https://ria.ru/20221001/muzyka-1820262284.html
Международный день музыки
Международный день музыки - РИА Новости, 01.10.2022
Международный день музыки
1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день музыки (International Music Day), который был учрежден по инициативе Международного музыкального... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T00:35
2022-10-01T00:35
2022-10-01T00:35
справки
денис мацуев
валерий гергиев
россия
московский международный дом музыки
международный день музыки
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1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день музыки (International Music Day), который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (ММС) при ЮНЕСКО в 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее ММС в Лозанне (Швейцария). Инициатором празднования этого дня выступил известный американский скрипач и дирижер Иегуди Менухин (1916-1999).Цель проведения Международного дня музыки – популяризация музыкального искусства среди всех слоев общества, реализация идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и взаимного признания эстетических ценностей. Впервые День музыки отмечался 1 октября 1975 года.В России Международный день музыки празднуется с 1996 года, когда исполнилось 90 лет со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича (1906-1975) – одного из инициаторов учреждения праздника. Музыка (от греческого musike, буквально – искусство муз) – вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки. Музыка фиксируется в нотной записи и реализуется в процессе исполнения. Принято разделение музыки на светскую и духовную. По исполнительским средствам музыка подразделяется на вокальную (пение), инструментальную и вокально-инструментальную. Музыка часто сочетается с хореографией, театральным искусством, кино.Музыка непосредственно воздействует на восприятие человека, наполняет его эмоциями.Музыка известна человеку с древнейших времен. На протяжении веков и тысячелетий музыка была неотделимой частью творческого самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда и повседневного существования. Мощнейшее развитие профессиональная музыкальная культура стала получать в средние века в Европе, когда появились образовательные учреждения, большие музыкальные коллективы.Начало третьего тысячелетия показывает, что музыка не утрачивает своего значения, а напротив – потребность в ней увеличивается. Средства записи и воспроизведения музыки делают ее все более доступной, новые возможности мультимедиа позволяют слушать и смотреть выступления музыкантов на все более совершенных средствах представления информации.Международному дню музыки в России посвящены различные музыкальные мероприятия – творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, выставки музыкальных инструментов и произведений искусства, связанных с музыкой.В 2022 году в День музыки Московский международный Дом музыки представит публике программу-универсум "От Баха до Рахманинова".Концертный зал имени П.И. Чайковского представит программу с участием Дениса Мацуева, Валерия Гергиева и Российского национального молодежного симфонического оркестра. Праздничный концерт ко Дню музыки пройдет в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, денис мацуев, валерий гергиев, россия, московский международный дом музыки, международный день музыки
Справки, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Россия, Московский международный Дом музыки, Международный день музыки
1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день музыки (International Music Day), который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (ММС) при ЮНЕСКО в 1973 году на 15-й Генеральной ассамблее ММС в Лозанне (Швейцария). Инициатором празднования этого дня выступил известный американский скрипач и дирижер Иегуди Менухин (1916-1999).
Цель проведения
Международного дня музыки – популяризация музыкального искусства среди всех слоев общества, реализация идеалов мира и дружбы между народами, развития культур, обмена опытом и взаимного признания эстетических ценностей.
Впервые День музыки отмечался 1 октября 1975 года.
В России Международный день музыки празднуется
с 1996 года, когда исполнилось 90 лет со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича (1906-1975) – одного из инициаторов учреждения праздника.
Музыка (от греческого musike, буквально – искусство муз) – вид искусства
, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные музыкальные звуки.
Музыка фиксируется в нотной записи
и реализуется в процессе исполнения. Принято разделение музыки на светскую и духовную. По исполнительским средствам музыка подразделяется на вокальную (пение), инструментальную и вокально-инструментальную. Музыка часто сочетается с хореографией, театральным искусством, кино.
Музыка непосредственно воздействует на восприятие человека, наполняет его эмоциями.
Музыка известна человеку с древнейших времен. На протяжении веков и тысячелетий музыка была неотделимой частью творческого самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда и повседневного существования. Мощнейшее развитие профессиональная музыкальная культура стала получать в средние века в Европе, когда появились образовательные учреждения, большие музыкальные коллективы.
Начало третьего тысячелетия показывает, что музыка не утрачивает своего значения, а напротив – потребность в ней увеличивается. Средства записи и воспроизведения музыки делают ее все более доступной, новые возможности мультимедиа позволяют слушать и смотреть выступления музыкантов на все более совершенных средствах представления информации.
Международному дню музыки в России посвящены различные музыкальные мероприятия
– творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, выставки музыкальных инструментов и произведений искусства, связанных с музыкой.
В 2022 году
в День музыки Московский международный Дом музыки представит публике программу-универсум "От Баха до Рахманинова".
Концертный зал имени П.И. Чайковского представит программу
с участием Дениса Мацуева, Валерия Гергиева и Российского национального молодежного симфонического оркестра. Праздничный концерт
ко Дню музыки пройдет в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников