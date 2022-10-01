https://ria.ru/20221001/nalog-1820915244.html

Минцифры разъяснило новые правила для аккредитованых IT-компаний

Минцифры разъяснило новые правила для аккредитованых IT-компаний - РИА Новости, 01.10.2022

Минцифры разъяснило новые правила для аккредитованых IT-компаний

Аккредитованным IT-компаниям нужно будет в течение месяца с момента вступления в силу нового порядка аккредитации направлять в ФНС согласие на раскрытие... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T22:18

2022-10-01T22:18

2022-10-01T22:22

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Аккредитованным IT-компаниям нужно будет в течение месяца с момента вступления в силу нового порядка аккредитации направлять в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны для прохождения проверки на соответствие новым требованиям, предъявляемым к данным организациям, сообщает Минцифры РФ.Ранее в субботу кабмин РФ утвердил новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации."Если ваша компания уже аккредитована, то повторно подавать заявление сейчас не нужно. НО! Такой компании необходимо в течение месяца с момента вступления в силу нового порядка направить в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну (в целях прохождения проверки на соответствие требованиям, предъявляемым к аккредитованным IT-компаниям)", - говорится в сообщении.В ведомстве также отметили, что "новым положением об аккредитации предусмотрено, что в отношении в том числе уже аккредитованных организаций ежегодно до 1 июля (начиная с 2023 года) будет проводиться процедура подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к аккредитованным IT-компаниям, в рамках которой организациям необходимо будет предоставлять сведения о доходах от деятельности в сфере IT. Минцифры также может провести внеплановую проверку".Также отмечается, что аккредитацию теперь смогут получить IT-стартапы, не имеющие выручки. Для этого средняя зарплата сотрудников в них должна быть не ниже средней по стране или региону, компания должна быть создана менее чем за 3 года до подачи заявления, а ее доход должен быть менее 1 миллиона рублей с момента создания. Помимо этого, стартап должен иметь профильный IT-ОКВЭД в качестве основного, а на его сайте должна быть размещена информация о реализуемой организацией деятельности в IT-сфере. При подаче документов на аккредитацию такой проект также должен быть зарегистрирован в региональном реестре стартапов в случае его наличия в субъекте.

https://ria.ru/20220929/vyplaty-1820260604.html

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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)