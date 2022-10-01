https://ria.ru/20221001/lukashenko-1820806651.html

Лукашенко заявил, что Минск и Пекин усилят совместные действия

Лукашенко заявил, что Минск и Пекин усилят совместные действия - РИА Новости, 01.10.2022

Лукашенко заявил, что Минск и Пекин усилят совместные действия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на современном этапе развития международных отношений Минск и Пекин усилят совместную координацию действий РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T09:36

2022-10-01T09:36

2022-10-01T09:37

в мире

александр лукашенко

си цзиньпин

минск

пекин

белоруссия

евразийский экономический союз

китай

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МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на современном этапе развития международных отношений Минск и Пекин усилят совместную координацию действий в сферах внешней политики и экономики."Убежден, что на современном этапе развития международных отношений Беларусь и Китай усилят совместную координацию действий в сферах внешней политики и экономики, будут претворять в жизнь новые инициативы для углубления двустороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении Лукашенко в адрес председателя КНР Си Цзиньпина по случаю Дня провозглашения Китайской Народной Республики. Его текст опубликован на сайте белорусского президента.Там подчеркивается, что под руководством Коммунистической партии КНР предпринимает решительные шаги для реализации "цели второго столетия", становясь все более современным, процветающим и сильным государством."Белорусско-китайское сотрудничество с каждым днем обогащается новыми элементами и последовательно укрепляется. В сентябре 2022 года в городе Самарканде мы повысили уровень отношений до железного братства, образцового всестороннего стратегического сотрудничества и всепогодного партнерства. Беларусь начала движение по пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества", - отметил Лукашенко.Он напомнил, что Минск остается активным участником китайской инициативы "Один пояс, один путь" и ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом, "вместе с Пекином способствует формированию нового справедливого миропорядка, где уважают голос каждого без исключения государства".

https://ria.ru/20221001/blinken-1820791353.html

https://ria.ru/20221001/putin-1820803412.html

минск

пекин

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китай

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в мире, александр лукашенко, си цзиньпин, минск, пекин, белоруссия, евразийский экономический союз, китай