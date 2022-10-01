https://ria.ru/20221001/koreya-1820793775.html
Президент Южной Кореи пригрозил КНДР в случае использования ядерного оружия
Президент Южной Кореи пригрозил КНДР в случае использования ядерного оружия - РИА Новости, 01.10.2022
Президент Южной Кореи пригрозил КНДР в случае использования ядерного оружия
Северная Корея, законодательно оформив положения о ядерном оружии, угрожает "существованию и процветанию Республики Корея", и "любые ее попытки по использованию РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T06:05
2022-10-01T06:05
2022-10-01T06:07
в мире
юн сок ель
южная корея
пхеньян
япония
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ТОКИО, 1 окт – РИА Новости. Северная Корея, законодательно оформив положения о ядерном оружии, угрожает "существованию и процветанию Республики Корея", и "любые ее попытки по использованию ядерного оружия будут встречены сокрушительным ответом со стороны южнокорейских военнослужащих и американо-южнокорейского альянса", об этом, по данным агентства Ренхап, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе выступления по случаю отмечаемого 1 октября Дня вооружённых сил страны.Юн Сок Ёль вновь подчеркнул, что развитие ядерной программы КНДР идет вразрез с международными усилиями по нераспространению ядерного вооружения и лишь создаст дополнительные трудности для северокорейского народа."Северокорейский режим должен прямо сейчас принять решение о денуклеаризации для достижения истинного мира и совместного процветания Корейского полуострова", - добавил президент Южной Кореи.Верховное народное собрание КНДР 7 сентября приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других.Ранее в субботу, по данным японских и южнокорейских военных, КНДР осуществила четвертые за неделю ракетные пуски. Предполагается, что ракеты были выпущены из района города Сунан под Пхеньяном и преодолели расстояние, по различным данным, от 350 до 400 километров с максимальной высотой полета в 30-50 километров и развив скорость около 6 махов.Правительства Южной Кореи и Японии выступили с резким осуждением продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи.КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.
https://ria.ru/20220928/ispytaniya-1819996808.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юн сок ель, южная корея, пхеньян, япония
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Пхеньян, Япония
06:05 01.10.2022 (обновлено: 06:07 01.10.2022)
Президент Южной Кореи пригрозил КНДР в случае использования ядерного оружия
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пригрозил КНДР в случае использования ядерного оружия
ТОКИО, 1 окт – РИА Новости.
Северная Корея, законодательно оформив положения о ядерном оружии, угрожает "существованию и процветанию Республики Корея", и "любые ее попытки по использованию ядерного оружия будут встречены сокрушительным ответом со стороны южнокорейских военнослужащих и американо-южнокорейского альянса", об этом, по данным агентства Ренхап, заявил
президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе выступления по случаю отмечаемого 1 октября Дня вооружённых сил страны.
"Оформив политику по ядерному оружию законодательно, она (Северная Корея – ред.) угрожает существованию и процветанию Республики Корея. Если Северная Корея попытается применить ядерное оружие, она столкнется с самоотверженным и сокрушительным ответом наших военных и альянса Южной Кореи и США", - цитирует слова главы южнокорейского правительства агентство.
Юн Сок Ёль вновь подчеркнул, что развитие ядерной программы КНДР идет вразрез с международными усилиями по нераспространению ядерного вооружения и лишь создаст дополнительные трудности для северокорейского народа.
"Северокорейский режим должен прямо сейчас принять решение о денуклеаризации для достижения истинного мира и совместного процветания Корейского полуострова", - добавил президент Южной Кореи.
Верховное народное собрание КНДР 7 сентября приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия". Документ включает 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними, обеспечении выполнения решений о применении ядерного оружия, принципах и условиях его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления и обновления, и других.
Ранее в субботу, по данным японских и южнокорейских военных, КНДР осуществила четвертые за неделю ракетные пуски. Предполагается, что ракеты были выпущены из района города Сунан под Пхеньяном
и преодолели расстояние, по различным данным, от 350 до 400 километров с максимальной высотой полета в 30-50 километров и развив скорость около 6 махов.
Правительства Южной Кореи и Японии
выступили с резким осуждением продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи.
КНДР 28 и 29 сентября также провела пуски баллистических ракет малой дальности на максимальной высоте 30-50 километров с дальностью 300-350 километров. В воскресенье, 25 сентября, Северная Корея также произвела пуск баллистической ракеты впервые с 5 июня этого года.