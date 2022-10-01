https://ria.ru/20221001/makeevka-1820914294.html

ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.10.2022

ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T22:08

2022-10-01T22:08

2022-10-01T22:08

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814137354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0eaa7ef0634b4ddb81aac571ab1585c.jpg

ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.38 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820914077.html

макеевка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

макеевка, украина, нато, вооруженные силы украины