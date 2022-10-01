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Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Москву и Киев на следующей неделе - РИА Новости, 01.10.2022
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Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Москву и Киев на следующей неделе
Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Москву и Киев на следующей неделе - РИА Новости, 01.10.2022
Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Москву и Киев на следующей неделе
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе может посетить Москву и Киев в рамках усилий по... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T23:34
2022-10-01T23:34
в мире
рафаэль гросси
киев
россия
энергодар
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе может посетить Москву и Киев в рамках усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, сообщается в заявлении агентства.Ранее Гросси заявлял, что защитная зона вокруг ЗАЭС должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.В пятницу агентство сообщило об очередном взрыве мины возле Запорожской АЭС, который повредил низковольтный электрический кабель за периметром станции. Однако, ядерная безопасность объекта была вне угрозы,
https://ria.ru/20220922/zaes-1818651398.html
киев
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в мире, рафаэль гросси, киев, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ситуация в днр и лнр
В мире, Рафаэль Гросси, Киев, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ситуация в ДНР и ЛНР
23:34 01.10.2022
 
Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Москву и Киев на следующей неделе

Гендиректор МАГАТЭ Гросси планирует посетить Москву и Киев на следующей неделе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе может посетить Москву и Киев в рамках усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, сообщается в заявлении агентства.
Ранее Гросси заявлял, что защитная зона вокруг ЗАЭС должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией.
"Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и (прилагает - ред.) другие усилия, направленные на скорейшее согласование и создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву", - говорится в заявлении на официальном сайте МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
В пятницу агентство сообщило об очередном взрыве мины возле Запорожской АЭС, который повредил низковольтный электрический кабель за периметром станции. Однако, ядерная безопасность объекта была вне угрозы,
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