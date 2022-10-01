https://ria.ru/20221001/nato-1820804493.html

Немцев поразила наглость Зеленского

Немцев поразила наглость Зеленского - РИА Новости, 01.10.2022

Немцев поразила наглость Зеленского

РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T09:16

2022-10-01T09:16

2022-10-01T09:16

в мире

анналена бербок

украина

нато

мид германии

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев поставками вооружений, но сделает все возможное, чтобы НАТО не втянули в конфликт. "Значит, Зеленский не хочет вести переговоры?! Тогда пусть он с удовольствием продолжает сражаться. Только, пожалуйста, сам. Одна только наглость полагать, что его примут в НАТО, свидетельствует о том, что в Киеве испытывают восторг от происходящего", — написал один из комментаторов."Украина — это средство для достижения цели, чтобы ослабить Россию или Путина. Это обычная геостратегия США", — заявил другой. "Украина в НАТО спровоцирует распад альянса со всеми вытекающими последствиями", — написал третий. "Украине опасно пытаться втянуть НАТО в конфликт, это спровоцирует мировую войну", — отметил пользователь. "Было бы безответственно интегрировать Украину в члены НАТО", — резюмировали читатели. Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя заявку Киева в НАТО, отметила, что необходимо избежать втягивания НАТО в конфликт. При этом, по ее словам, Берлин продолжит поддерживать Киев поставками тяжелого вооружения. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.

https://ria.ru/20221001/neozhidannost-1820790125.html

https://ria.ru/20220930/kuleba-1820774419.html

https://ria.ru/20220930/nato-1820773036.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, анналена бербок, украина, нато, мид германии, владимир зеленский