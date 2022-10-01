https://ria.ru/20221001/nato-1820821296.html

Германия не сможет сама одобрить заявку Украины на вступление в НАТО

Германия не сможет сама одобрить заявку Украины на вступление в НАТО - РИА Новости, 01.10.2022

Германия не сможет сама одобрить заявку Украины на вступление в НАТО

Германия не может самостоятельно принять решение о том, примет ли она вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре, заявила в субботу министр обороны... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T11:39

2022-10-01T11:39

2022-10-01T12:03

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украина

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джейк салливан

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КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Германия не может самостоятельно принять решение о том, примет ли она вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре, заявила в субботу министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.Глава минобороны Молдавии находится с визитом в Кишиневе."Конечно, Украина свободна выбирать альянс, в котором быть и чувствовать себя свободной. Но Германия не может самостоятельно принять соответствующее решение без консультации с союзниками по Альянсу. Все обсуждения по запросу об ускоренной процедуре вступления Украины в НАТО будут вестись в рамках 30 уже государств-членов", - сказала Ламбрехт на брифинге по итогам встречи с главой минобороны Молдавии Анатолием Носатым.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

https://ria.ru/20221001/nato-1820819329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, украина, нато, кристина ламбрехт, владимир зеленский, джейк салливан, молдавия