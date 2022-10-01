https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820811107.html

Ошибочно мобилизованные жители Белгородской области вернутся домой

Ошибочно мобилизованные жители Белгородской области вернутся домой - РИА Новости, 01.10.2022

Ошибочно мобилизованные жители Белгородской области вернутся домой

В Белгородской области 145 жителей, мобилизованных по ошибке, уже вернулись домой и еще для 17 человек оформляют документы, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T10:13

2022-10-01T10:13

2022-10-01T10:13

россия

общество

белгородская область

вячеслав гладков

сергей шойгу

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

частичная мобилизация в россии

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БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. В Белгородской области 145 жителей, мобилизованных по ошибке, уже вернулись домой и еще для 17 человек оформляют документы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."145 человек уже вернули домой, 17 находятся сейчас на оформлении. Это там, где были нарушения, которые мы увидели и их исправили", - написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что за каждой воинской частью, где находятся белгородцы, закреплен сотрудник губернатора. Проблемы разные: от маленьких до больших, и там, где это необходимо, стараются оперативно оказать помощь.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820798457.html

россия

белгородская область

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, белгородская область, вячеслав гладков, сергей шойгу, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии