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ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 01.10.2022
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T22:08
2022-10-01T22:08
2022-10-01T22:08
специальная военная операция на украине
макеевка
украина
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.38 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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макеевка, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Макеевку тремя натовскими снарядами