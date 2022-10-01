10:18 01.10.2022 (обновлено: 16:18 01.10.2022)
В США назвали признаки краха единства НАТО из-за Украины
The Hill: единство НАТО в отношении Украины начало давать трещины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Единство НАТО в отношении Украины оказалось под угрозой, пишет Уильям Молони в статье для издания The Hill.
"По мере того как экономические проблемы охватывают страны альянса, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в единстве в отношении Украины продолжат увеличиваться", — говорится в публикации.
"Украина начала экспортировать большие объемы зерна в Европу по сниженным ценам, что, как сообщается, вызвало недовольство европейских фермеров и спровоцировало уличные протесты", — пишет Молони.
По словам журналиста, европейцы помнят и о том, как администрация Байдена не проконсультировалась с партнерами по НАТО перед внезапным и некомпетентным уходом из Афганистана. А это также способствует росту опасений по поводу предсказуемости и ненадежности США как союзника, полагает автор.
Накануне президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участников, хотя и пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.
Накануне президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей подписали соглашения о включении этих регионов в состав России. На этом фоне Зеленский заявил, что Киев немедленно подает заявку об ускоренном вступлении в НАТО. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия в военный блок нового члена нужно согласие всех 30 стран-участников, хотя и пообещал, что альянс сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи в самозащите.