https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820849660.html

Сдвижка призыва не повлияет на сроки возвращения отслуживших, заявил Шойгу

Сдвижка призыва не повлияет на сроки возвращения отслуживших, заявил Шойгу - РИА Новости, 01.10.2022

Сдвижка призыва не повлияет на сроки возвращения отслуживших, заявил Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сдвижка начала осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки демобилизации отслуживших военнослужащих. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T15:18

2022-10-01T15:18

2022-10-01T15:19

сергей шойгу

сергей собянин

московская область (подмосковье)

россия

москва

патриот

частичная мобилизация в россии

общество

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ЦЕНТР "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 1 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сдвижка начала осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки демобилизации отслуживших военнослужащих."Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой", - заявил Шойгу, отвечая на вопрос журналиста."Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября. А что касается демобилизации - тут никаких сдвижек нет. Демобилизация будет по плану", - добавил глава российского военного ведомства.В Подмосковье Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан. Министр лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.

https://ria.ru/20221001/studenty-1820848705.html

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сергей шойгу, сергей собянин, московская область (подмосковье), россия, москва, патриот, частичная мобилизация в россии, общество