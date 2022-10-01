https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820811107.html
Ошибочно мобилизованные жители Белгородской области вернутся домой
Ошибочно мобилизованные жители Белгородской области вернутся домой - РИА Новости, 01.10.2022
Ошибочно мобилизованные жители Белгородской области вернутся домой
В Белгородской области 145 жителей, мобилизованных по ошибке, уже вернулись домой и еще для 17 человек оформляют документы, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T10:13
2022-10-01T10:13
2022-10-01T10:13
россия
общество
белгородская область
вячеслав гладков
сергей шойгу
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
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БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. В Белгородской области 145 жителей, мобилизованных по ошибке, уже вернулись домой и еще для 17 человек оформляют документы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."145 человек уже вернули домой, 17 находятся сейчас на оформлении. Это там, где были нарушения, которые мы увидели и их исправили", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что за каждой воинской частью, где находятся белгородцы, закреплен сотрудник губернатора. Проблемы разные: от маленьких до больших, и там, где это необходимо, стараются оперативно оказать помощь.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Россия, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Сергей Шойгу, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Частичная мобилизация в России
Ошибочно мобилизованные жители Белгородской области вернутся домой
Гладков: более 160 ошибочно мобилизованных жителей Белгородской области вернутся домой