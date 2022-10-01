Немцев поразила наглость Зеленского
Читателей Die Welt удивила наглость Зеленского после заявки на вступление в НАТО
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев поставками вооружений, но сделает все возможное, чтобы НАТО не втянули в конфликт.
"Значит, Зеленский не хочет вести переговоры?! Тогда пусть он с удовольствием продолжает сражаться. Только, пожалуйста, сам. Одна только наглость полагать, что его примут в НАТО, свидетельствует о том, что в Киеве испытывают восторг от происходящего", — написал один из комментаторов.
"Значит, Зеленский не хочет вести переговоры?! Тогда пусть он с удовольствием продолжает сражаться. Только, пожалуйста, сам. Одна только наглость полагать, что его примут в НАТО, свидетельствует о том, что в Киеве испытывают восторг от происходящего", — написал один из комментаторов.
"Украина — это средство для достижения цели, чтобы ослабить Россию или Путина. Это обычная геостратегия США", — заявил другой.
"Украина в НАТО спровоцирует распад альянса со всеми вытекающими последствиями", — написал третий.
"Украине опасно пытаться втянуть НАТО в конфликт, это спровоцирует мировую войну", — отметил пользователь.
"Было бы безответственно интегрировать Украину в члены НАТО", — резюмировали читатели.
"Украина в НАТО спровоцирует распад альянса со всеми вытекающими последствиями", — написал третий.
"Украине опасно пытаться втянуть НАТО в конфликт, это спровоцирует мировую войну", — отметил пользователь.
"Было бы безответственно интегрировать Украину в члены НАТО", — резюмировали читатели.
Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя заявку Киева в НАТО, отметила, что необходимо избежать втягивания НАТО в конфликт. При этом, по ее словам, Берлин продолжит поддерживать Киев поставками тяжелого вооружения.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.