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ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221001/makeevka-1820914294.html
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.10.2022
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T22:08
2022-10-01T22:08
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.38 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820914077.html
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макеевка, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
22:08 01.10.2022
 
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Макеевку тремя натовскими снарядами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.38 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 22:06Специальная военная операция на Украине
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В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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