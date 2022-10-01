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Жители Орловской области передали военнослужащим посылку
Жители Орловской области передали военнослужащим посылку - РИА Новости, 01.10.2022
Жители Орловской области передали военнослужащим посылку
Жители Колпянского района Орловской области передали в зону специальной военной операции на Украине посылку с необходимыми вещами и продуктами весом 1,6 тонны,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T14:15
2022-10-01T14:15
2022-10-01T14:15
здоровье - общество
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БРЯНСК, 1 окт - РИА Новости. Жители Колпянского района Орловской области передали в зону специальной военной операции на Украине посылку с необходимыми вещами и продуктами весом 1,6 тонны, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram."Колпнянский район снова даёт повод для гордости. Колпнянцы регулярно участвуют в отправке грузов нашим бойцам. Ещё одна партия посылок от жителей муниципального образования вчера передана нашей авиации, участвующей в специальной военной операции", - говорится в сообщении.Отмечается, что в списке товаров – спальные мешки, термобелье, бензопилы, вода, чай, кофе, сигареты, медикаменты, тушенка, и другие нескоропортящиеся продукты. Общий вес посылки 1,6 тонны. Кроме товаров также переданы детские письма и школьные поделки.Глава региона поблагодарил летчиков за их мужество и отвагу и выразил признательность жителям Колпнянского района и всем орловчанам, кто участвует в оказании помощи.Он отметил, что в скором времени будет передана большая посылка для мобилизованных мужчин.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819443331.html
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здоровье - общество, андрей клычков, владимир путин, сергей шойгу, орловская область, украина, россия, общество, частичная мобилизация в россии
Здоровье - Общество, Андрей Клычков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Орловская область, Украина, Россия, Общество, Частичная мобилизация в России
Жители Орловской области передали военнослужащим посылку
Орловский губернатор Клычков: жители области передали российским военнослужащим посылку
БРЯНСК, 1 окт - РИА Новости.
Жители Колпянского района Орловской области передали в зону специальной военной операции на Украине посылку с необходимыми вещами и продуктами весом 1,6 тонны, сообщил
губернатор региона Андрей Клычков в Telegram.
"Колпнянский район снова даёт повод для гордости. Колпнянцы регулярно участвуют в отправке грузов нашим бойцам. Ещё одна партия посылок от жителей муниципального образования вчера передана нашей авиации, участвующей в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в списке товаров – спальные мешки, термобелье, бензопилы, вода, чай, кофе, сигареты, медикаменты, тушенка, и другие нескоропортящиеся продукты. Общий вес посылки 1,6 тонны. Кроме товаров также переданы детские письма и школьные поделки.
Глава региона поблагодарил летчиков за их мужество и отвагу и выразил признательность жителям Колпнянского района и всем орловчанам, кто участвует в оказании помощи.
Он отметил, что в скором времени будет передана большая посылка для мобилизованных мужчин.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.