https://ria.ru/20221001/nato-1820821296.html
Германия не сможет сама одобрить заявку Украины на вступление в НАТО
Германия не сможет сама одобрить заявку Украины на вступление в НАТО - РИА Новости, 01.10.2022
Германия не сможет сама одобрить заявку Украины на вступление в НАТО
Германия не может самостоятельно принять решение о том, примет ли она вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре, заявила в субботу министр обороны... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T11:39
2022-10-01T11:39
2022-10-01T12:03
в мире
германия
украина
нато
кристина ламбрехт
владимир зеленский
джейк салливан
молдавия
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КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Германия не может самостоятельно принять решение о том, примет ли она вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре, заявила в субботу министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.Глава минобороны Молдавии находится с визитом в Кишиневе."Конечно, Украина свободна выбирать альянс, в котором быть и чувствовать себя свободной. Но Германия не может самостоятельно принять соответствующее решение без консультации с союзниками по Альянсу. Все обсуждения по запросу об ускоренной процедуре вступления Украины в НАТО будут вестись в рамках 30 уже государств-членов", - сказала Ламбрехт на брифинге по итогам встречи с главой минобороны Молдавии Анатолием Носатым.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
https://ria.ru/20221001/nato-1820819329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, нато, кристина ламбрехт, владимир зеленский, джейк салливан, молдавия
В мире, Германия, Украина, НАТО, Кристина Ламбрехт, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Молдавия
11:39 01.10.2022 (обновлено: 12:03 01.10.2022)
Германия не сможет сама одобрить заявку Украины на вступление в НАТО
Глава Минобороны ФРГ: Германия не сможет сама одобрить заявку Украины на вступление в НАТО