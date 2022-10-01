Рейтинг@Mail.ru
Ошибочно мобилизованные жители Белгородской области вернутся домой - РИА Новости, 01.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820811107.html
Ошибочно мобилизованные жители Белгородской области вернутся домой
Ошибочно мобилизованные жители Белгородской области вернутся домой - РИА Новости, 01.10.2022
Ошибочно мобилизованные жители Белгородской области вернутся домой
В Белгородской области 145 жителей, мобилизованных по ошибке, уже вернулись домой и еще для 17 человек оформляют документы, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T10:13
2022-10-01T10:13
россия
общество
белгородская область
вячеслав гладков
сергей шойгу
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819431280_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_03ffd1517e451c792e56a6edbf96858d.jpg
БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. В Белгородской области 145 жителей, мобилизованных по ошибке, уже вернулись домой и еще для 17 человек оформляют документы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."145 человек уже вернули домой, 17 находятся сейчас на оформлении. Это там, где были нарушения, которые мы увидели и их исправили", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что за каждой воинской частью, где находятся белгородцы, закреплен сотрудник губернатора. Проблемы разные: от маленьких до больших, и там, где это необходимо, стараются оперативно оказать помощь.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820798457.html
россия
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819431280_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_58969ce7678d3992189bdc6999ebe826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, белгородская область, вячеслав гладков, сергей шойгу, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии
Россия, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Сергей Шойгу, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Частичная мобилизация в России
10:13 01.10.2022
 
Ошибочно мобилизованные жители Белгородской области вернутся домой

Гладков: более 160 ошибочно мобилизованных жителей Белгородской области вернутся домой

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОформление документов в пункте предварительного сбора граждан
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Оформление документов в пункте предварительного сбора граждан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. В Белгородской области 145 жителей, мобилизованных по ошибке, уже вернулись домой и еще для 17 человек оформляют документы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"145 человек уже вернули домой, 17 находятся сейчас на оформлении. Это там, где были нарушения, которые мы увидели и их исправили", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что за каждой воинской частью, где находятся белгородцы, закреплен сотрудник губернатора. Проблемы разные: от маленьких до больших, и там, где это необходимо, стараются оперативно оказать помощь.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Военные билеты на сборном призывном пункте - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
08:23
В ГД внесли законопроект об отсрочках при частичной мобилизации
 
РоссияОбществоБелгородская областьВячеслав ГладковСергей ШойгуУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Частичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала