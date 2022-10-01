https://ria.ru/20221001/nalog-1820832741.html

Налоговый кодекс не освобождает мобилизованных от уплаты земельного налога

Налоговый кодекс не освобождает мобилизованных от уплаты земельного налога - РИА Новости, 01.10.2022

Налоговый кодекс не освобождает мобилизованных от уплаты земельного налога

Военнослужащие, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации, могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если это предусмотрено нормативными... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T13:12

2022-10-01T13:12

2022-10-01T13:12

россия

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Военнослужащие, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации, могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если это предусмотрено нормативными актами муниципальных образований, при этом по Налоговому кодексу РФ льгот по земельному налогу для военных на федеральном уровне нет, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф"."Налоговым Кодексом РФ льготы по земельному налогу для военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены. Освобождение от уплаты земельного налога может быть предусмотрено нормативными актами муниципальных образований", - сообщили на портале.Оплатить любые налоги за мобилизованного может любое лицо (родственники, друзья и др.). Для этого в платежном поручении необходимо указать ИНН мобилизованного. Оформить платежное поручение и оплатить онлайн можно за любое лицо в сервисе "Уплата налогов и госпошлин" на сайте ФНС России.

https://ria.ru/20220930/otsrochka-1820493339.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), частичная мобилизация в россии