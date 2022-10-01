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Экс-посол США в России заявил, что неизвестные используют его "deepfake" - РИА Новости, 01.10.2022
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Экс-посол США в России заявил, что неизвестные используют его "deepfake"
Экс-посол США в России заявил, что неизвестные используют его "deepfake" - РИА Новости, 01.10.2022
Экс-посол США в России заявил, что неизвестные используют его "deepfake"
Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что кто-то использует его deepfake-копию для подрыва усилий Украины. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T12:08
2022-10-01T12:08
в мире
майкл макфол
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что кто-то использует его deepfake-копию для подрыва усилий Украины.Согласно бывшему послу, неизвестные используют сгенерированную искусственным интеллектом deepfake-модель, которая выглядит и говорит как он. Связаться с "Макфолом" можно по определенному номеру телефона."Это не я. Это новое российское оружие войны", - написал Макфол в Twitter, добавив в то же время, что личности злоумышленников ему неизвестны."Возможно, это просто хулиганы. Но вопросы, которые они задают, очевидно, направлены на то, чтобы подорвать дипломатические и военные меры Украины", - добавил экс-посол.Ранее Макфол уже заявлял, что кто-то, выдав себя за него, связывался с рядом украинских чиновников.
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в мире, майкл макфол, сша, россия, украина
В мире, Майкл Макфол, США, Россия, Украина
12:08 01.10.2022
 
Экс-посол США в России заявил, что неизвестные используют его "deepfake"

Экс-посол США в России Макфол заявил, что неизвестные используют его deepfake-копию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЭкс-посол США в России Майкл Макфол
Экс-посол США в России Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экс-посол США в России Майкл Макфол. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что кто-то использует его deepfake-копию для подрыва усилий Украины.
Согласно бывшему послу, неизвестные используют сгенерированную искусственным интеллектом deepfake-модель, которая выглядит и говорит как он. Связаться с "Макфолом" можно по определенному номеру телефона.
"Это не я. Это новое российское оружие войны", - написал Макфол в Twitter, добавив в то же время, что личности злоумышленников ему неизвестны.
"Возможно, это просто хулиганы. Но вопросы, которые они задают, очевидно, направлены на то, чтобы подорвать дипломатические и военные меры Украины", - добавил экс-посол.
Ранее Макфол уже заявлял, что кто-то, выдав себя за него, связывался с рядом украинских чиновников.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
11:04
Китайский дипломат мемом высмеял попытки США навредить России
 
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