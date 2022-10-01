Рейтинг@Mail.ru
Налоговый кодекс не освобождает мобилизованных от уплаты земельного налога - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/nalog-1820832741.html
Налоговый кодекс не освобождает мобилизованных от уплаты земельного налога
Налоговый кодекс не освобождает мобилизованных от уплаты земельного налога - РИА Новости, 01.10.2022
Налоговый кодекс не освобождает мобилизованных от уплаты земельного налога
Военнослужащие, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации, могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если это предусмотрено нормативными... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T13:12
2022-10-01T13:12
россия
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590691426_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_49e130340831aaa78ce03627eb5ee7a7.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Военнослужащие, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации, могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если это предусмотрено нормативными актами муниципальных образований, при этом по Налоговому кодексу РФ льгот по земельному налогу для военных на федеральном уровне нет, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф"."Налоговым Кодексом РФ льготы по земельному налогу для военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены. Освобождение от уплаты земельного налога может быть предусмотрено нормативными актами муниципальных образований", - сообщили на портале.Оплатить любые налоги за мобилизованного может любое лицо (родственники, друзья и др.). Для этого в платежном поручении необходимо указать ИНН мобилизованного. Оформить платежное поручение и оплатить онлайн можно за любое лицо в сервисе "Уплата налогов и госпошлин" на сайте ФНС России.
https://ria.ru/20220930/otsrochka-1820493339.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590691426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_370e079a86192cece0409502f976cc38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), частичная мобилизация в россии
Россия, Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Частичная мобилизация в России
13:12 01.10.2022
 
Налоговый кодекс не освобождает мобилизованных от уплаты земельного налога

Портал Объясняем.рф: мобилизованные не освобождаются от уплаты земельного налога

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Военнослужащие, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации, могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если это предусмотрено нормативными актами муниципальных образований, при этом по Налоговому кодексу РФ льгот по земельному налогу для военных на федеральном уровне нет, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф".
"Налоговым Кодексом РФ льготы по земельному налогу для военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены. Освобождение от уплаты земельного налога может быть предусмотрено нормативными актами муниципальных образований", - сообщили на портале.
Оплатить любые налоги за мобилизованного может любое лицо (родственники, друзья и др.). Для этого в платежном поручении необходимо указать ИНН мобилизованного. Оформить платежное поручение и оплатить онлайн можно за любое лицо в сервисе "Уплата налогов и госпошлин" на сайте ФНС России.
Военный билет - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 07:13
В Совфеде предложили разработать правила отсрочки для ИП
 
РоссияЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Частичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала