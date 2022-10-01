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Немцев поразила наглость Зеленского - РИА Новости, 01.10.2022
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Немцев поразила наглость Зеленского
Немцев поразила наглость Зеленского - РИА Новости, 01.10.2022
Немцев поразила наглость Зеленского
РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T09:16
2022-10-01T09:16
в мире
анналена бербок
украина
нато
мид германии
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев поставками вооружений, но сделает все возможное, чтобы НАТО не втянули в конфликт. "Значит, Зеленский не хочет вести переговоры?! Тогда пусть он с удовольствием продолжает сражаться. Только, пожалуйста, сам. Одна только наглость полагать, что его примут в НАТО, свидетельствует о том, что в Киеве испытывают восторг от происходящего", — написал один из комментаторов."Украина — это средство для достижения цели, чтобы ослабить Россию или Путина. Это обычная геостратегия США", — заявил другой. "Украина в НАТО спровоцирует распад альянса со всеми вытекающими последствиями", — написал третий. "Украине опасно пытаться втянуть НАТО в конфликт, это спровоцирует мировую войну", — отметил пользователь. "Было бы безответственно интегрировать Украину в члены НАТО", — резюмировали читатели. Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя заявку Киева в НАТО, отметила, что необходимо избежать втягивания НАТО в конфликт. При этом, по ее словам, Берлин продолжит поддерживать Киев поставками тяжелого вооружения. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
https://ria.ru/20221001/neozhidannost-1820790125.html
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в мире, анналена бербок, украина, нато, мид германии, владимир зеленский
В мире, Анналена Бербок, Украина, НАТО, МИД Германии, Владимир Зеленский
09:16 01.10.2022
 
Немцев поразила наглость Зеленского

Читателей Die Welt удивила наглость Зеленского после заявки на вступление в НАТО

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Берлин продолжит поддерживать Киев поставками вооружений, но сделает все возможное, чтобы НАТО не втянули в конфликт.

"Значит, Зеленский не хочет вести переговоры?! Тогда пусть он с удовольствием продолжает сражаться. Только, пожалуйста, сам. Одна только наглость полагать, что его примут в НАТО, свидетельствует о том, что в Киеве испытывают восторг от происходящего", — написал один из комментаторов.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
03:39
СМИ: заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для США
"Украина — это средство для достижения цели, чтобы ослабить Россию или Путина. Это обычная геостратегия США", — заявил другой.

"Украина в НАТО спровоцирует распад альянса со всеми вытекающими последствиями", — написал третий.

"Украине опасно пытаться втянуть НАТО в конфликт, это спровоцирует мировую войну", — отметил пользователь.

"Было бы безответственно интегрировать Украину в члены НАТО", — резюмировали читатели.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 22:39
Кулеба заявил, что принятие Украины в НАТО "обнулит" ошибки Запада
Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя заявку Киева в НАТО, отметила, что необходимо избежать втягивания НАТО в конфликт. При этом, по ее словам, Берлин продолжит поддерживать Киев поставками тяжелого вооружения.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Флаги НАТО и Украины - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 22:22
В Белом доме считают, что сейчас не время для принятия Украины в НАТО
 
В миреАнналена БербокУкраинаНАТОМИД ГерманииВладимир Зеленский
 
 
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