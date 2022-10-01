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В США назвали признаки краха единства НАТО из-за Украины - РИА Новости, 01.10.2022
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В США назвали признаки краха единства НАТО из-за Украины
В США назвали признаки краха единства НАТО из-за Украины - РИА Новости, 01.10.2022
В США назвали признаки краха единства НАТО из-за Украины
Единство НАТО в отношении Украины оказалось под угрозой, пишет Уильям Молони в статье для издания The Hill. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T10:18
2022-10-01T16:18
в мире
владимир зеленский
украина
европа
нато
турция
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Единство НАТО в отношении Украины оказалось под угрозой, пишет Уильям Молони в статье для издания The Hill. "По мере того как экономические проблемы охватывают страны альянса, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в единстве в отношении Украины продолжат увеличиваться", — говорится в публикации. Ярким примером краха этого единства автор называет позицию Турции, которая блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Кроме того, считает он, заслуживает внимания ситуация с вывозом украинского зерна в Европу. "Украина начала экспортировать большие объемы зерна в Европу по сниженным ценам, что, как сообщается, вызвало недовольство европейских фермеров и спровоцировало уличные протесты", — пишет Молони. По словам журналиста, европейцы помнят и о том, как администрация Байдена не проконсультировалась с партнерами по НАТО перед внезапным и некомпетентным уходом из Афганистана. А это также способствует росту опасений по поводу предсказуемости и ненадежности США как союзника, полагает автор.Накануне президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участников, хотя и пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.
https://ria.ru/20221001/nato-1820804493.html
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в мире, владимир зеленский, украина, европа, нато, турция, йенс столтенберг
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Европа, НАТО, Турция, Йенс Столтенберг
10:18 01.10.2022 (обновлено: 16:18 01.10.2022)
 
В США назвали признаки краха единства НАТО из-за Украины

The Hill: единство НАТО в отношении Украины начало давать трещины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Единство НАТО в отношении Украины оказалось под угрозой, пишет Уильям Молони в статье для издания The Hill.
"По мере того как экономические проблемы охватывают страны альянса, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в единстве в отношении Украины продолжат увеличиваться", — говорится в публикации.
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Ярким примером краха этого единства автор называет позицию Турции, которая блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Кроме того, считает он, заслуживает внимания ситуация с вывозом украинского зерна в Европу.
"Украина начала экспортировать большие объемы зерна в Европу по сниженным ценам, что, как сообщается, вызвало недовольство европейских фермеров и спровоцировало уличные протесты", — пишет Молони.
По словам журналиста, европейцы помнят и о том, как администрация Байдена не проконсультировалась с партнерами по НАТО перед внезапным и некомпетентным уходом из Афганистана. А это также способствует росту опасений по поводу предсказуемости и ненадежности США как союзника, полагает автор.

Накануне президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участников, хотя и пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаЕвропаНАТОТурцияЙенс Столтенберг
 
 
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