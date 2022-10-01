https://ria.ru/20221001/magate-1820920933.html

Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Москву и Киев на следующей неделе

Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Москву и Киев на следующей неделе - РИА Новости, 01.10.2022

Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Москву и Киев на следующей неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе может посетить Москву и Киев в рамках усилий по... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T23:34

2022-10-01T23:34

2022-10-01T23:34

в мире

рафаэль гросси

киев

россия

энергодар

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе может посетить Москву и Киев в рамках усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, сообщается в заявлении агентства.Ранее Гросси заявлял, что защитная зона вокруг ЗАЭС должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.В пятницу агентство сообщило об очередном взрыве мины возле Запорожской АЭС, который повредил низковольтный электрический кабель за периметром станции. Однако, ядерная безопасность объекта была вне угрозы,

https://ria.ru/20220922/zaes-1818651398.html

киев

россия

энергодар

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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