия

республика коми

республика карелия

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общество, александр беглов, санкт-петербург, россия, республика коми, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, республика карелия