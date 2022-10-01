https://ria.ru/20221001/makfol-1820825709.html

Экс-посол США в России заявил, что неизвестные используют его "deepfake"

Экс-посол США в России заявил, что неизвестные используют его "deepfake" - РИА Новости, 01.10.2022

Экс-посол США в России заявил, что неизвестные используют его "deepfake"

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что кто-то использует его deepfake-копию для подрыва усилий Украины. РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T12:08

2022-10-01T12:08

2022-10-01T12:08

в мире

майкл макфол

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что кто-то использует его deepfake-копию для подрыва усилий Украины.Согласно бывшему послу, неизвестные используют сгенерированную искусственным интеллектом deepfake-модель, которая выглядит и говорит как он. Связаться с "Макфолом" можно по определенному номеру телефона."Это не я. Это новое российское оружие войны", - написал Макфол в Twitter, добавив в то же время, что личности злоумышленников ему неизвестны."Возможно, это просто хулиганы. Но вопросы, которые они задают, очевидно, направлены на то, чтобы подорвать дипломатические и военные меры Украины", - добавил экс-посол.Ранее Макфол уже заявлял, что кто-то, выдав себя за него, связывался с рядом украинских чиновников.

https://ria.ru/20221001/gaz-1820817871.html

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в мире, майкл макфол, сша, россия, украина